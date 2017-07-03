Bir Zaman Ölçüsü Olarak Saniye Hanımlar

Odeabank'ın yeni kampanyası bankacılık işlemleri için gerekli süreleri Saniye ismini taşıyan karakterler aracılığıyla anlatıyor.

Odeabank; müşterilerine onların hayatlarından aldığı her saniyeyi geri vermek fikri üzerine kurulu "Odea Zamanı" kampanyasına mizahi bir yolla devam ediyor. Bankacılık işlemlerine harcanan saniyeleri "Saniye" ismini taşıyan kadınlarla görselleştiren kampanya; bankacılık dünyasında çok da alışık olmadığımız bir yaklaşım sunuyor.

Blab imzalı kampanya; 6 teaser ve 8 ürün filminden oluşuyor. Teaser filmler karakterlerle tanışmamızı sağlıyor ve Saniye Hanım'ların aslında 1'er saniyeyi temsil ettiğini bize aktarıyor. Ürün filmleri ise bankacılık işlemlerinin gerektirdiği süreyi her işlem özelinde çeşitli Saniye Hanım'lar aracılığıyla anlatıyor ve işlemlerin ne kadar kısa sürdüğünü, saniyeler içinde yapıldığını vurguluyor. Filmlerin mesajı da bu vurguyu güçlendiriyor: "Saniyelerle yapılan bankacılık Odeabank'ta."

Odeabank'ın saniyelerle yapılan hızlı bankacılığı anlatmak için seçtiği bu yol için Saniye Çifter, Saniye Şimşek, Saniye Yılmaz, Saniye Eroğlu gibi farklı soyadlar taşıyan 20 farklı Saniye kullanılmış. Bu Saniye'ler bazen tek başlarına, bazen hep beraberi bazen de küçük gruplar olarak mobil işlemleri anlatıyor. Örneğin, 5 Saniye bir kredi kartının çevresine dizilmiş, kredi kartı borcu sorguluyor. Böylece Odeabank'la kredi kartı borcu sorgulamanın 5 saniye sürdüğü anlatılıyor. Ya da 18 Saniye; bir otobüste elden ele para uzatarak "para transferi" mevzusunu görselleştiriyor. Teaser filmler biraz daha laf oyunlu, "Hadi Saniyeler içinde bitsin." dendikten sonra, tüm Saniye'lerin bir bardak su içtiğini görüyoruz mesela...

Eğlenceli ve absürt mizaha yaklaşan bir kampanya... Fikrin yaratım ve sonrasında çekim süreçlerinde ajansın da müşterinin de hatta Saniye'lerin de çok eğlendiğini tahmin ediyorum.

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Künye:

Reklamveren: Odeabank

Reklam Ajansı: BLAB

Yönetmen: Eli Kasavi

Yapım: Vana Film

Post Prodüksiyon: ABT

Görsel: YouTube