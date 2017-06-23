Bigumigu Vlog #5: Festivalin Bombaları [Cannes Lions 2017]

Yalçın ve Tunç, Cannes Lions biterken festivalin en iz bırakan ve fark yaratan noktalarını değerlendiriyor.

Dünyanın reklamcılık alanındaki en önemli ve prestijli festivali Cannes Lions boyunca günlük vloglarla orada olan bitenleri aktardık. Cannes'ın nasıl bir şehir olduğunu ve Cannes Lions'ın yarattığı değeri göstermeyi amaçladığımız serimizin son bölümü de bugün yayınlandı.

Tunç ve Yalçın yaratıcılıkla dolu bu haftadan akıllarında kalan önemli noktaları paylaşıyor, bu yıl Akbank ve Bigumigu'nun aktaracağı bir sonraki etkinliğin de neresi olacağını ilk defa açıklıyorlar.

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Görsel: Bigumigu