Boğa Güreşinin Günümüze Ait Bir Şey Olduğunu mu Düşünüyorsunuz?

BETC Paris'in, FLAC Anticorrida için hazırladığı reklam filmini anlatmadan önce filmde rahatsız edici görüntülerin olduğunu söylemem gerekiyor. Bu rahatsız edici görüntüler aslında yaşadığımız anın bir gerçeği ve bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalan boğalar için kaçınılmaz bir son. Fakat bu uyarıyı da yapmam gerekiyor.

İspanya'da ve Güney Fransa'da boğa güreşlerini sonlandırmak için faaliyet gösteren FLAC Anticorrida, reklam ajansı BETC Paris ile çalışarak bir viral film hazırladı. Boğa güreşlerinin günümüze ve yaşadığımız çağa ait olup olmadığını sorgulayan video, arenaya boğa yerine genelde Raptor olarak bilinen hızlı ve çevik olmasıyla tanınan Velociraptor'ı cinsi dinozor koyuyor.

Arenaya adım atan Velociraptor'ı görünce farklı bir ortamda 70 milyon yıl önce yaşamış bir canlının yarattığı çatışmayı görüyoruz. Ancak Velociraptor ile insan karşı karşıya geldiği zaman insanlık kanımızı dondurmaktan geri kalmıyor. Vahşet aynı vahşet, insanoğlunun kibiri aynı kibir. Kırmızı köşede 12 bin yıldır yaşayan ve şu anda bile eğlence amaçlı gösteriş ve tatmin yaşayan insan mavi köşede ise 70 milyon yıl nesli tükenmiş ve her zaman yabaniliğiyle resmettiğimiz dinozor. Kimin daha acımasız, daha yabani, daha merhametsiz ve gaddar olduğunu ise takdir hakkınıza bırakıyorum.

