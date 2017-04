Bir Kovboyla Romantik Bir Randevuya Ne Dersiniz?

Harlequin için hazırlanan kampanya, kitaplardan fırlamış görünen erkek karakterlerle çıkılan randevuları gizli kamera ile çekerek etrafın şaşkın tepkisini yansıtıyor.

Harlequin, ya da ülkemizdeki adıyla beyaz veya pembe dizi, aşk romanı denince akla ilk gelen isim. Her çağda, her zamanda, her koşulda geçen hikayelerde mükemmel erkek ve mükemmel kadının mükemmel aşkına şahit olmak mümkün. Harlequin için BBDO Toronto tarafından hazırlanan yeni kampanya da bu mük-kem-el erkek karakterlerinin en sevilen iki tanesini almış ve gerçek bir randevuya koymuş: Bir kovboy ve bir Viking.

Kampanyanın ilk iki dijital filminde gayet normal ve modern görünümlü (kovboy ve viking olmayan demek istiyorum) kadınlar, hayallerinin erkekleriyle bir randevuda. Mesela pembe kazaklı minyon bir kadın iri yarı bir Viking'le bovling oynuyor ya da gözlüklü tatlı bir hanımefendi, kovboyuyla atın üzerinde şehri turluyor.

"Make a date with Harlequin" adını taşıyan kampanya çerçevesindeki filmler komik detaylarla bezeli... Kovboyla kadının yemeğin ortasında kementle olan etkileşimleri, vikingin yaptığı ayak masajı gibi... Ama filmlerde daha komik olan, bu randevunun gerçekten yaşanmış olması ve gizli kameralar aracılığıyla çevreden gelen tepkilerin de kaydedilmiş olması. Zaten filmleri eğlenceli kılan esas detaylar bu tepkilerde. Gülenler, şaşıranlar, olayı yakalamak için telefonunu çıkaranlar...

BBDO Toronto yaratıcı yönetmeni Joel Pylypiw, doğaçlama bir şey çekmenin yarattığı gerilimden bahsediyor ama komik tepkiler yakalamayı başardıkları için de şanslı olduklarını ekliyor. Harlequin pazarlama direktörü Farah Mullick ise Harlequin serisinin amacının insanlara romantik bir kaçamak yaratmak olduğunu söylüyor ve bunu bu şekilde günlük hayata taşıyan bu fikri çok sevdiklerini belirtiyor

Kampanyanın ana mecrası dijital. Videoların yanı sıra sadakat programları, basın ilanları, internet reklamları, PR ve blogger etkinlikleriye de kampanya desteklenecek. Kampanya sosyal medyada #MakeaDateWithHarlequin etiketiyle yer alıyor.

Künye:

Reklamveren: Harlequin

Reklam Ajansı: BBDO, Toronto, Canada

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Denise Rossetto, Todd Mackie

Yaratıcı Bölümden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Sanat Yönetmeni: Joel Pylypiw

Yaratıcı Bölümden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Reklam Yazarı: Chris Booth

Yayın Yapım: Tracey Azzopardi

Müşteri Direktörü: Paul Forrest

Müşteri Süpervizörü: Zach Kula

Yapım Şirketi: Circle Productions

Yönetici Yapımcı: Andria Minott

Yönetmen: Timothy Hamilton

Görüntü Yönetmeni: Doug Koch

Yapımcı: Erica Parks

Proje Yöneticisi: Warren Milando

Post Prodüksiyon: Saints Editorial

Yönetici Yapımcı: Stephanie Hickman

Kurgu: Stephen Sora

Ses: Grayson Matthews

Ses Yapım: Kelly McCluskey

Görsel: YouTube - Harlequin