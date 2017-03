Birkaç Boru ve Oyuncakla Baştan Yaratılan Ed Sheeran'ın Shape of You Parçası

Senelerdir yaratıcı coverlar yapan Walk off the Earth, son videolarında Ed Sheeran'ın Shape of You parçasını yeniden yorumladı.

Minik bir beyin jimnastiğiyle 2011'de parlayan Gotye'i hatırlayanlar vardır. Kimbra ile birlikte yaptıkları Somebody That I Used To Know isimli parçayla 6 sene önce indie ve indiepop'la ilgili olan herkesin karşısına çıkmayı başarmıştı. Ve bu parça bir başka ekip için de dönüm noktası olmuştu. YouTube üzerinde ilk bakıldığında enstrümanı çağrıştırmayan objelerle veya tek bir gitarı 5 kişi çalmalarıyla bilinen cover grubu Walk off the Earth, Somebody That I Used To Know' için yaptıkları yeniden yorumlamayla kendi şöhretlerini yaratmıştı.

Walk off the Earth, bu hafta da Ed Sheeran'ın Shape of You parçasını plastik borular ve diğer ilginç oyuncaklarla seslendirdi. Bir ay önce Sheeran tarafından müzik videosu yayınlanan Shape of You, izlenme değerlerine bakınca popülerliğini sergiliyor. Walk off the Earth ise yaptığı eğlenceli yeniden yorumlamayla yüzlere birer gülümseme yerleştiriyor. Koltuğun arkasında oyun oynayan bebek ise bir başka şirin detay.

Parçanın orijinal hali ise;

Görsel: YouTube