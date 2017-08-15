Bir Anda Kanat Çırpacak Gibi Duran Nakış Kelebek ve Güveler

Yumi Okita'nın tasarladığı ve yaptığı nakış figürler, canlı görüntüleri ve büyüklükleriyle ilgi çekiyor.

Böcekler de doğanın büyüleyici canlıları arasında büyük bir yere sahip. Çeşitlilikleri, farklı coğrafyalarda farklı özelliklere sahip olmaları ve her şeyden öte renk ve desenleri böceklerin ne kadar zengin bir habitatı olduğunu göstermeye yetiyor.

Kuzey Karolina'nın Raleigh şehrinde yaşayan Yumi Okita da nakış tutkusunu kullanarak el büyüklüğünde rengarenk ve karakteri olan böcek heykelleri yapıyor. Güve, kelebek ve kimi zaman ağustosböceği yapan Okita, kanatların zengin dünyasını da yansıtıyor. Sanatçı bazen gerçekçiliği artırmak için sahte kürk, tel ve kanat tüyü gibi dokunuşlar da yapıyor.

Sanatçı, çalışmalarını Etsy üzerinden yayınlarken elleriyle yaptığı böceklerin hepsini satmayı başarmış. Şu anda dükkanında sadece fiber heykelden gelincik satılabilir durumda.

Görsel: Etsy