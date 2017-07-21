Bisiklet Asansör

Elena Larriba ve Jon Garcia, bisiklet kullanma deneyimine asansör işlevi ekleyerek Vycle adlı dikey çalışan bisiklet konseptini yarattı.

Bazılarımız asansör kullanmayı tercih eder, bazılarımızsa yaşamına daha fazla hareket eklemek amacıyla merdivenlere yönelir. Peki dikey ilerleyen bir bisikletle üst katlara tırmanma fikri kulağınıza nasıl geliyor? Tasarımcı Elena Larriba ve mühendis Jon Garcia, Vycle adlı bisiklet asansörü tasarlayarak böyle ilginç bir konsept yarattı. Konsept, gittikçe kalabalıklaşan ve daralan kent yaşamında "dikey hareket"in önemine vurgu yapıyor.



Vycle sıradan bir bisiklet gibi çalışıyor. Kullanıcı seleye oturuyor ve üst katlara çıkmak istiyorsa ileri doğru pedal çeviriyor, alt katlara inmek içinse pedalları ters yönde çevirmesi yeterli oluyor. Sistemde denge karşı ağırlıklarla sağlanmış. Kullanıcı vites aracılığıyla tercih ettiği zorluk seviyesini ayarlayabiliyor.

Larriba ve Garcia’ya göre Vycle yalnızca yaşam alanlarımızda değil yapı sektöründe de kullanılabilir. Örneğin inşaat işçilerinin, inşaatta kurdukları iskele merdivenlerinin veya makaralı vincin yerini alarak dikey çalışma alanlarında etkili bir sistem haline gelebilir. Tabii onca yükü yukarı taşırken vitesin işçilerin işini ne derece kolaylaştırabileceği konusunda insanın aklında soru işaretleri yaratmıyor değil.

Larriba ve Garcia çalışan bir Vycle prototipi hazırlamışlar ancak konsepti hala geliştirmeye devam ediyorlar. Sizce gerçekten hayatı kolaylaştıran işlevsel bir sistem haline gelebilir mi? Yoksa yaşam alanlarımıza eklenebilecek fantastik bir aksesuar olması daha mı olası? Ne dersiniz?





vycle_Vertical Cycling (@vycle_)'in paylaştığı bir gönderi ( 21 Tem 2017, 05:43 PDT )









Görsel: Vimeo

