Böceklerin Çektirdiği Portre Fotoğraflar

Huawei P10 için hazırlanan kampanya, Hybrid Zoom özelliğini böceklerin başrolde olduğu eğlenceli bir kampanyayla anlatıyor.

iPhone 7 Plus portre modunu anlatan filmleriyle gündemdeyken, kameranın yeteneklerini anlatan bir kampanya da rakip bir markadan geliyor. Huawei P10'un Leica destekli Hybrid Zoom özelliğini anlatan kampanya; telefonun makro ve portre çekimlerdeki başarısını eğlenceli ve beklenmedik bir yolla anlatıyor.

Kampanya portre fotoğraf çekimi yapan bir fotoğrafçı çevresinde dönüyor. Ancak bu portre çekimlerinin öznesi insanlar değil; böcekler. Yani üç böcek aslında: pasaportu için vesikalık fotoğraf isteyen bir sinek, yazdığı kitap için kapak fotoğrafı çektiren bir arı ve büyük egolu müzisyen yusufçuk. Fotoğrafçımız stüdyosunda böcek kardeşlerimizi en iyi şekilde yansıtan kareyi yakalamaya çalışıyor, o sırada böcek kahramanları da daha "yakından" tanıma fırsatı buluyoruz.

Kampanyanın Jan Forys tarafından çekilen filmleri bize biraz bant karikatür tadında. Her filmde duruma ve o böceğe ilişkin komiklikler gizli. Fotoğrafçının müzisyen yusufçuğun müziğine hayranlığı, arının Alcatraz'dan kaçmış olması, sineğin kendine yeni bir hayat kurma özlemi, ayağa kalkar mısınız dendiğinde "zaten ayaktayım" cevabı... Baya Uykusuz'un, Penguen'in mizah anlayışına benziyor. Ayrıca, fotoğrafçının her böcekle o böceğin dilinde konuşması da çok eğlenceli bir detay. Kısacası nefis detaylarla bezeli; bol vızlamalı, esprili ve şık bir kampanya bana göre.

DDB&tribal Warszawa tarafından yaratılan kampanya için böcekleri kendi kişilikleriyle yansıtan portreler hazırlanmış. Tayland-merkezli Illusion Studio tarafından özenle hazırlandığı çok belli olan böcek illüstrasyonları, gerçekçi detaylarıyla oldukça etkileyici. Üstelik görseller; sadece böcekleri doğru yansıtmasıyla değil; tüm böceklerde göze çarpan kendilerine has kişilik özellikleriyle de çok güzel tasarlanmış. Yusufçuğun gitarı, arının kendine güvenli duruşu, sineğin hevesli hali hemen fark ediliyor.

Böceklerden biraz korkarım doğrusu ama kampanyaya bayıldığımı itiraf etmeliyim. Telefonun çekim başarısını ve makro yetilerini son derece net bir şekilde anlatmakla kalmıyor, bunu çok şeker bir yolla yapıyor. Hatta gönül istiyor ki daha çok böcek karakterle tanışalım, devamı gelsin; uğur böceği, çekirge, karınca gibi kişiliklerin de hikayesi olsun.

Künye:

Reklamveren: Huawei Mobile CEE & Nordic

Reklam Ajansı: DDB&tribal Warsaw

Yaratıcı Yönetmen: Maciej Waligora, Zuzanna Duchniewska

Sanat Yönetmeni: Mariusz Sepek

Reklam Yazarı:Krzysztof Mielcarek, Michal Majczak

Film Yapım: Papaya Films

Yönetmen: Jan Forys

CGI ve İllüstrasyon: Illusion Bangkok

Görsel: Behance