Bilim Dünyasına Daha Çok Kadın

Microsoft'un 8 Mart için hazırladığı kampanya, kız çocuklarını bilim ve mühendislik alanındaki tutkularını koruyup hayallerini gerçekleştirmeleri için teşvik ediyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü geçti ama o gün için hazırlanan reklamlar 8 Mart geçtikten sonra da önemini ve geçerliliğini koruyor. Kadın konusunda önemli bir noktaya değinen bir kampanya da Microsoft'un #makewhatsnext çalışmasıydı. STEM (Science, Technology Engineering, Mathematics - Bilim, Teknoloji Mühendislik, Matematik) alanından mezun kadınların azlığı nedeniyle harekete geçen Microsoft, sanal gerçeklik aracılığıyla kız çocuklarını hayallerini gerçekleştirmeleri için teşvik ediyor.



Toplumsal baskılar ve yıldırmalar, kadınların bilimle uğraşmak yerine başka alanlara yönelmesine sebep oluyor. İstatistiklere göre ABD kadınların sadece %6.7'si, dünyada ise %16'sı STEM dallarından birini seçiyormuş. Oldukça düşük bir oran. Üstelik bu yeni bir şey de değil; "Kadından bilim insanı çıkmaz, kadın icat yapamaz" türü algılar her zaman, dünyanın her yerinde, tarih boyunca var olmuş. Hatta pek çok kadın bilim dünyasında var olabilmek için kendilerini gizlemiş, buluşlarının paylaşılabilmesi için eşlerinin adıyla yayınlanmasına mecbur kalmış. Sonuç? Bilim dünyasında var olmak istese de yeterince var olamayan kadınlar, bugün bile.

Microsoft'un bu kampanyası tam da bu sorunu ele alıyor. Kız çocuklarıyla yapılan röportajda onlara dünyada neyi değiştirmek istedikleri soruluyor.Daha sonra sanal gerçeklik başlığı gibi Microsoft ürünleriyle etkileşime geçmeleri isteniyor. Kızlar mutlu mesut bu teknolojik cihazlarla oynarken, bir ses onları durduruyor ve kadınların bu alanlarda pek olmadığını, büyük olasılıkla onların da seçmeyeceğini hatırlatıyor. Sonrasında ise "Dünyayı değiştir. STEM'de kal." mesajıyla son buluyor çünkü evet, belki de dünyayı değiştirecek o buluşu yapacak olan kişi, o sandalyede oturan, hayalleri olan ve hayallerinden vazgeçmeyen o kız çocuğunun ta kendisi...

Microsoft'un kız çocuklarına desteği bu kadar değil. Kızların bilim üzerine bir kariyer seçmeleri ve burada kalabilmeleri için LinkedIn'le ortak bir proje hazırlayan Microsoft; kızlara hangi bilim ve mühendislik dallarına daha çok ihtiyaç olduğunu, hangi konu için nasıl bir yol izlemek ve ne tip beceriler kazanmak gerektiğini anlatıyor.

Künye:

Reklamveren: Microsoft

Reklam Ajansı: M:united//McCann

Yaratıcı Bölümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Sean Bryan, Tom Murphy

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Susan Young, Daniela Vojta

Reklam Yazarı: David Cappolino

Sanat Yönetmeni: Julie Koong

Tasarımcı: Kelly Kim – Designer

Sosyal Medya Yazarı: Elina Rudkovskaya

Sosyal Medya Sanat Yönetmeni: William Montgomery

Yaratıcı Teknoloji Yöneticisi: David Cliff

Yaratıcı Teknoloji: Alicia Foor

Entegre Yapım Yöneticisi: Aaron Kovan

Yönetici Yapımcı: Carolyn Johnson

Yapımcı: Rebecca Magner

Etkileşimli Yapım Yöneticisi: Jeremy Adirim

Etkileşimli Yapım: Charlotte Popper

Müzik Yapım Yöneticisi: Eric Johnson

Müzik Koordinatörü: Sam Belkin

Görsel: YouTube