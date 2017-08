Bir Ebeveynin Yapmak İstemeyeceği O Konuşma

Procter & Gamble, yeni filminde siyahların yaşadığı ayrımcılığa dikkat çekmek için annelerin çocuklarıyla yaptığı konuşmaları gösteriyor.

Sene olmuş 2017, dünyada hala ırkçılık tartışması olması ne acı değil mi? Ama var. Dünyanın her yerinde ayrımcılık ne yazık ki hala üzücü bir gerçek. ABD'nin ırkçılıkla meselesi çok; siyahlar, Güney Amerikalılar, Müslümanlar... Bunlar arasında siyah-beyaz tartışması hiç bitmiyor. Dolayısıyla bugün bile markaların siyah hakları konusunda bir duruş sergilemesi cesur bir duruş. Procter & Gamble'ın geçtiğimiz ay internet üzerinde yayına giren "The Talk" filmi siyah ebeveynlerin çocuklarına dünya hakkında anlatması gerekenlere dikkat çekiyor.

Ebeveyn dünyasında "o konuşma" diye bir şey var. "Ben nasıl oldum?" sorusundan ergenliğe ulaşıldığında çocuğunuzu karşınıza oturtup yapmanız gereken, o biraz zor, biraz tuhaf konuşma. P&G filmi de bu konuşmaya değiniyor ama bu filmdeki konuşma, çocuklarına cinsellik anlatan ebeveynler değil; ırkçılık gerçeğini anlatan ebeveynler üzerine. 2 dakikalık film, siyah annelerin çocuklarıyla yaptığı o çok gerçek ve çok üzücü konuşmaları içeriyor. Beyaz insanların pek farkında olmadığı gerçekler hakkındaki konuşmalar. 1950'lerden başlayıp günümüze kadar gelen anne-çocuk diyalogları...

Örneğin, 1950'lerden bir anne birinin kızına "siyah biri için güzel sayılırsın." demesinin neden iltifat olmadığını, bir diğeri zaman içerisinde duyabileceği hakaretleri anlatıyor. 1990'lardan bir anne ise oğluna evden çıkarken kimliğini yanına almasını hatırlatıyor. Başka bir anne yeni ehliyet almış kızına diyor ki, polis seni kenara çekerse, sorun çıkarma. Başka biri herkesle aynı fırsatlara sahip olamayacağını anlatıyor.

Bir çocuğa, dünyanın sandığı gibi bir yer olmayacağını anlatmak zorunda olmak ve bunun tek sebebinin de ırkın olması... Bu gerçekten çok üzücü bir konuşma, hiçbir ebeveynin çocuğuyla yapmaması gereken bir konuşma.

Filmi cesur bulup takdir edenler olduğu kadar çabaya kızanlar ve markayı siyah insanların hassasiyetlerini kullanmakla suçlayanlar da çoktu. Kampanya sosyal medyada #TalkABoutBias etiketiyle yer alıyor, özellikle Twitter ve YouTube üzerinde tartışmaları görebilirsiniz. Markanının beyaz insanlara saldırdığı, siyahları kullandığı gibi argümanların yanı sıra boykot lafları da havalarda uçuluyor. Konunun tartışılmasını amaçlayan marka ise filmin arkasında durmaya devam ediyor.

At P&G, we aspire to build a better world for all of us. https://t.co/L8LAqlqAI8 #TalkAboutBias pic.twitter.com/d3BuXygv0A

— P&G (@ProcterGamble) July 25, 2017 Disgusting! I am thru with P&G! You are depicting a bye gone era and you know it. I hope American blacks see how you are trying to use them

— Lynn Fewell (@Lynn_From_KY) July 31, 2017

BBDO New York tarafından yaratılan film, siyah kadınların ve kültürünün güzelliğini kutlayan ve 10 yıldır süren "My Black is Beautiful" kampanyasının bir ayağı. Hazırlanan internet sitesi üzerinde insanların konu hakkındaki görüşlerini içeren gerçek ses kayıtlarını da bulabilirsiniz.



Künye:

Reklamveren: Procter & Gamble

Reklam Ajansı: BBDO New York

Yetkili Yaratıcı Yönetmen, Global: David Lubars

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Greg Hahn

Yaratıcı Yönetmen: Marcel Yunes, Rick Williams

Entegre Yapım Direktörü: Dave Rolfe

Yönetici Yapımcı: Dan Blaney

Yapım Şirketi: The Corner Shop

Yönetmen: Malik Vitthal

Kurgucu: Rich Orrick

Kurgu: Work Editorial

VFX: The Mill

Müzik: Pulse Music

Ses Tasarım: Trinitite Studios

Miksaj: Heard City

Grade: Company 3

Görsel: YouTube