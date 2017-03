Dijital nesil için haftanın gündemi.

Popüler-Kültür

Akademi ödülleri kazananlarıyla buluştu

Geçtiğimiz Pazar gecesi düzenlenen Oscar ödüllerinde En İyi Film ödülünü Moonlight aldı. Bu yıl Oscar'ın en çok ses getiren olayı da En İyi Film olarak yanlışlıkla La La Land'in açıklanması ve teşekkür konuşmasından sonra düzeltilerek Moonlight olduğunun duyurulması oldu.

En İyi Film'in yanı sıra Oscar'ın en prestijli 5 kategorisi (Big 5) olan en iyi yönetmen, aktör, aktist ve senaryo ödülleri de sırasıyla, Damien Chazelle (La La Land), Casey Affleck (Manchester by the Sea), Emma Stone (La La Land), Kenneth Lonergan'ın (Manchester by the Sea) oldu. Kazananların tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Haftanın Fragmanları

Guardians of the Galaxy Vol. 2'nun son fragmanı

Ryan Reynolds, Deadpool 2'ya ait ilk fragmanı YouTube hesabından yayınladı

Alien: Covenant 12 Mayıs'ta sinemalarda



Ünlü manga Blame!'in anime adaptasyonu 20 Mayıs'ta Netflix'te

Stranger Things'in çıtasını yukarı taşıyan Alman yapımı Netflix dizisi: Dark



David Fincher'dan bir seri katil hikayesi: Mindhunter

Snowpiercer'ın yönetmeni Bong Joon-ho'nun yeni filmi Okja



Pirates of the Caribbean'ın Ellen'a özel olarak yayınlanan fragmanı





Logan, Patrick Stewart'ın son X-Men filmi olacak

Cuma günü vizyona giren Logan ile birlikte Professor X'i canlandıran Patrick Stewart, EW'nin haberine göre X-Men serisiyle bağlarını kopardığını açıkladı. 17 yıldır Professor Charles Xavier'i canlandıran Stewart'ın yanı sıra Hugh Jackman da Logan ile X-Men yolculuğunu tamamlamıştı.



Görsel: Gage Skidmore tarafından 2013 San Diego Comic Con International'da



Logan'ın da siyah beyaz versiyonu gelebilir

Logan'ın yönetmeni James Mangold, Twitter'dan gelen Logan'ın siyah beyaz versiyonu taleplerine olumlu yanıtlar verdi. Henüz ne zaman ve nasıl karşımıza çıkacağını bilmesek de Logan'ın tanıtım sürecinde yayınlanan siyah beyaz kareler de filmin monokrom halinin ne kadar etkileyici olabileceğini ispatlıyor. Bu yıl içerisinde talep üzerine Mad Max: Fury Road'un da monokrom versiyonu yayınlanmıştı.

Görsel: 20th Century Fox

1982'den günümüze Wolverine'in evrimi



Sinema üzerine video analizler ve incelemeler yapan Burger Fiction, Logan'ın vizyona girmesiyle birlikte animasyonlardan filmlerine Wolverine'in değişimini derlediği bir video yayınladı. Logan'ı izlemeden önce Wolverine'in tüm filmleriyle birlikte geçmişinin kronolojik özetini görmek isterseniz de CineFix'in hazırladığı Logan's X-Men Timeline isimli videoya göz atabilirsiniz.

Disney, ilk kez bir animasyonunda eşcinsellerin öpüşmesini sahneledi

Disney çatısı altında yayınlanan Star vs. the Forces of Evil'ın son bölümünde bir boyband'in (sadece erkeklerden oluşan müzik grubu) konseri sırasında parçaya eşlik eden dinleyicilerin öpüşmelerine de yer verildi. Birçok çift öpüşürken resmedilirken aralarında eşcinsel bireylerin de olması hem bir animasyon için hem de Disney için büyük önem taşıyor.



YouTube büyük ekrana taşınıyor

Google, YouTube ile televizyon yayıncılığı yapmaya hazırlanıyor. Aylık 35 dolar üyelik ücreti olan YouTube TV'yi aynı anda 6 kişi kullanabiliyor. ABC, CBS, FOX, The CW, Telemundo ve NBC gibi birçok ana akım televizyon kanalının yayınını yapacak olan servis ESPN gibi birçok spor kanalını da içeriyor.