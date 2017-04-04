Bisikletle İşe Gidin, Kazanın

ByCycling isimli uygulama işe bisikletle gidip gitmediğinizi algılıyor, kat ettiğiniz mesafeyi kazanca çevirmenizi sağlıyor.

Hollanda'da bulunan dijital ajans Acato, ByCycling isimli yeni bir uygulama aracılığıyla işe bisiklet gelen çalışanlarını otomatik olarak tespit edip ödüllendiriyor. Uygulama, hızınızı algılayıp bisiklette olup olmadığınız belirleyen bir algoritma kullanıyor. Bu sayede gittiğiniz mesafe daha sonra kazanca dönüştürülebiliyor.

Şu an için yalnızca iPhone üzerinde çalışan (yakında Android versiyonu da gelecek olan) ByCycling, hızınızı algıladığından sizin bisiklete bindiğinizi ayrıca belirtmenize kalmıyor. Uygulama üzerinden kat ettiğiniz mesafeye göre diğer çalışanlar ve bölümlerle yarışabiliyor, liderlik yarışına girebiliyorsunuz. Bir ayın sonunda, çalışan gittiği kilometre veya milleri nakte ya da ek izin gününe çevirebiliyor. Şirketler bütçelerini kendileri belirliyor ama genelde kilometre başına 25-30 sent gibi bir aralıkta nakit ödemesi yapıyorlar. Dolayısıyla sistemi kullanan Acato'da işe düzenli olarak bisikletle gidip gelen biri bu uygulama aracılığıyla ayda 50$ civarı ek gelir elde edebiliyor.

Bu uygulamayı deneyen ajans Hollanda'da olunca, işe bisikletle gidip gelenlerin zaten çok olması kaçınılmaz. ANcak Acato, bu uygulama aracılığıyla hem bu seçimi ödüllendirmeyi hem de bisiklet kullanmayanları teşvik etmeyi hedefliyor. Aynı şekilde uygulamayı denemeye alan telekomünikasyon şirketi KPN de şimdiden insanların bisiklet kullanmaya özendiğini ve mesafe yüzünden her gün bisikletle gelemeyenlerin bile en azından hafta bir bisikletle gelmeye çabaladığını belirtiyor.

ByCycling'in kurucusu Jose Diaz'a göre işe bisikletle gitmek konusunda insanların en büyük motivasyonu para, ama insanların %72'si diğer meslektaşlarının teşvikinin önemli olduğunu da düşünüyor. Ancak sistemin iyi çalışması için şehrin bisiklet kullanmaya izin veriyor olması ve mesafelerin makul olması da önemli. İstanbul gibi bir şehirde, çoğu insan açısından işe bisiklete gidip gelmek çok da kolay değil. Beylikdüzü'nde oturup Şişli'de çalışan bir insan bisikletle işe git-gel deseniz, ay sonundaki ek kazanç beklentisi 50$'ın hayli üzerinde olur diye tahmin ediyorum. Bu tip şehirlerde sürdürülebilirlik adına bisiklet kullanmayı değilse de otomobil paylaşma gibi seçenekleri teşvik etmek bir başka çözüm.

Görsel: ByCycling