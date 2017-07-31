Bir Çocuk Evdeki Şiddetten Nasıl Kaçar?

Eşler arası şiddetin çocuklar üzerindeki etkisini anlatmayı amaçlayan film; bir çocuğun şiddetten kaçmak için sığındığı hayalleri ekrana getiriyor.

Aile içi şiddetin çocuklar üzerinde tahmin edilenin ötesinde etkileri olabiliyor. Şiddete uğrayan kendileri olmasa bile anneye şiddet gösteren bir babanın varlığı, bu şiddeti duymak ve gözlemlemek bile yeterince travmatik. National Coalition Against Domestic Violence için yönetmen Noah Conopask tarafından yazılan ve çekilen film de, bir çocuğun gözünden babası ve babasının uyguladığı şiddet anlatılıyor.

Film, önce küçük bir çocukla babasının tatlı anlarını görüntüye getiriyor. Sevgi dolu bir ilişkileri var ve beraber oynuyorlar, paylaşıyorlar. Çocuğun astronotlara ve uzaya olan merakının babası tarafından desteklendiğini, hayallerini gerçekleştirmek için birlikte kostüm ve bir roket inşa ettiklerini görüyoruz hatta. Anne de onlara yardım ediyor. Ne tatlı bir baba-oğul, ne tatlı bir aile diyoruz; ama değil.

Çocuk bahçeye yürüdükçe işlerin göründüğü gibi olmadığını anlıyoruz. Evde böyle tatlı mutluluk anları değil; şiddet var aslında. Baba, anneye şiddet uyguluyor ve çocuk bundan kaçmak için hayallerine sığınıyor, uzaya, astronot olmaya kaçıyor. Tüm o tatlı anlar, paylaşılan mutlululuklar gerçekte çocuğun hayalleri... Ve o şiddetin çocuğun hayallerini nasıl yıktığını, parçaladığını da görüyoruz. Çocuğun anne ve babasının kavgası sırasında bir masanın altında saklanmış, maket bir rokete bakarkenki görüntüsünün ardından "Baba bir çocuğun ilk kahramanıdır" sözleriyle biten film, evde olan bitenin bir çocuk üzerindeki etkisini güçlü bir şekilde aktarıyor.

"Hero" adını taşıyan film gerçek istatistiklere dayanıyor tabi... Zira ABD'de her 15 çocuktan 1'i eşler arası şiddet içerisinde büyüyor, bunların %90'ı ise bu şiddete doğrudan tanık oluyor. Yani çocuk dayak yemiyor dahi olsa, aslında bu şiddete maruz kalarak çok ciddi psikolojik yaralar alıyor. Yönetmen Noah Conopask'ın hayatından öğeler taşıyan film, bu şekilde davranan ebeveynlere önemli bir yüzleşme fırsatı yaratmayı umuyor.

Künye:

Reklamveren: National Coalition Against Domestic Violence

Yapım: Chirp Films

Yönetmen: Noah Conopask

Yönetici Yapımcı: Laura Thoel

Yapımcı: John Malina

Yapım Yönetmeni: Mario D’Amici

Görüntü Yönetmeni: Garrett Hardy Davis

Ses Tasarım: Gavin Little

Kurgu: James Dierx (Whitehouse Post)

Yapım Tasarım: Alex Choate

Kostüm: Marissa Adele

Görsel: Vimeo