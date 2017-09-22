Bir Akıllı Telefonun Hafıza Kaybı

Akıllı telefon Matt'in yazılımındaki sorunlar nedeniyle hafıza problemleri yaşamasını konu alan kısa film, Alzheimer hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Alzheimer insanın tüm hatıralarını, güzel anılarını elinden alabilen bir hastalık. Peru'nun en büyük telekom şirketlerinden Entel, Peruvian Association of Alzheimer ile iş birliği yaparak hastalığın bu gerçeğini anlatmak için Dünya Alzheimer Günü vesilesiyle bir film yayınladı. Hastalığın belirtilerini ve seyrini kısaca anlatan film, gerçek bir hikayeye dayanan bir canlandırma.

McCann Lima tarafından yaratılan film; “E-ALZ. Memory Error” adını taşıyor ve Alzheimer başta olmak üzere pek çok demans tipi hastalık hakkında farkındalık kazandırmayı, bu hastalıkların devreleri konusunda insanları eğitmeyi amaçlıyor. Film, klasik Alzheimer filmlerinden farklı. Dramatik görüntüler, üzücü anlar içermiyor, rengarenk karelerle bezeli, yer yer eğlenceli de olabilen sevimli bir canlandırma film karşımızdaki. Hatta anlattığı konunun hüznüyle yarattığı görsel tezat, filmin etkisini ve seyir değerini artırıyor olabilir.

Film, 75 yaşına kadar gayet sağlıklı bir şekilde yaşayan polis şefi Víctor Pizarro de los Santos'un bir gün Alzheimer teşhisi almasının gerçek hikayesi aslında. Filmin kahramanı, bir akıllı telefon olan Matt. Kahramanın ismi, hastalığın teşhisi için kullanılan hafıza testi Memory and Attention Test (MAT)'e bir gönderme. Akıllı telefonumuz Matt, sıradan bir güne başlıyor ve ekranındaki harita görüntüsüyle bir yerden bir yere ilerlemeye başlıyor. Ancak, yazılımdaki hatalar nedeniyle konum bilgisi yok oluyor ve Matt ne yapacağını bilmez halde, kayboluyor.

Yaklaşık 4 dakika süren film; akıllı telefonların konum, fotoğraf, müzik gibi özelliklerini kullanarak hastalığın adres unutma, isimleri hatırlayamama, anıları unutma gibi sonuçlarını anlatırken hasta yakınlarının önemini ve oynadıkları rolü de vurguluyor. Akıllı telefon ve canlı grafikler, daha genç hedef kitleyi yakalamak ve onlara da bu hastalığı anlatmak için etkili birer araç olmuş.

Daha geniş bir kampanyanın bir ayağı olan film sosyal medyada ve klinik, AVM ve iş merkezlerindeki etkinliklerle desteklenecek ve Perulu sanatçı Mr. Kat tarafından tasarlanan Matt kuklaları insanlara dağıtılacak. Kampanya için hazırlanan internet sitesi üzerinden de Matt'e ilham veren gerçek hikaye okunabiliyor, Alzheimer ve belirtileri konusunda bilgi edinebiliyor.

Künye:

Reklamveren:

Reklam Ajansı: McCann Lima

Yaratıcı Başkan: Christian Caldwell, Mauricio Fernandez Maldonado

Reklam Yazarı: Christian Caldwell, Carlos Banda

Sanat Yönetmeni: Kevin Contreras

Karakter Konsept, Çizim Ve Canlandırma: Ilusionario (Argentina)

Çizim ve Canlandırma: Juan Pablo Figueroa Casas, Guillermo Casas

Müzik: La Cabina (Costa Rica)

Programlama: MediaByte

Görsel: YouTube

