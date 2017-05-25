Bir Kola Bağımlısının İtirafları

Yaratıcı stüdyo Dress Code'un hazırladığı animasyon kısası, Mike'ın çocukluğunda başlayan kola bağımlılığının boyutlarını anlatıyor.

New York merkezli yaratıcı stüdyo Dress Code, çocuk yaşta kola içmeye başlayan ve 16 yaşında bu bağımlılığına karşı adım atan Mike'ın gerçek hikayesini bir animasyona dönüştürdü. René Magritte ve Salvador Dalí eserlerini anımsatan animasyonlarla kurgulanan 4 dakikalık kısa film, MC Escher'in optik yanılsama dolu dünyalarıyla çocuksu masalları bir araya getiriyor.

Küçük bir çocukken Mike'ın annesi tanrıyı gökyüzünde varolan ve herkesi her zaman izleyen bir güç olarak tasvir etmiş. Mike'ın babası ise tanrıyı sürekli ağırlık kaldıran ve kola içen devasa bir peluş ayı olarak anlatmış. Ve bu yüzleşmeyle birlikte kola, Mike için kaçamadığı, onu kapana kıstıran bir faktör olarak hayatında kalmış. Ailesi, bu bağımlılığını durdurmak için günde bir kutu kola ile sınırlama getirmiş. Ancak Mike bu kuralın da çevresinden dolaşabileceği yöntemler bulmuş. Orta okuldayken arkadaşlarıyla gittiği bir partinin sonunda ortalıkta kalan her kutunun son yudumunu içmiş.



Lisedeyken ise durum daha da kontrolden çıkmış. Güne başlarken bir kutu, okula gidince bir kutu, öğlen yemeğinde bir iki kutu daha, okuldan çıkınca bir kutu daha, eve geldiğinde bir kutu daha ve akşam bir iki kutu daha içmiş. Kimi zaman günde 8 kutu kola içtiği oluyormuş. Günde yaklaşık 2.5 3 litre kola içerek günlerini geçirir olmuş Mike.

Adeta yokuş aşağı giden frenleri patlamış bir araçmışçasına kola tüketimi katlanarak devam ederken, Mike'ın annesi bu bağımlılığı daha fazla finanse etmek istememiş. Ve tabii çürüyen dişleri için artan dişçi masrafları da bu bağımlılığın bir diğer boyutunu oluşturuyormuş. Kola alacak parası olmayınca da Mike yoksunluk dönemine girmiş. Migren, görme bozuklukları gibi artçılar sonunda nörölogla görüşmeye gitmişler. Kola bağımlılığının yan etkileri arasında hafıza kayıpları, saç dökülmesi ve ifade edici dil bozukluğu da yer alıyor. 16 yaşında yaşadığı bu sorunlar silsilesinin ardından, yoksunlukla geçen birkaç haftanın sonunda Mike temizlenmiş ve vücudu iyileşmiş. Hayatında kalan tek kalıcı iz ise ömrünün sonuna kadar ne kola ne de kafein içeren başka bir içecek içemeyecek olması. Çünkü kafein içerse baş ağrısı ve diğer sorunlarının geri geleceğini biliyor.

Künye:

Yapımcı ve Yönetmen: Dress Code

Kıdemli Yapımcı: Dan Covert + Andre Andreev

Yapımcı: Tara Rose Stromberg

Prodüksiyon Koordinatörü: Nick Stromberg

Sanat Yönetmeni: Marcin Zeglinkski

Tasarım: Maddie Edgar, Josh Parker, Mercy Lomelin, Marcin Zeglinski

Animasyon Lideri: Marcin Zeglinski

Animasyon: Evan Anthony, Erika Bernetich, Yuval Haker, Vincenzo Lodigiani, Mercy Lomelin, Rasmus Löwenbrååt, Andy Mastrocinque, Josh Parker, Eddie Song

Müzik ve Ses: YouTooCanWoo

Hikaye: Mike Cook, Dan Covert, Tyler Jensen, Marcin Zeglinski

Görsel: Vimeo