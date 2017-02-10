Bölünelim mi? Birleşelim mi?

ODD NY ve Territory tarafından hazırlanan kısa film, dijital çağı ve onun getirdiği bölünmeyi ele alıyor.

Tasarım ve canlandırma stüdyosu ODD NY; aynı zamanda deneysel işler yapan, yeni fikirleri hayata geçiren yaratıcılık-odaklı bir laboratuvar olarak kendini tanımlıyor. ODD NY ve hareketli grafikler üzerine yoğunlaşan ve Riddley Scott'ın Marslı filmi için hazırladığı gerçekçi NASA ekranlarıyla tanınan yapım şirketi Territory bir araya gelerek, yeni medya ve teknolojilerini irdeleyen bir canlandırma film hazırladı.

Soyut bir manzarayı arkaplanına alan film, "Division & Unity" ismini taşıyor. İsmine yakışacak şekilde de birliği ve bölünmeyi dijital teknolojiler ve yeni mecraların rolünü ele alarak inceliyor. Dünyanın giderek bölündüğü, biz ve ötekiler ayrımlarının arttığı 2016 yılının ardından videonun verdiği mesaj, birlikte daha güçlü olduğumuz. Territory yaratıcı ekipten Nik Hill, bu bölünme temasını önce bireyler, ardından grup olarak incelediklerini; dünyadaki bölünme duygusunun görsel olarak kendilerini etkilediğini ama bundan olumlu bir şey yaratmaya çalıştıklarını söylüyor.

"Hayat değiştikçe giderek daha bağlantıda olduk ama aynı zamanda da daha çok bölündük. Parmaklarımızın ucunda bir bilgi bolluğu var. Herkes her şeyi, konunun dahil olduğu çerçeveyi değerlendirmeye gerek duymadan biliyor. Bilgi çabuk ilerliyor ve hızlıca gerçek halini alıyor. İnanç sistemlerimizi yükledik ve siber saldırılar, politik taraflılık ve kitlesel izlenmeler altında mağdur olduk. Gelecek ne getirecek? Yüzyıllardır kabileler kuruyoruz, bir bayrak ya da ideoloji çevresinde toplanıyoruz. Bağlanma ve iletişim becerilerimizi artırmak için yollar arıyoruz. Ama yarattığımız dünyayı anlamadık. Burada yalnız mı duruyoruz? Yoksa hep birlikte mi? Bölündüğümüzde tekiz, birleştiğimizdeyse çok."

Filmin dış sesi de canlandırmayı yapan ekip tarafından oluşturulmuş ve metnin müşteriden ya da reklam ajansından gelmek yerine içerideki ekip tarafından oluşturulması çok alışık oldukları bir şey değilmiş. Bu anlamda, projede çalışanlar için heyecan verici bir deneyim olmuş. Filmin ses tasarımı ise dış sesi ve filmin görselliğini destekler nitelikte, oldukça sade ve etkili. Eklenen cızırtılar ve çıtırtıların yarattığı analog doku, filmin güçlü dijital anlatımını daha da güçlendiriyor.

Benim düşünceme gelirsek... Filmin güzel göründüğü şüphesiz, anlamlı sorular sorduğu da ortada ama bana göre çok derine inmiyor. Yani dijital dünyayı inceleyen bir işin içermesi gerek sorular bunlar sanki ama yanıt yok ya da can alıcı bir söylem de içermiyor. Bu nedenle görselliğini etkileyici bulsam da bana göre dijital çağ analizi ya da eleştirisi yapan bir film değilmiş de bunu yapan bir filmin fragmanıymış gibi hissettirdi. Yine de Sezar'ın hakkı Sezar'a, işin görsel kalitesi, ses tasarımında ve müziklerinde hissedilen özen, detaylarındaki çaba... Mutlaka ki takdir edilesi.

Künye:

Yapım Şirketi: Territory Studio / ODD

Yaratıcı Yönetmen: Andrew Popplestone

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Gary Breslin

Yönetici Yapımcı: Tim Case, Matthew Turke

Yapımcı: Joy Whilby, Gen McMahon

Sanat Yönetmeni: Nik Hill

Tasarım: Peter Esenyi, Ryan Rafferty-Phelan

2b Canlandırma: Daniel Højlund

Ses: Oli Whitworth

Görsel: ODD