Bir Kovboyla Romantik Bir Randevuya Ne Dersiniz?
Harlequin için hazırlanan kampanya, kitaplardan fırlamış görünen erkek karakterlerle çıkılan randevuları gizli kamera ile çekerek etrafın şaşkın tepkisini yansıtıyor.
Harlequin, ya da ülkemizdeki adıyla beyaz veya pembe dizi, aşk romanı denince akla ilk gelen isim. Her çağda, her zamanda, her koşulda geçen hikayelerde mükemmel erkek ve mükemmel kadının mükemmel aşkına şahit olmak mümkün. Harlequin için BBDO Toronto tarafından hazırlanan yeni kampanya da bu mük-kem-el erkek karakterlerinin en sevilen iki tanesini almış ve gerçek bir randevuya koymuş: Bir kovboy ve bir Viking.
Kampanyanın ilk iki dijital filminde gayet normal ve modern görünümlü (kovboy ve viking olmayan demek istiyorum) kadınlar, hayallerinin erkekleriyle bir randevuda. Mesela pembe kazaklı minyon bir kadın iri yarı bir Viking'le bovling oynuyor ya da gözlüklü tatlı bir hanımefendi, kovboyuyla atın üzerinde şehri turluyor.
"Make a date with Harlequin" adını taşıyan kampanya çerçevesindeki filmler komik detaylarla bezeli... Kovboyla kadının yemeğin ortasında kementle olan etkileşimleri, vikingin yaptığı ayak masajı gibi... Ama filmlerde daha komik olan, bu randevunun gerçekten yaşanmış olması ve gizli kameralar aracılığıyla çevreden gelen tepkilerin de kaydedilmiş olması. Zaten filmleri eğlenceli kılan esas detaylar bu tepkilerde. Gülenler, şaşıranlar, olayı yakalamak için telefonunu çıkaranlar...
BBDO Toronto yaratıcı yönetmeni Joel Pylypiw, doğaçlama bir şey çekmenin yarattığı gerilimden bahsediyor ama komik tepkiler yakalamayı başardıkları için de şanslı olduklarını ekliyor. Harlequin pazarlama direktörü Farah Mullick ise Harlequin serisinin amacının insanlara romantik bir kaçamak yaratmak olduğunu söylüyor ve bunu bu şekilde günlük hayata taşıyan bu fikri çok sevdiklerini belirtiyor
Kampanyanın ana mecrası dijital. Videoların yanı sıra sadakat programları, basın ilanları, internet reklamları, PR ve blogger etkinlikleriye de kampanya desteklenecek. Kampanya sosyal medyada #MakeaDateWithHarlequin etiketiyle yer alıyor.
Künye:
Reklamveren: Harlequin
Reklam Ajansı: BBDO, Toronto, Canada
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Denise Rossetto, Todd Mackie
Yaratıcı Bölümden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Sanat Yönetmeni: Joel Pylypiw
Yaratıcı Bölümden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Reklam Yazarı: Chris Booth
Yayın Yapım: Tracey Azzopardi
Müşteri Direktörü: Paul Forrest
Müşteri Süpervizörü: Zach Kula
Yapım Şirketi: Circle Productions
Yönetici Yapımcı: Andria Minott
Yönetmen: Timothy Hamilton
Görüntü Yönetmeni: Doug Koch
Yapımcı: Erica Parks
Proje Yöneticisi: Warren Milando
Post Prodüksiyon: Saints Editorial
Yönetici Yapımcı: Stephanie Hickman
Kurgu: Stephen Sora
Ses: Grayson Matthews
Ses Yapım: Kelly McCluskey
Görsel: YouTube - Harlequin