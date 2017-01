Bilime Meraklı İki Kardeşten OK Go'yu Aratmayan Müzik Videosu

Charlie ve Ruby Moore kardeşler, OK Go'nun optik illüzyonlarla dolu müzik videolarını örnek alarak bilim projelerinin ne kadar eğlenceli olabileceğini gösteriyor.

İlgi çekici içerik üretimi konusunda çarpıcı işlere imza atan OK Go, bu işe 2006'da yayınladıkları Here It Goes Again isimli parçalarına çektikleri videodan beri devam ediyorlar. Grubu bu videodan beri tanıyanların şu anda ebeveyn olduğunu veya küçük çocukların pop yıldızları yerine OK Go'yu takip ettiğini hesaba katarsak biraz sonra karşılaşacaklarınızın da büyük bir sürpriz olmadığını söyleyebilirim.

Kendilerini OK Go Kids olarak anan Charlie ve Ruby, tıpkı abileri gibi videolar üretiyor. Işık, ses, basit düzenekler yardımıyla hazırlanan sahnelerde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanında sahip oldukları bilgiyi sergiliyorlar. OK Go'nun iki kıza bu derece ilham verip kendi videolarını çekmeleri için motive etmiş olması büyük bir zincirleme tepkiyi de başlatıyor. Çünkü eğer Charlie ve Ruby yapabiliyorsa, bu konuda meraklı olan her çocuk ebeveynlerinin de desteğiyle kendi OK Go tarzı videosunu hazırlayabilir.

İlk videolarını OK Go'nun The One Moment parçası için hazırlayan OK Go Kids, yeni videoları için Turn Up The Radio'yu seçmiş. Yayınladıkları açıklama videosunda da bu parçayı seçmelerinde "Turn off the lights" (Işıkları kapat) sözünün etkili olduğunu belirtiyorlar. Çünkü bu dizeyle birlikte videolarının teması da ışık, renk ve elektromanyetik spektruma olarak ortaya çıkıyor.

Görsel: YouTube