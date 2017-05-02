Birkaç Çizgiyle Yaratılan Dövmeler

Caleb Kilby, minimalist dövme trendine az sayıda çizgi kombinasyonuyla yeni bir yorum getiriyor.

Londra’da çalışmalarını sürdüren İngiliz sanatçı Caleb Kilby, dövmelerinde basit çizgi kombinasyonlarıyla minimalist kompozisyonlar yaratıyor ve özellikle portrelerinin bir kısmında kübizmin sınırlarında geziniyor.

Kilby, tümüyle olmasa bile son dönem çalışmalarının çoğunda yalnızca kesintisiz 3-4 çizgi ile tüm dövmeyi oluşturuyor. Sanatçı şimdiye kadar yalnızca siyah beyaz dövme desenleri çizmiş. Kilby’nin çalışmalarını, Instagram hesabı üzerinden takip edebilirsiniz.

Görsel: Instagram