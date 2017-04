Bir Çocuk ve Akrebin Hiciv Dolu Arkadaşlığı [Kısa Film]

Grant Kolton'ın yarattığı kısa filmi By The Name of Boston, dördüncü duvarı yıkan kara mizah dolu bir yapım.

Grant Kolton'ın yazıp, yönetip, canlandırıp anlattığı ve ses tasarımını Ross Kolton'ın üstlendiği By The Name of Boston isimli kısa film, çölün ortasında annesiyle yapayalnız birlikte yapayalnız bir hayat süren William isimli bir çocuğun hikayesini işliyor. Bu hayatta maddiyata pek önem vermeyen William'ın tek bir arkadaşı vardır, o da Chester isimli zehirli bir akreptir. Ancak aralarından su sızmaya sıkı fıkı bir dostluk vardır William ile Chester arasında. Ta ki çocuğun annesi ortaya çıkana kadar.

İlk olarak Aralık 2015'te gösterilen ve film festivallerini gezen By The Name of Boston; Monstra Festival of Animation, Short, Sweet Film Festival,Los Angeles Short Film Festival'dan ödülle ayrılıyor ve toplamda 17 festivali ziyaret ediyor. Ve 22 Mart 2017'de de dijital izlemeye açılarak herkesin erişimine açılıyor.

2 dakikalık bir yapım olan By The Name of Boston, kara mizah ile dolun görece karanlık hikaye anlatımıyla sürenin tamamını dolu dolu geçiriyor ve bir noktada gerçekten mesajını aktarmayı başarıyor. Ancak her şey o kadar hızlı gelişiyor ki bu mesajı yakalamak için biraz da dikkat istiyor. Dördüncü duvarı yıkan ve meta yaparak aktardığı anlatımıyla ve Boston kelimesine verdiği referanslarla oldukça kısa ve akılda kalıcı bir kısa film.

Görsel: Vimeo