Birbirlerine Eklenebilen Çadırlar

Kullanıcıların istediği zaman birbirine ekleyerek festival havasını tattığı modüler çadır RhinoWolf, konforu ve pratikliği aynı anda sunuyor.

Indiegogo’da hedefinin %514’ü kadar fon toplamayı başaran RhinoWolf, ilk bakışta sosyal ilişkileri güçlendirmek amacıyla tasarlanmış, birbirine eklenebilir yapısıyla dikkat çekiyor. Bu özelliğinin dışında alelade bir çadır gibi görünüyor olsa da içinde yerleşik bulunan şişme yatak ve uyku tulumu ile kullanıcının konforunu da önemseyen bir kapsül olarak tasarlanmış.

Bol esprili tanıtım videosunu, yalnızca gülmek için dahi izlemenizi öneririm.

Arkadaş grubunuzla kampa, festivale ya da herhangi bir toplu etkinliğe gittiğinizde siyah, pembe ve yeşil renklerde RhinoWolf çadırlarınızı birleştirip kocaman bir tırtıl oluşturabilirsiniz. Özel alana ihtiyaç duyduğunuzda ya da uyumak istediğinizde ise hemen çadırınızı ayırın gitsin. Grup olarak organizasyon yapmanız mümkün olmadığında ise bildiğiniz tek kişilik çadır olarak sırtınıza geçirin ve yalnızlığın tadını çıkarın.

Her bir RhinoWolf yalnızca 2,5 kg. Ürün rüzgar ve yağmur geçirmiyor, böceklere karşı da korumalı. Kurulumunu kolaylaştırmak ve hafif olmasını sağlamak için tek kutuplu omurgaya sahip olacak şekilde tasarlanmış. Kurulumu 3 basit adımda gerçekleştirilebiliyor: RhinoWolf’u kılıfından çıkarmak, omurga çubuğunu ilmiklerden geçirmek ve tabandaki yatağı şişirmek.

Görsel: Indiegogo