Bir Kelimenin Yanlış Okunuşu Üzerinden Absürtlükler Komedisi

MailChimp için hazırlanan kampanya; MailChimp'in yanlış telaffuzlarını gerçek üstü bir kampanyaya dönüştürüyor.

E-postalama çözümleriyle tanınan MailChimp aynı zamanda meşhur suç podcasti Serial'a verdiği reklamlarla da tanınıyor. 20 saniyelik MailChimp spotunda genç bir kız bir türlü MailChimp'in adını doğru söyleyemiyor. Reklam ajansı Droga5 şimdi de aynı yanlış telaffuz stratejisinden hareketle MailChimp'İn ilk büyük reklam kampanyasını hazırlamış. Kampanya; yanlış okunan MailChimp benzeri isimler üzerinden şahane saçmalıkta bir dünya yaratıyor.

Droga5'ın MailChimp'i müşteri olarak kazandıktan sonra marka için hazırladığı ilk kampanyası olan "Did you mean...?" (Bunu mu demek istediniz?), insanların MailChimp ismini gerçekte de okuyamaması, yanlış okuması iç görüsünden hareket ediyor. Diğer ayakları da yakın zamanda devreye girecek olan kampanyanın başlangıcını yapan 60 saniyelik 3 film, MailChimp'in yanlış okunuşlarını ayrı ayrı ele alıyor.

Şu an için sadece sinemalarda yayınlanan ve 20 Şubat'ta televizyona da girecek filmlerin hepsinin görsel dili oldukça benzer, Wes Anderson-vari bir sanat yönetimi göze çarpıyor. Bu sinematografik görsellik filmlerin bir sinema filminin tanıtımıymış gibi bittiği düşünülürse oldukça mantıklı (hatta filmlerdeki tek mantıklı şey olabilir). Spotlar MailChimp logosuyla değil; o yanlış okunuşun ismini taşıyan filmin sitesine yönlendirerek bitiyor. Siteler de buna paralel olarak sanki aynı yönetmenin elinden çıkmış üç ayrı filmin siteleri gibi tasarlanmış. Ve tüm bu filmler için birer de sahte poster hazırlanmış.

Filmlere geçeceğim ama filmler o kadar saçma ki; anlatılmaz yaşanır diyerek pek bir yorum katmadan sizi filmlerimizi seyretmeye davet etmek isterim. İlk film, şarkı söyleyen bir karidesi konu alıyor çünkü MailChimp (Postacı Şempanze) olmuş MailShrimp (Postacı Karides?). Ve karides, postacı çocuğa bir posta karidesi olma hayallerini duygu yüklü bir şarkıyla anlatıyor. Sonu sanki bir sinema filmiymiş gibi, MailShrimpFilm.com adresine verilen bağlantıyla bitiyor. Niçin? Bilmiyoruz.

İkinci filmimiz "KaleLimp" adını taşıyor ve nasıl çevireceğimi bilemiyorum. Bir restorana gidip son günlerin moda sebzesi kale (Kıvırcık lahana?) ile hazırlanan bir yemek isteyen çiftimiz sebzeden bir köpek sipariş etmiş oluyor. Neden? Çünkü neden olmasın? Bu film de KaleLimpFilm.com adresine sizi yönlendiriyor.







Üçüncü film ise "JailBlimp" yani "Hapishane Balonu" ve aynı isminin söylediği şey aslında. Doğum günü sırasında küçük kız zeplin şeklindeki pinyatayı patlatıyor ve meğer orası bir hapishaneymiş. İçinden şekerler yerine mahkumlar dökülüyor. Buradaki adresimizse JailBlimpFilm.com.



Gördüğünüz gibi filmlerin hepsi çok saçma. Bu nedenle de ben şahsen bayıldım, hiçbir mantığı olmayan absürt işleri çok seviyorum zira. Ayrıca, e-posta pazarlaması gibi bir işle uğraşan bir firmanın; yani günlük onlarca e-posta arasından sıyrılabilen e-postalar yaratmak için destek veren bir firmanın, diğerleri arasından hemen fark edilecek, ayrışacak bir işle ilk büyük reklam kampanyası yapmasını da stratejik olarak mantıklı buluyorum. Kampanyanın mantıksızlığı oldukça mantıklı denebilir yani.

Künye:

Reklamveren: MailChimp

Reklam Ajansı: Droga5

Medya Ajansı: Media Agency: PHD

Yapım Şirketi: Riff Raff Films; The Directors Bureau

Yönetmen: The Sacred Egg

Yardımcı Yönetmen: Eric Kaskens

Görüntü Yönetmeni: Ben Todd

Kostüm: Oscar Charpentier

Yapım Tasarım: Petr Kunc

Yapım Hizmetleri: Unit+Sofa

Makyaj: Jana Dopitova

Yapımcı: Jane Tredget

Montaj: Sam Bould, Big Chop

Müzik: Ricall

Ses Tasarım: Factory

Post Prodüksiyon: MPC

Görsel Efekt Süpervizörü: Alex Lovejoy

Poster Fotoğraf: JUCO

Görsel: Adweek