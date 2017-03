Bir Elmanın Eşit İki Yarısı

United Colors of Benetton, Hindistan için çektiği kadının eşitliğini vurgulayan film; büyük beğeni toplayınca 8 Mart'ta dünya çapında yayına girdi.

United Colors of Benetton'un Sevgililer Günü için Hindistan'a özel hazırladığı film YouTube'da büyük izlenme sayılarına ulaşıp sosyal platformlarda beğeni toplayınca, aynı filmin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dünya çapında gösterime girilmesine karar verilmiş. Kadınlara birleşme çağrısı yapan film, eşit haklar üzerinde duruyor.

“United by Half” isimli film, Hindistan'ın renk ve dokularını yansıtan şık görüntülerin yanı sıra bi dış ses tarafından seslendirilen nefis bir metinden oluşuyor. Filmin mesajı tertemiz, net: Kadınlar mağdur, kadınlar kurban, erkekler şöyle, kadınlara bunları yapıyorlar gibi şeyler söylemiyor. Tek söylediği, eşitlik; bir elmanın iki eşit yarısı olmak. Daha üstün ya da daha zayıf değil, eşit. Ve filmin aradığı da bu, uzun zamandır kendilerine ait yarıdan mahrum bırakılan kadınlara hakkı olanın verilmesi.

Kadınlara güç veren, kadınları motive eden bir film bu. Bu nedenle hesabı adama bırakmayıp kendi ödeyen bir kadın da var, bilek güreşinde oğlanı yenen kız da, eşit ücret alamadığı için işinden ayrılan kadın da, kocasıyla sevişmeyi başlatan bir kadın da, lastiğini kendisi değiştiren de...

Film aynı zamanda bir internet sitesiyle de desteklenmiş. Kadınların siteye girip seçtikleri amaç için kendi yarılarını talep etmeleri amaçlanıyor. Bunlar arasında eşit ücret, eşit eğitim hakkı gibi konular var. #UnitedbyHalf etiketi üzerinden kampanya içeriklerine ulaşılabiliyor.

Sosyal meselelere her zaman kafa yoran ve bu konuda pek çok çarpıcı işe imza atan Benetton'un Kadını Güçlendirme Programı (WE) çerçevesinde hazırladığı, etkileyici ve doğru yerlere dokunan bir iş "United By Half." Bu seneki Kadınlar Günü reklamları arasında benim favorilerimden.

Künye:

Reklamveren: United Colors of Benetton

Reklam Ajansı: Creativeland Asia

Yapım Şirketi: Oink Films

Fotoğrafçı: Suresh Natrajan

Görsel: YouTube - Benetton