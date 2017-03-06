BioLock, Sürücünün Uyumasına ve Otomobilin Çalınmasına İzin Vermiyor [SXSW 2017]

SoftServe ürünü BioLock, EKG biyosensör sitemi ile uzun yol şoförlerinin sağlığını ve aracın güvenliğini sürekli takip ediyor.

SXSW 2017 Interactive Innovation Awards için 65 finalist açıklandı. SoftServe’in geliştirdiği BioLock, Smart Cities (akıllı şehirler) dalındaki 5 finalistten biri oldu. Smart Cities dalında; internete bağlı dünyanın daha akıllı, daha temiz, daha yeşil ve daha verimli olmasını sağlayabilen sürdürülebilir enerji, ulaşım ve nesnelerin interneti alanındaki yenilikler değerlendirmeye alınıyor.

BioLock, aracı ve yükünü hırsızlığa karşı güvenli hale getirirken diğer yandan kazalara engel olmak amacıyla sürücünün sağlığını sürekli takip ediyor. Nesnelerin interneti teknolojisini kullanan BioLock, bir tür elektrokardiyogram biyosensör sistemi. Otomobillere kimlik doğrulama amacıyla yüklenebiliyor. Elektrokardiyogram grafiklerinin elde edilmesini sağlayan EKG testi, çoğumuzun bildiği üzere kalbin elektrik aktivitesini ölçerek kalp sağlığını taramak için yapılıyor. İşte BioLock bu teknolojiyi otomobillere taşıyor. Direksiyon simidine entegre edilen sistem, çevrim dışı çalışan bir mobil uygulamaya sahip.



Biyosensör teknolojisinin yeni bir şey olmadığının da altını çizelim. Aslında parmak izi tarayıcılarında ve akıllı telefonlarda birkaç yıldır kullanılıyor. Örneğin Galaxy Note 7 da biyosensörler sayesinde retina taraması yaparak kullanıcısının kimlik doğrulamasını gerçekleştirebiliyor.



BioLock’un ortaya çıkışı, SoftServe’in bir nakliye firması olan Overhaul ile çalışmaya başlamasıyla gerçekleşmiş. Overhaul, sürücülerinin yorgun düşmesi ve yükün çalınması gibi iki temel uzun mesafe sorununa çözüm getirilmesini istemiş. SoftServe de bunun üzerine kolları sıvamış. Sistemin nasıl çalıştığını da örneklendirelim: Eğer kimliği onaylanmamış birisi sürücü koltuğuna geçerse, motorun çalışmasına izin vermemek gibi aksiyonlarla araca uzaktan müdahale edilebiliyor. Sürücü direksiyon başında uyukluyorsa onu uyandıracak bir alarm devreye giriyor ve aynı anda merkeze bildirim gidiyor. Böylece merkez, sürücüye mola vermesi ve benzeri yönde talimatlar gönderebiliyor.



BioLock'un, uzun yol kateden kargo firmalarından daha fazla kullanıcıya hitap edebileceği üzerinde tartışılıyor. Sistem B sınıfı otomobillerden evlere kadar farklı araç ve mekanda; farklı senaryolar için kullanılabilme potansiyeli taşıyor.

Görsel: SoftServe blog