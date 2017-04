Bir Kedi Gördüm Sanki!

World for All, McCann Mumbai tarafından hazırlanan hayvan sahiplendirme amaçlı basın kampanyasında optik illüzyonları portre fotoğraflarıyla harmanlayarak güçlü bir görsel yaratıyor.

Hindistan'daki sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yapan World For All; Mumbai'de bir hayvan sahiplendirme etkinliğini tanıtmak ve aileri hayvan sahiplenme konusunda teşvik etmek için McCann Mumbai ile birlikte etkileyici bir görsel kampanyaya imza attı.

Fotoğrafçı Amol Jadhav ve sanat yönetmeni Pranav Bhide tarafından hazırlanan kampanya görselleri, fotoğrafların kadrajlanması ve arkaplan ışığının verdiği etki sayesinde bir optik illüzyon yaratarak iki farklı görseli aynı anda veriyor. Birbirine bakan çiftler ya da ailelerin portrelerinden oluşan seride negatif alan diyebileceğimiz bölümde yani fotoğrafın öznelerinin arkasında kalan parlak beyaz alanda bir hayvan şekli oluşuyor. Böylece kampanyanın çok net mesajı da görsel olarak vurgulanmış oluyor: "Her zaman daha fazlası için yer vardır. Sahiplenin."

Kampanyanın gücü ve yaratıcılığı ortada. Nitekim kampanya reklam dünyasının önemli yarışmalarında şimdiden ödül kazanmaya başlamış (AdFest'te Bronz, One Show'da finalist), daha devamı da geleceğe benziyor. Ancak ilanlar, yaratıcı olmalarının ötesinde, somut bir etki de yaratmayı başarmış. Mumbai'de düzenlenen "World For All Adoptathon" etkinliği geçen yıla göre %150 oranında ziyaretçi artışı görmüş ve kuruluş, 42 hayvanı bir günde sahiplendirmeyi başarmış.

Künye:

Reklamveren: World For All

Reklam Ajansı: McCann Worldgroup India, Mumbai

Sanat Yönetmeni: Pranav Bhide

Reklam Yazarı: Pranav Bhide

Fotoğrafçı: Amol Jadhav

Retoucher: Pranav Bhide

Finisher: Nitin Sawant, Nagesh Mithbawkar

Görsel: Behance