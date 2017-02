Bonobo'dan Optik İllüzyonlarla Küçülen Dijital Efektsiz Müzik Videosu

Bonobo, yeni albümü Migration'ın ikinci müzik videosunu No Reason parçası için yayınladı.

Kimi sanatçılar yenilikçi, farklı ve sıra dışı eseler üretmeden, yaptıkları işi iyi şekilde yapmaya devam ederek da başarılı ve kaliteli olarak anılmaya devam edebilirler. Bonobo da işini iyi yapan ve bunu sürdüren isimlere bir örnek niteliğinde. İngiliz sanatçı, Ocak ayında yayınladığı Migration albümünden No Reason parçası için bir müzik videosu yayınladı.

Migration yayınlanmadan önce teklik olarak sunulan Kerala'nın müzik videosuyla Bonobo'da hala taze ve motive edici bir şeylerin olduğunu görmüştük. Bu albümle yayınlanan ikinci müzik videosunun yönetmenliğini Oscar Hudson üstlenmiş. Nick Murphy ise parçaya sesiyle eşlik ederken bir anda kendimizi Japonya'daki ufacık evlerde bir hikikomori'nin yaşamını izlerken buluyoruz.

Japonya'da kendilerini sosyal yaşamdan ve toplumdan tamamen soyutlamış ve evlerine kapanmış insanlar hikikomori terimiyle tanımlanıyorlar. Modern zamanın keşişleri gibi görülen bu bireyler yıllarca odalarından, evlerinden çıkmadan yaşamlarına devam ediyor. Hikikomori'nin kelime karşılığını ise içeri çekilme, hapsedilmiş olma olarak açıklanabilir.

Bir oda içerisinde tüm zamanını geçiren hikikomori, Hudson'ın perspektifinden düz bir çizgide açılan kapılar silsilesine dönüşüyor. Her yeni kapıda yeni bir yere geleceğinizi düşünseniz de hiçbir yere gidemiyorsunuz. O dört duvar arasına sıkışmış kalmış vaziyettesiniz. Farklı aktiviteler için odanın fakrlı köşelerine geçseniz de, Oscar Hudson karakterini o odaya hapsetmeyi başarıyor.

Oscar Hudson, videonun yapımında toplamda 18 oda kullanmış ve her birinin farklı ölçeklerde olduğunu belirtiyor. Durum böyle olunca da oda içindeki her öğeyi bu ölçeklerde yeniden yaratmaları gerekmiş. Çünkü bu müzik videosunun CGI kullanılarak yapılmasını, kendisi için kat be kat kolay olsa dahi, tercih etmemiş. Yarattığı fiziksellik çerçeve ve ortaya çıkabilecek kusurlarla birlikte tüm hikayenin anlatımını perçinlediğini düşünüyor.

Görsel: YouTube