Bileklik Görünümünde Şarj Kablosu

​Kullanıcıyı kayıp şarj kablosu stresinden kurtarmayı amaçlayan giyilebilir şarj kablosu NIFTYX Awesome Bracelet, Kicsktarter’da ilk 30 saatte fon hedefini tamamladı.

Kickstarter’da fonlanmakta olan şık bir bileklik kılığındaki NIFTYX Awesome Bracelet (NAB), bitmek bilmeyen şarj kablosu arayışlarına ve çantada düğüm olmuş kablo vakalarına son vermeyi amaçlıyor. İlk 30 saat içerisinde 2 dolarlık bağışlarla fon hedefini tamamlamış durumda.







NIFTYX ekibi, geçtiğimiz yıl acil durumlar için tasarladıkları şarj aleti bileklikle Indiegogo'da hedefledikleri fonun %541’sini toplamayı başarmış. Bu yıl ise şarj kablosu bilekliğin çift dolamalı modeli The Double Wrap’ı ürün yelpazelerine eklemişler. Bu yeni model için de kullanıcılar ölçü, renk ve bağlantı türü (Mikro USB, Lightning veya C Tipi) için tercihi yapabiliyorlar.

Akıllı telefonu herhangi bir güç kaynağı ile şarj edebilmeyi sağlayan giyilebilir şarj kablosu NAB’ın en önemli özelliği, hızlı şarj. Ayrıca cihazları senkronize etme imkanı da sunuyor. Yaratıcı ekip, pazarlama için bütçe ayırmak yerine fiyatları düşük tutmayı ve böylece ürünü daha fazla insan için erişilebilir kılmayı hedefliyor. Siyah, kahverengi ve bordo renk seçenekleri olan bileklikler gerçek deriden elle örülerek üretiliyor ve su geçirmiyor.

Görsel: Kickstarter

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