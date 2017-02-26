Dijital nesil için haftanın gündemi.

Popüler-Kültür

Oscar adaylarına samimi fragmanlar

Bir ay önce açıklanan ve bu gece sabaha karşı sahipleriyle buluşacak olan Oscar Ödülleri'ne Screen Junkies samimi fragmanlar hazırladı. Bu yıl en iyi film kategorisinde 9 film yarışırken samimi fragmanları hepsine dair eğlenceli içgörülerini sunuyor.

Oscar filmlerine popüler kültür dolu alternatif afişler

Imgur kullanıcısı Diablien, Oscar'da en iyi film adayı olan filmlerin afişlerini Pokémon, Rick and Morty, Star Wars, Neon Genesis Evangelion, Deadpool gibi ikonlarla değiştirdi.



Haftanın Fragmanları

Iron Fist'i tanıyalım

Netflix, The Defenders ekibinin son üyesinin bağımsız dizisinin tanıtımlarına devam ediyor. 17 Mart'ta yayınlanacak olan Iron Fist'in gerçek ismi Danny Rand karakterine odaklanan bir video yayınlandı. Bu diziden sonra ise Hell's Kitchen'ın kahramanlar birliği The Defenders bir araya gelecek.

Silicon Valley 23 Nisan'da 4. sezonuyla geri dönüyor

Prömiyeri Sundance'da yapılan Netflix yapımı The Discovery

Han Solo'nun gençliğini işleyen film 25 Mayıs 2018'de sinemalara girecek.

Görsel: Star Wars

Rick and Morty'den 3. sezon açılış jeneriği

Adult Swim, Pazartesi günü Rick and Morty'nin 3. sezonu için hazırladığı jeneriği paylaştı. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekleyen hayranları da haliyle heyecanla videoya saldırdı. Ve böylece serinin yaratıcıları Dan Harmon ve Justin Roiland, internet en eski şakalarından birini yapmış oldu. Serinin tüm hayranları Rickroll'landı.

Alto's Odyssey'den ilk fragman

2015'in en iyi mobil oyunlarından olan dingin kayak oyunu Alto's Adventure'ın devam oyunu Alto's Odyssey'in ilk fragmanı yayınlandı. Videodan çıkarılabilecek yegane sonuç ise bu kez kar değil kum üzerindeyiz ve daha ortanyal bir atmosfere sahip olacak. Alto's Odyssey, bu yaz piyasaya çıkacak. Alto's Adventure'ın geliştiricileri Built by Snowman tarafından yapılan bir diğer oyun Where Cards Fall için de geçtiğimiz hafta bir fragman yayınlanmıştı.



Planet Earth'ten sonra Blue Planet'in de devamı geliyor

2006'da yapımı Planet Earth'ün ardından geçtiğimiz yıl yayınlanan devam serisi Planet Earth II, belgesel alanında yapım ve hikaye anlatımı olarak çıtayı oldukça yukarı taşımıştı. Bu başarının üzerine BBC America, 2001 yapımı doğa belgeseli Blue Planet'in de devamını yapma kararı aldı. Serinin anlatıcısı yine David Attenborough olacak.

NASA tek yıldız çevresinde Dünya'ya benzeyen yaşanabilir 7 gezegen buldu

NASA, Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasıyla tek bir yıldız çevresinde Dünya'ya benzeyen 7 gezegen buldu. TRAPPIST-1 yıldızın çevresinde bulunan bu gezegenler için bilim insanları dünya dışında yaşam olup olmadığını bulmak için önemli bir adım atıldığı görüşünde. Gezegenimizden 40 ışık yılı uzaktaki TRAPPIST-1'in oldukça küçük ve soğuk bir yıldız olduğu belirtiliyor. Bu nedenle de birbirlerine bizimkilere oranla oldukça yakın olan gezegenlerin ılıman iklime ve sıvı suya sahip olabileceği tahmin ediliyor. Bu da yaşamın başlaması için temel ihtiyaç olarak görülüyor.

Giphy'den Amerikan İşaret Dili eğitimleri

Giphy, Sign With Robert isimli yeni kütüphanesiyle 2000'den fazla kelimeyi içeren bir Amerikan İşaret Dili sözlüğü hazırladı. Amerikan İşaret Dili içinde sık kullanılan kelimeleri GIF'lerle öğretiyor. Sonsuz döngüde olan GIF formatıyla tekrarla kendini iyileştiren bir dilim buluşması adeta mükemmel aşkı tarif ediyor.



Rastgele çizimlerden garip kedi görsellerine

Christopher Hesse tarafından Tensorflow kullanılarak hazırlanan görsel çevirici, çizilen özensiz eskizleri kedi, ayakkabı, apartman, çanta gibi eşyalara dönüştürüyor. İnternet tabii ki bu dönüştürücüyü kediler üzerinden yakalayarak ele aldı ve popülerleştirdi. Ancak o kötü çizimlerin daha da kötü kedilere dönüştürmesi aynı zamanda insanların tüylerini ürpertti.