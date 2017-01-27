Bir Küçük Cambazlık Meselesi

Léo Brunel’in bir buçuk dakikalık çalışması Voltige, 2 otomobil tamircisinin hikayesini anlatıyor.

Hepimizin başına hiç beklemediğimiz olaylar gelmiştir. Voltige, 2 otomobil tamircisinin başına bir anda gelen aksilikten kurtulma çabalarını anlatıyor. Naif, sıcacık bir animasyon. Sonu da bir o kadar beklenmedik gizlenmiş bir mizahı barındırıyor.

Dünyadaki en kötü şeylerin sizin başınıza geldiğini mi düşünüyorsunuz? Bu düşünceden sıyrılın ve bu tatlı çalışmayı seyre dalın:

Görsel: Vimeo