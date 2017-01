Dijital nesil için haftanın gündemi.

Popüler-Kültür

Haftanın Fragmanları

Carrie Fisher ve Debbie Reynolds'ın başrolünde oynadığı belgesel: Bright Lights

I Am Not Your Negro, ABD'deki ırk ilişkilerine değiniyor

Hulu'dan çarpıcı bir tarihi yapım The Handmaid’s Tale

Netflix'in yeni dizisinden ilk fragman

Başrolde ise Game of Thrones'un Khal Drogo'su Jason Momoa var.

Netflix'in Voltron'ından 2. sezon fragmanı

Star Wars Rebels'tan sezon arası fragmanı

Festival sezonunun dikkat çeken korku filmlerinden Don't Knock Twice

xXX geri dönüyor!

Stranger Things ile Trollhunters jenerikleri bir arada

Netflix, iki orijinal yapımı Stranger Things ve Trollhunters'ın jeneriklerini birleştirdi. Yazı tipi ve müziğini Stranger Things'ten alan video Trollhunters'ın bir başka atmosferle sunulan tanıtım filmine dönüşüyor. Çünkü Stranger Things başarısını yakaladıktan sonra Trollhunters hala iletişim döneminde.

Norveç FM radyonun fişini çekiyor

Norveç, bu yılın başlamasıyla birlikte ülkedeki FM radyo frekansının kapatmaya başlıyor. Dağlık yapısı sebebiyle diğer ülkelere göre daha maliyetli olan FM freakansı yerine dijital yayılcılığı teşvik ediyor. Yayıncıların dijitale geçmesiyle toplamda 23.5 milyon dolar tasarruf yapılacak. 2017 sonunda FM frekansı tamamen kaldırılmış olacak.

Simon Sinek sosyal medya bağımlılığımızı açıklıyor

Yazar Simon Sinek'in Inside Quest'ten Tom Bilyeu ile yaptığı yayın sırasında Y nesli ve sosyal medya bağımlılığımız üzerine yaptığı çıkarımlar bu hafta oldukça ses getirdi. 7 Eylül'de yayınlanan videonun yaklaşık 4 ay sonra sonra viral etki yakaladı. Söylediklerinde ise kulak kabartılacak noktalar bulunuyor. Videonun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Tasarım-Sanat



İki aksiyon sporu tutkunu arasındaki müthiş arkadaşlık bağı

GoPro ve Camp4 Collective Production ortaklığıyla hazırlanan When We Were Knights kısa filmi, Ian Flanders ve Matt Blank'in dostluk hikayesini işliyor. Matt, Ian ile olan arkadaşlığını, aralarındaki bağı ve tek bir söz etmeden kusursuz anlaşabilmelerini anlatıyor. Ve böylece iki insan arasındaki saf sevgiyle yaşam tutkularındaki risk ve trajedinin birleştiği duygu dolu bir film ortaya çıkıyor.



Ateşin yol gösterdiği GIF'ler

Guadalajara merkezli Daniel Barreto'nın ürettiği GIF'ler, adeta ışığın yol gösterdiği ahenkli bir akışı andırıyor. Kimi zaman spiral kimi zaman patika şeklindeki bu yollar ışık ve ateşi yan yana koyup seyrini aktarıyor. İnsan ve doğa ise arka planı süsleyen öğeler oluyor.

Görsel: Daniel Barreto

New York esnafının kedileri

Geçinmek için yalnızca kedi fotoğrafı çeken, kendisini “kedi fotoğrafçısı”olarak nitelendirebileceğimiz Andrew Marttila, yazar Tamar Arslanian ile iş birliği yaparak bir kitaba imza atmış. HarperCollins yayınevi tarafından hem baskı hem e-book olarak yayınlanan kitap o kadar ilgi görmüş ki kasım ayında çıkan ilk baskısı çoktan tükenmiş ve ikinci baskı raflardaki yerini almış. İkilinin kitabı Shop Cats of New York adını taşıyor.

Huzurun yaşamdaki varlığını sorgulayan fotoğraf serisi: Serenity

2006’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun olan Can Dağarslanı’nın fotoğraf çekmeye olan ilgisi mimarlık eğitimi süresince giderek artmış. Mimari eğitiminin obje-boşluk analizi yapabilmesinde etkili olduğu görülen Dağarslanı komposizyonlarını; boşluk algısı, perspektif ve bunun katmanları aracılığıyla kuruyor. Yaşamda huzurun pratik olarak var olup olmadığını sorgulayan Serenity serisi Dessau’daki Bauhaus okulunda çekilmiş. Projenin başlangıç noktası, Dağarslanı'nın modeller ile Bauhaus’un kırmızı, mavi ve sarı renkleri arasında yaratmak isteği kontrast olmuş.



Görsel: Can Dağarslanı

Metrodaki eller

New York metrosu ve oradan çıkan enstantanelerle birçok proje üretiliyor. Hot Dudes Reading gibi akımı gibi örneklerden sonra Subway Hands isimli Instagram hesabı da metro yolcularının ellerine odaklanıyor.

Görsel: Subway Hands

Pratik çözümleri belgeleyen fotoğraflar

Alman fotoğrafçı Thomas Meyer, “Provisorium” başlıklı projesinde günlük yaşamda şahit olduğu çok sayıda geçici çözümü belgelemiş. Aslında bozulan ya da kırılan eşyalara yönelik pek çok insan bulduğu/rastladığı zekice çözümleri internette kendisi paylaşıyor. Hatta bu paylaşımlar kimi zaman viralleşiyor. O nedenle bu çözüm mantığına gözlerimiz aşina. Ancak Meyer bunları profesyonel bir fotoğrafçı gözüyle ve minimalist bir üslupla ele alınca fotoğraflar biraz daha estetik hale bürünmüş.



Görsel: Thomas Meyer

İş kurmak isteyenlere görsel rehber: Şirket Vergileri

Her tüketimin, üretimin ve ticari işlemin vergiye tabii olduğu ekonomik sistemimiz içerisinde Deniz Cem Önduygu, bireylerin vergi sürecinin nasıl işlediğini kolayca anlamaları adına şirket vergilerini görselleştiren bir çalışma yaptı. SMMM Bağımsız Denetçi Serhad Şara'nın konuya dair teknik desteğiyle birlikte hazırlanan Şirket Vergileri, yenilikçi projelerini gerçeğe dönüştürmek isteyen girişimcilerin tüzel kişi olarak karşılaşacağı vergilendirmelerin takibinin ve boyutunun kavranmasını amaçlıyor. Görsele tıklayarak büyük halini görüntüleyebilirsiniz.

Görsel: Deniz Cem Önduygu

Tebeşir tahtası gibi tişört

Sokak modasını takip edenlere hitap eden marka Challky, tebeşirle desenleri değiştirilebilen tişörtler ile basit ama oldukça yaratıcı bir konsepte imza atmış. Ön yüzü tebeşir tahtasına benzer bir alanla kaplı olan tişörte kullanıcı istediğini yazıp çizebiliyor ve istediği zaman da bu yazıp çizdiklerini silebiliyor. Tişört, kişinin ruh haline göre; desenli veya özlü sözlerin yazılı olduğu bir tişörte dönüştürebiliyor. Elbette tişört, üzerine hiçbir şey yazılıp çizilmeden de kullanılabiliyor.



3B Örgü Mobilyalar IKEA'da

IKEA ise 3B örgü disiplinini mobilya tasarımına aktarıyor. Kenarları çelik çerçeveden ve sırt kısmı ağ benzeri örgü desenden oluşan sandalye, bilgisayar kontrolündeki makinelerin elyafı adeta örer gibi işlemesiyle meydana geliyor. IKEA'da tam zamanlı görev alan Sarah Fager tarafından tasarlanan sandalye siyah veya beyaz çerçeve üzerine pembe veya gri renk alternatifleriyle mağazalarda yer alacak.

Görsel: IKEA

Kişiye özel alan yaratabilen yatak çadırı

Kendine özel alan yaratmak ve daha iyi bir uyku çekmek isteyenlere yatak çadırı şeklinde özel çözümler sunan Privacy Pop ürünleri, özellikle çocuklardan ve gençlerden ilgi görüyor. Yataktaki kişi çadırın fermuarını kapattığında kozasını örmüş bir ipek böceği misali dış dünyadan tamamen soyutlanabiliyor. Çadır, ortam ışığını kesiyor, böcekleri uzak tutuyor. Sinir bozucu ev ya da oda arkadaşı olanlar için de ideal.

Görsel: Privacy Pop

Reklam-Pazarlama

Üçüncü sınıf pazarlamacı parodisiyle içinizi ısıtacak barınak filmi

ABD'nin Georgia eyaletindeki en büyük hayvan kurtarma ve hayvanları uyutmayan barınak Furkids, 23 Aralık'ta yayınladıkları tanıtım filmiyle bir anda büyük ilgi topladı. 2 gün önce Reddit'in anasayfasına düşen film o sırada 35 bin izlenmedeyken şu anda 3,5 milyonu geçmiş durumda.



Tutkuları terk etmeyip özgürlüğe koşmak

Alman film okulu Filmakademie Baden-Württemberg'den bir proje filmi: Adidas Break Free. Moldovyalı genç yönetmen Eugen Merher tarafından yazılan, çekilen ve hayata geçirilen film; gerçek bir reklam filmi değil; daha çok reklam dünyasına giriş yapmak isteyen 3. sınıf öğrencisi Merher'in "Adidas müşterim olsa ne yapardım" hayalini yansıtan bir proje (yabancıların "spec commercial" diye adlandırdıkları filmlerden). Ancak film, Adidas'ın ruhuna o kadar uyuyor ki, bunun gerçek bir reklam filmi olmamasına şaşırıyorsunuz.



Twitter'ın 360 derece desteğinin markalara getirileri

Geçtiğimiz hafta Twitter, Periscope aracılığıyla canlı yayına 360 derece video desteği eklemişti. Airbnb ve Toyota bu özelliği yeni bir iletişim aracı olarak kullandı. Airbnb tropikal yerlergibi gidemediğimiz noktalara bizi götürürken Toyota, CES'te yeni aracını deneyimleme fırsatı sundu.

Join us in London! Jump into an Airbnb experience on #Periscope360. Just move your phone around and see what happen… https://t.co/z1bFRV9q1u

— Airbnb (@Airbnb) 6 January 2017

Kimsenin yaşamak istemeyeceği bir yerde yaşamaya ne dersiniz?

Solidarité Grands Froids (Büyük Soğuk Dayanışması), evsizlerin ihtiyaçları için farkındalık yaratmaya çalışan Belçikalı bir sivil toplum kuruluşu. Özellikle kış aylarındaki soğuklarda sokakta evsiz olmanın ne demek olduğuna dikkat çekmek isteyen kuruluş TBWA Belgium ile beraber "Live where nobody wants to live" (Kimsenin yaşamak istemediği bir yerde yaşa) isimli çarpıcı bir işe imza attı.



Görsel: notfairbnb

Herhangi bir şeye tutkuyla bağlanmak

Spor salonuna senelik üyelik alıp da sadece birkaç kez gidebilenlerin iyi bildiği gibi, bazı şeyler ama özellikle spor bağlılık ister, sebat ister, disiplin ister. İşte yüksek profilli spor salonu Equinox da reklam ajansı Wieden + Kennedy New York ile birlikte bu içgörüden yola çıkarak 2016 yılı için "Commit to something" (Bir şeye bağlan) kampanyasını hazırlamıştı. Kampanya; insanları (oldukça fit görünen insanları tabii) bir şeye ama herhangi bir şeye bağlanmaya çağırıyordu. Aktivist genç bir kadından çok kedili bir başkasına, bebeğini her yerde emziren bir anneden paraya tapan genç bir adama...



Görsel: Equinox



Suriyeli çocukların hikayesi Almanya'da devam ediyor

Geçtiğimiz sene UNICEF, Suriyeli çocukların yaşadığı acıları dünyaya anlatabilmek amacıyla hazırladığı "Unfairy Tales" kampanyası ile büyük ilgi çekmişti. Suriyeli üç çocuğun yaşadığı gerçek hikayelerden yola çıkarak yaratılan animasyon filmler, yarım milyar insana ulaşmış; kampanya, 2016 Cannes Lions'ta pek çok dalda ödül kazanmıştı. Şimdi kampanyadan bir yıl sonra, reklam ajansı 180LA ve UNICEF oradaki çocukları tekrar ziyaret ediyor ve hikayelerinin devamını görüyoruz.

Gwyneth Paltrow'la yumuşacık hikayeler

Geçtiğimiz sene Tous dünyasının marka yüzü olması ve dönemsel ürünlere bilinirlik kazandırması için Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow ile anlaşan marka ve ajans; Şubat ayında yayına giren, ünlü oyuncunun rol aldığı dördüncü "Tender Stories" filmi ve basın kampanyasıyla bu işbirliğini duyurdu. Kasım ayında yayınlanan beşinci filmde ise yine Gwyneth Paltrow üzerinden başka bir sevgi hikayesi anlatılıyor.



Teknoloji-Dijital

CES 2017

Yılın ilk haftasında Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), yıl boyunca konuşacağımız ürünlerin tanıtıldığı etkinlik olma özelliğine sahip. CES'te yeterli ilgiyi çekebilen ürünlerin izleyeceği yol daha kolay bir hal alıyor. CES bu yıl 5 - 8 Ocak arasında düzenleniyor, ve şu ana kadar öne çıkan konu başlıklarını derledik.

Tesla rakibi Faraday Future'ın ilk otomobili FF 91

Geçtiğimiz sene CES'te konsept araçları FFZERO1'ı tanıtan Faraday Future, bu yıl CES'te konseptin gerçeğe dönüşmüş halini, FF 91'i düzenlediği bir sunumla duyurdu. Las Vegas'ta düzenlenen CES'teki yaklaşık bir buçuk saat süren lansmanda ağırlıklı olarak aracın beygir gücü ve hızı üzerinde duruldu.



IBM ve The New York Times'tan artırılmış gerçeklik uygulaması

IBM ve The New York Times ortaklığıyla T Brand tarafından geliştirilen Outthink Hidden, ABD çevresinde bulunan 150 farklı tarihi noktanın artırılmış gerçeklikle keşfedilmesini sağlayan bir mobil uygulama. Andorid ve iOS için yayınlanan uygulama, Pokémon GO misali gerçek dünyadaki detayları dijital kaplamalarla besliyor.

Görsel: IBM, The New York Times

Tinder'dan sanal gerçeklik çılgınlığına taşlama

Tinder, gerçek insanları gerçek mekanlarda buluşturmak üzere kurulu olsa da CES'te sanal gerçeklik üzerine bir şaka hazırladı. Yayınladığı blog yazısıyla Tinder VR'ı duyuran ekip, iki kişinin aynı anda ortak bir gözlüğü takması prensibine dayalı. Tabii gözlüklerde lens yok, doğrudan karşınıza bakıyorsunuz böylece.

Lenovo'nun düşük ücretli sanal gerçeklik gözlüğü prototipi

Microsoft'un geçtiğimiz yıl sonunda teknoloji markalarıyla birlikte geliştireceği holografik sanal gerçeklik gözlüklerinden ilki CES'te tanıtıldı. Satış fiyatı 400 dolar olan ürünün henüz bir ismi bulunmuyor.

- Nex Evolution'ın tanıttığı akıllı bileklik, üzerindeki kişiselleştirilebilir renkli dizilimlerle müzikseverleri yakalamayı planlıyor.



- The Basslet, müzikteki bass'ı vücudunuzla hissetmenizi sağlayan bir bileklik geliştirdi. Proje Haziran ayında Kickstarter'da fonlanmıştı.



- Aktivite takibi odaklı giyilebilirler geliştiren Misfit, dokunmatik ekranlı ilk akıllı saatini tanıttı. Vapor isimli saat, ilk bakışta muadillerinden ayrılmasa da aktivite ve sağlık takibi alanındaki nüanslarıyla takdir topluyor.

- Artırılmış gerçeklik geliştiren Lumus, bu yıl iki prototip tanıttı ve bunlarla artırılmış gerçekliği herkesin erişimine sunmayı amaçladığını söyledi. Bitmiş bir ürün kurgulamayan ancak prototipleriyle 3. partilerin lisanslayıp kullanımına hazır hale getiren Lumus, Maximus ve Sleek isimli prototipleriyle CES'te yer aldı.

- Sony, kağıt inceliğinde e-mürekkepten saat geliştirdi. FES isimli saatler Japonya'da bir süredir piyasada, ve şimdi de bu saatler 250 dolar etiketiyle ABD'ye geliyor.

- GE'nin Nest destekli ocakları, yemeklerinizi yanmaktan koruyor. Bu yeteneğini ise duman dedektörlerine borçlu.



- Whirlpool'dan yıkama ve kurutma makinası bir arada.

- Samsung'un Family Hub 2.0 özellikli buzdolapları ev asistanıyla birlikte geliyor.

- LG'nin InstaView buzdolaplarında önden yüklenmiş Alexa mevcut.

- Samsung, dördü bir arada çamaşır makinası tanıttı. İki yıkama ve iki kurutma makinesini iki gövdede buluşturan ürün, renkliler ve siyahlar için eş zamanlı yıkama yapıyor.

- LG transparan görüntü teknolojisi geliştirdi. LG Display, OLED teknolojisini sonuna kadar kullanarak LED/LCD ekranların bir adım önüne geçti.

A video posted by Pete Pachal (@mirrorpete) on Jan 4, 2017 at 1:33pm PST



- Razer oyunculara iki ciddi ürün sunacak. Bunlardan ilki, bilgisayarın arka tarafını dev bir ekrana dönüştüren projeksiyon cihazı Project Ariana. İkincisi ise açılabilir ekranlarıyla 3 ayrı ekranı olabilen dizüstü bilgisayar Project Valerie.

- Hyundai'in mobilite vizyonu olan Ioniq'in bir parçası olarak hafif, katlanabilir, elektrikli scooter'ını tanıttı. Otomobilden toplu taşımaya, evden park yerine gibi ilk ve son noktalarda kullanılması hedefleniyor. Ürünün hızı, menzili ve fiyatı konusunda ise bir açıklama bulunmuyor.

- Polaroid'in yeni ürünü Pop, 20 megapiksel kamera ve 3 inç büyüklüğün çıktı imkanı sunuyor. Günümüz dijital kameralarının teknik özellikleriyle Polaroid'in karakteristik özellikleri Pop'ta buluştu.

- Fisher-Price çocuklara yönelik akıllı kondisyon bisikleti geliştirdi. Bluetooth ile akıllı televizyonlara bağlanan bisiklet, çocuklara pedal ve gidon çevirerek oyunlaştırılmış eğitimlerle karşılaştırıyor.

- Wair isimli maskeler üzerindeki fan sayesinde havayı ayrıştırarak temiz hava solumanızı sağlıyor. Şu anda fan bulunmayıp sadece filtre işlevi gören modeller için 69 euro'dan ön sipariş toplayan şirket fan bulunan modelleri ise 150 - 200 euro'dan satılması bekleniyor.

- Çocukların teknolojiyle daha kolay içli dışlı olması ve teknolojiyle güvenliklerini artırmak adına Hong Kong merkezli girişim dokiWatch, Şubat 2016'da Kickstarter'da fonladıkları projenin ardından CES'e katılıyor. Temel bir akıllı saatin meziyetlerinin yanı sıra çocuklar için konum gibi veri desteğiyle ebeveynlerin içini rahatlatıyor.



- Mattel, çocuklara masal okuyabilen bir akıllı ev asistanı geliştiriyor. Aristotle isimli ürün 300 dolar değerinde ve Amazon Echo ile Google Home'un sadeleştirilmiş bir klonu olarak öne çıkıyor. Haziran ayında ise ürünün piyasaya çıkması planlanıyor.

3 boyutlu selfieler



Bellus3D, son derece tutarlı 3 boyutlu selfie'ler çekmenizi sağlıyor. Android tablet veya akıllı telefona takılan bir aksesuarla birlikte çalışan kamerada iki 1.2 megapiksel kızılötesi sensör, 1.2 megapiksel renk sensorü, iki kızılötesi kızılötesi lazer projektör ve bağlandığı cihazdaki ön kamerayı kullanıyor.



Güney Kore'nin dev raporu

Japonya ve ABD'nin hali hazırda geliştirdiği ve üzerine çalışmaya devam ettiği dev robotlar dünyasına Güney Kore de bir katkı sağladı. Hankook Mirae'nin geliştirdiği METHOD-1 isimli robot, hem içinde bir pilot yardımıyla hem de uzaktan kontrol edilebiliyor. Ürünün yaratıcısı Vitaly Bulgarov, Facebook hesabı üzerinden gelişmeleri paylaşıyor.



17 Ocak'ta Vine uygulamasına elveda

Geçtiğimiz sene sonunda kapandığını açıklayan Twitter'ın alt kollarından Vine, 17 Ocak'ta uygulamasının kepenklerini kapatacağını açıkladı. 17 Ocak'tan itibaren Vine uygulaması Vine Camera'ya dönüşecek ve 6 saniyelik videolar çekmenizi sağlayacak. Ancak bunlar Vine sunucularında saklanmayacak ve Vine ağıyla paylaşılmayacak. Dilerseniz Twitter'da paylaşmak veya telefona kaydetmek mümkün olacak. Vine arşivini yedeklemek isteyenler için de 17 Ocak son tarih

Honda'dan kendi kendine dengede durabilen motosiklet konsepti

BMW Motorrad'in Vision Next 100 konseptiyle hayatımıza müdahil olan kendi kendine dengede durabilen motosiklet fikri, Honda'nın yaptığı araştırmalarla gerçeğe bir adım daha yaklaştı. Asimo ve tek teker aracı UNI-CUB'ın jiroskopundan faydalanarak geliştirilmiş. Honda Riding Assist'in ne zaman motosikletlere entegre edileceği açıklanmadı ancak UNI-CUB ve Asimo gibi Ar-Ge çalışmalarının nasıl meyve verdiğini ispatlamış oldu.

Editör: Mert Serim

Katkıda bulunanlar: Aygül Pembecioğlu, Yalçın Pembecioğlu

Manşet görseli: Faraday Future