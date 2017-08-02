Çocuklardan İstismar Çizimleri

Çocuk istismarcılarının bildirilmesi için farkındalık yaratmayı amaçlayan basın kampanyası, tacize uğramış çocukların gerçek çizimlerine yer veriyor.

Basılı reklam benim kişisel olarak en sevdiğim reklam kategorisi. Tüm derdi anlatan o tek kare, doğru uygulama ile bence filmden daha büyük etki yaratabiliyor. Bu seneki Cannes Lions da Print & Publishing kategorisinde birbirinden çarpıcı basın reklamlarını ödüllendirdi. Bunlardan biri de Brezilyalı reklam ajansı Africa'nın çocuk istismarcılarının bildirilmesine yönelik farkındalık amaçlı işi.

Bronze kazanan "Drawings of Abuse" (İstismarın çizimleri) isimli kampanya, Disque-Denuncia isimli ilginç bir hizmet için hazırlanmış. Kar amacı gütmeyen ve ortaklıklar ve desteklerle ayakta kalan Disque-Denuncia; bir suçun kimlik vermeden bildirilmesine olanak tanıyor. Bunu da bir çeşit aracı kurum olarak çalışarak yapıyor, insanlar suçu kendilerine bildiriyor, onlar da yetkililere geçiriyor, böylece suçu bildiren kimlik vermek zorunda kalmıyor. Elbette bilginin doğruluğunun teyit edilmesi ve yetkililerin doğru şekilde bilgilendirmesi gibi görevleri var. Zor bir iş ama gerekli zira Brezilya da sanıyorum, ülke olarak biraz bize benziyor. İnsanlar çeşitli sebeplerle (kol kırılır, yen içinde) suçları saklıyor, bildirmiyor, ört bas ediyor. Tabii, siz de tahmin ettiniz, insanların bildirmekten çekindiği suçların en trajiklerinden biri de ülkemizde olduğu gibi, Brezilya'da da çocuk istismarı.

Africa tarafından hazırlanan kampanya da buna yönelik. Pedofil ve istismarcıların Disque-Denuncia aracılığıyla yetkililere bildirilmesini amaçlıyor. Bildirilsin ki, failler yakalansın, bildirilsin ki suçlular sadece çocukların hayallerinde yaşayan korkutucu öcüler olmak yerine, cezalarını çeksin.

Kampanya, amacını "Toni" ve "Ester" isimli iki ilanla veriyor. Toni ve Ester, tacize uğramış iki çocuğun ismi. İlanlarda da onların gerçekten çizdiği resimler yer alıyor. İstismarı, tacizi anlatan çizimler bunlar. Detaylarına baktığınızda yürek burkan bir tablo gördüğünüz, korkunç çizimler... İlanlar ise çocukların çizimlerinin üzerine polis çizimiyle çizilmiş yüzler koyuyor, suçlunun yüzlerini... Ve diyor ki: "Bir pedofili bildirdiğinizde, artık sadece çizim olarak kalmayacak."

Sarsıcı ama etkili bir iş...

Künye:

Reklamveren: Disque-Denuncia

Reklam Ajansı: Africa, Sao Paulo, Brezilya

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Sergio Gordilho

Yaratıcı Yönetmen:Marco Martins, Rafael Campello

Sanat Yönetmeni: Edson Rosa

Çizim: Toni, Ester

Reklam Yazarı: Raphael Quatrocci

Müşteri İlişkileri: Julia Newman

Medya Ekibi: Luiz Fernando Vieira, Rodrigo Famelli, Gabriel Roveri

Basın Yapım: Carla Lustosa, Edson Harada

Sanat Satınalma: Carmen Castillo

Görsel: Coloribus