Boğulmayı Önleyen İnternet Şifreleri

Avustralya'da anne-babaların havuz başında çocuklarınız gözlemek yerine akıllı telefonlarıyla ilgilenmesi nedeniyle internet şifreleri üzerinden bir farkındalık kampanyası hazırlandı.

Son yıllarda havuzlarda sağlanan ücretsiz wifi hizmetinin de etkisiyle anne-babaların akıllı telefonlarıyla giderek daha çok meşgul olmalarının havuzdaki çocuklarını yeteri kadar izlememelerine sebep olduğu ortaya çıkmış. Buna bağlı olarak doğabilecek boğulma risklerini azaltmak ve anne-babalara çocuklarını gözlemlemeyi unutmamaları hatırlatmak amacıyla Avustralya'da boğulmaları azaltmak için çalışan Royal Life Saving Society ve reklam ajansı 303 MullenLowe, wifi ağlarının şifresi üzerinden basit ama etkili bir farkındalık kampanyası yaratmış.

Batı Avustralya'da beş yaş altı çocuklarda önlenebilir ölüm nedenlerinde birinci sırada boğulma geliyor. Royal Life Saving'den Lauren Nimmo'nun söylediğine göre bir çocuğun boğulması sadece birkaç saniye yeterli. Dolayısıyla, çocuğunuz havuzdayken "şu e-postalarıma hızlıca bakıveriyim" demek yeterli bir risk.

Ebeveynlere havuzdayken çoçuklarından gözlerini ayırmamaları gerektiğini hatırlatmak için hazırlanan kampanyada Perth bölgesindeki halka açık havuzlarda bulanan çocuklardan wifi ağlarının şifrelerini değiştirmeleri istenmiş. Böylece ağın şifresi "havuz_misafir123" gibi anlamsız bir şey olmak yerine çocukların ağzından güvenlik mesajlarına dönüşmüş ve beni güvende tut, sen benim cankurtaranımsın, telefonunu değil beni izle gibi etkili cümleler ortaya çıkmış. Çocuklar, kendi cümleleriyle oluşturulan wifi şifresini yazdıkları bir kağıt ile poz vermişler. Bu fotoğraflar havuz çevresinde poster olarak kullanılmış.

Kampanya bölgedeki 126 havuzda yaz boyunca devam edecek.

Künye:

Reklamveren: Royal Lifesaving WA

Reklam Ajansı: 303 MullenLowe (Perth)

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Richard Berney

Sanat Yönetmeni: Scott Pritchett

Marka Yöneticisi: Mike Naylor

Marka Müdürü : Jessica Bunney/Jenna Hardie

Fotoğrafçı:Photographer: Elizabeth Looker

Görsel: 303 Mullen Lowe

Görsel yeniden düzenlenmiştir.