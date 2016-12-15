Dijital nesil için haftanın gündemi.

Fransa dünyanın ilk Güneş panelli yolunu hizmete sundu

Fransa'da Tourouvre-au-Perche bölgesinde açılan yol dünyanın ilk solar panelli yolunu açtı. Normandiya bölgesinde açılan yolda 2.880 panel bulunuyor ve 3.400 hanenin yaşadığı köyün elektrik ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Günde ortalama 2000 motorlu taşıtın geçtiği bu yol 2 iki yıl boyunca test döneminde kalacak ve sonuçlar gözlemlenecek. Projenin toplam maliyeti ise 5 milyon euro olarak açıklandı.

İhtiyaç sahiplerine hizmet veren Destek Market 2. şubesini açmak istiyor

Süpermarket raflarında kalan ya da ambalajındaki yırtılma, delinme nedeniyle israf edilen yiyecekleri değerlendirmek, besinleri çöpe atmamak ve israf etmemek Dünya'nın geleceği ve sürdürülebilirlik için önemli adımlar arasında yer alıyor. Temel İhtiyaç Derneği (Tider) tarafından kurulan Destek Market de başta temel ihtiyaç sahipleri olmak üzere tüm gezegen için faaliyet gösteriyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin en temel vurgularından olan "Yaşama Hakkı"nı muhafaza etmekte zorlanan ve bu haklarının devamlılığını sağlamak için temel ihtiyaçlara erişemeyen insanlara yardımcı olmak Destek Market'in amacı olarak yer alıyor.



Ses efektlerinden yokssun The Mummy, yeni fenomen oldu

IMAX, bu hafta başında yanlışlıkla The Mummy'nin fragmanını ses efektleri olmadan yayınladı. Sadece oyuncuların seslerinin yer aldığı bu versiyonla birlikte bir anda yeni bir internet meme'i doğdu. Videonun orijinali ise YouTube'dan kaldırıldı, alternatif bir kaynağın yüklediği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Batman v Superman'in görsel efekt geçmişine göz atın

ScanlineVFX, Batman v Superman: Dawn of Justice için hazırladığı görsel efektlerin bir bir geliştirme aşamalarını paylaştı. Filmin fiziksel olarak çekilen kısımlarıyla dijital dokunuşlarını görme fırsatı sunuyor.



Haftanın Fragmanları

Haftanın maraton önerisi: Guillermo del Toro'dan Trollhunters

Blade Runner 2049'dan ilk görüntüler

John Wick 2'den yeni fragman

Attack on Titan'ın 2. sezonundan ilk video

Emoji Filmi

Shutter Island tarzı bir korkuya hazır olun: A Cure For Wellness



Haftanın sessiz ancak iddialı filmlerinden: LION

Wes Anderson yeni stop-motion filmi Isle of Dogs'u duyurdu. Ekipte Edward Norton da var.

Pokémon GO'dan gelişmeler

Pokémon GO oyuncuları 6 ayda toplam 8.7 milyar yürüdü

Temmuz ayında yayınlanmasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçen Pokémon GO, yıl sonunda oyuncularının kolektif başarılarını bir videoya dönüştürdü. Buna göre Pokémon GO oyuncuları Dünya'nın çevresini 200 kez döndü. Toplamda 8.7 milyar kilometre yürüyen oyuncular Güneş Sistemi'nin dışına çıkacak kadar yürüdü ve 88 milyar pokémon yakaladı.

Pokémon GO'dan yılbaşı hediyeleri

Pokémon GO, 25 Aralık ile 3 Ocak arasındaki zaman diliminde oyuncularına bazı ek hediyeler vereceğini duyurdu. Bu süre içinde çatlatılan yumurtalardan Togepi ve diğer 2. nesil pokémonların çıkma ihtimali artırılmış. İlk nesilin başlangıç pokémonlarının çıkma oranı da yükseltilmiş. Lure Module'ler 30 dakika yerine 60 dakika sürüyor. Ve Pikachu'lar yılbaşı şapkası takmaya bir süre daha devam ediyor.

Pokémon GO'yu artık Apple Watch üzerinden de oynamak mümkün. Eylül ayında duyurulan bu özellikle artık daha az telefonu kontrol edip oyuna devam etmek mümkün. Tabii bu özellikten faydalanmak için hala Pokémon GO oynuyor olmak da gerekiyor. Ve bir de Apple Watch.

Türkiye'de yaşanan göçün sektör ve ülkelere göre dağılımı

Büyük Göç çalışması yaşanan Türkiye'den yurt dışına doğru yaşanan göçü bir veri görselleştirme projesine dönüştürüyor. Kitle kaynak yöntemiyle toplanan veri Yiğit Güneli, Fatih Erikli, Kemal Soylu tarafından derleniyor ve Hana Kamer tarafından görselleştiriliyor. Şu anda 1750 kaydın yer aldığı projeye katkıda bulunmak oldukça kolay. Son zamanlarda Türkiye'den göç etmiş ya da edecek olan bir tanıdığınız varsa; sadece isim ve soyisminin baş harflerini, taşındığı şehri ve bulunduğu sektörü buradaki form üzerinden bildirmeniz yeterli.

Görsel: Büyük Göç



ABD'li dev robot MegaBot Mk.III bir otomobili parmağında çeviriyor

Yaklaşık 1.5 yıl önce Japonya ve ABD olarak iki kutup olan ve birbirilerine meydan okuyarak gündem yaratan iki dev robot geliştiriciden ABD cephesi, MegaBot, bir otomobili havaya kaldırdığı bir video yayınladı. Geçtiğimiz senelerki kadar büyük ses yaratamasa da bir gün dev robotların dünyasına uyanabiliriz.

Fransa, posta ağında drone'la teslimat deniyor

Fransa'da bulunan hızlı posta servisi DPDgroup, yakın dönemde drone ile posta teslimatı yapmaya başlayacaklarını duyurdu. Güney Provence bölgesinde denemeleri yapılacak serviste 3 kilograma kadar olan postaları 15 km mesafedeki adreslere teslim edecek.

7-Eleven drone'la 77 başarılı teslimat yaptı

Süpermarket zinciri 7-Eleven, hava taşıtlarıyla teslimat girişimi Flirtey ortaklığıyla 77 başarılı drone'la teslimat gerçekleştirdi. Google ve Amazon gibi devlerin öncü olmak için uğraştığı bu yarışta 7-Eleven önemli bir adım atarak ismini duyurmayı başardı.

Spectacles ile canlı yayında fıtık ameliyatı



İngiltere'de Shafi Ahmed isimli cerrah, Snapchat'in gözlükleri Spectacles ile canlı yayında fıtık ameliyatı yaptı. Öğrencilerine işlemin basamaklarını gösteren öğretmen doktor, bunu 10 saniyelik videolarla yaptı. Asistanları tarafından kayıt tuşuna basılırken yaklaşık 200 öğrenci bu hikayeleri izledi. Video kimi izleyiciler için rahatsız edici olabilir.

Yılın en çok Google'lanan kişileri

TIME dergisi, Google iş birliğiyle yılın en çok aranan kişilerini listeledi. Sadece yaşayan kişilerin yer aldığı listelemeden Donald Trump, 88 ülkede başı çekti. Leonardo DiCaprio Fas'ta, Gigi Hadid ise Karadağ'da, Angelina Jolie Tunus'ta listenin başında yer alan isim oldu. Haritadaki turuncu renk Donald Trump'ı sembolize ediyor.





Sahra Çölü 37 yıl sonra kar gördü

Geçtiğimiz hafta, dünyanın en sıcak yerlerinden birine, kuraklığıyla nam salmış Sahra Çölü'ne kar yağdı. En son 1979'da görülen bu olay, birkaç saatliğine yerkürede kalan karı Karim Bouchetata fotoğrafladı.

Yeni yıl coşkusu

Casey Neistat, drone'la gökyüzünde snowboard yaptı

Bu sene başında New York'a tarihi kar yağışıyla birlikte New York polis departmanıyla birlikte şehrin sokaklarında snowboard yapan Casey Neistat, Samsung ortaklığıyla 2017'nin Noel Babası oldu. Kamera arkası görüntülere de buradan ulaşabilirsiniz.

Yılbaşı ağacına kılığında uçan drone

Troublemakers'ın sıcacık yeni yıl videosu



Yönetmen ise daha önce Tant de Forêts ve Nature's Path filmleriyle tanıdığımız Burcu & Geoffrey.

8-bit Evde Tek Başına!

Videonun yapımcısı Cinefix, daha önce de 8-bit Miyazaki ve 8-bit Stranger Things işlerine imza atmıştı.

Marşmelov Marty McFly, Barb'ı Demogorgon'dan kurtarıyor

Bodega Studios, Northern Lights, Mr. Wonderful ve SuperExploder ortaklığıyla yaratılan Barb's Revenge kısa filmi, gelecekten gelen Marty McFly ve hayalet avcısı güçlerini birleştirerek Stranger Things'den Barb'ı kurtarmaya çalışıyor. Ve unutmadan, kahramanlarımız marşmelov insanlar!

Her gün bir yeni yılbaşı müjdeleyen GIF

James Curran, daha önce de New York ve Los Angeles seyahatleri boyuca her gün bir GIF üretmişti.

Here's the first of a few loops for @samsunguk in the run up to #christmas over the next couple of weeks. More to come!

A video posted by James Curran (@slimjimstudios) on Dec 15, 2016 at 9:22am PST







Tesla Model X sahipleri için de bir sürpriz var

To activate the Model X holiday performance, just type holidays or ModelXmas after pressing the logo. Also, Mars. pic.twitter.com/8Cy7YPlECX

— Elon Musk (@elonmusk) 24 December 2016

Disko topuna dönüştürülen çimento karıştırıcı

Fransız sanatçı Benedetto Bufalino’nun gerçekten kendine has bir mizah anlayışı var. Bunu sanatçının internet sitesindeki diğer çalışmalara şöyle bir baktığınızda da çok net görebiliyorsunuz. Şehir yaşamına sıra dışı bir bakış açısıyla müdahale etmeyi seviyor. Bu amaçla sanatçı sürekli bir şeyleri başka bir şeylere dönüştürmüş.



Aşırı nüfus artışını açıklayan detaylı video çalışma

Kurzgesagt, 1800'lerden bugüne dünya nüfusunda yaşanan artışın nedenlerini ve ortaya çıkan bu durumun yaratacağı olası sonuçları artıları ve eksileriyle değerlendiriyor.



Mini römork ofis

Mobil çalışma alanı Minim Workspace istediğiniz yer çalışma özgürlüğünü sunmayı vadediyor. Minim Workspace uzun süre park etmenin yasal olduğu her yerde sabit bir ofismiş gibi de kullanılabilir elbette. Bir şirket büyümeye ve ekstra ofise ihtiyaç duyduğunda bahçesine eklenerek ek ofis olabilir. Bu arada bu ürünün hedef kitlesi olarak aklınıza yalnızca masa başı işleri gelmesin. Minim Workspace’in internet sitesinde, masaj stüdyosu, meditasyon stüdyosu, müzik stüdyosu gibi kullanım örneklerine yer verilmiş.

Filmlerin son hali ile storyboard'daki halleri karşı karşıya

Animatör ve yönetmen Glass Distortion, popüler filmlerin taslak olarak hazırlanmış, sahnelerin kaba hatlarını çizen storyboard'ları ile son hallerini karşı karşıya getiriyor. Böylece hayranı olduğumuz filmlerin gelişimini inceleme fırsatı yakalıyoruz.



Dünya üzerindeki her insana özel bira bardağı

Alkollü içecekler dahil olmak üzere pek çok hızlı tüketim ürünü üreten Suntory için reklam ajansı Dentsu Tokyo, halkla ilişkiler ajansı Catch Ball ve gen analiz laboratuvarı Genomedia işbirliğiyle yaratılan “DNA GLASS Project” her bireyin özel genetik bilgisini kullanarak tasarlanan bira bardaklarından oluşuyor. Alkol toleransı, malt aromaya ya da şerbetçiotunun burukluğuna olan hassasiyet ve fiziksel ve sosyal tercihler gibi kişisel özellikler gibi bilgiler dikkate alınarak tasarımlar yaratılıyor. Böylece herkesin kendisine en uygun bardakla birasını içerek en üst düzeyde keyif alabilmesi hedefleniyor.



Parkinson hastalarının gözünden Mannequin Challenge

Parkinson’s NSW tarafından hazırlanan video, son dönemin favori meme'i olan Mannequin Challenge'ı kullanarak parkinson ile birlikte yaşamanın birey için ne anlama geldiğini etkileyici bir dille aktarıyor.



Büyüyünce gazeteci olmak istiyorum

Dünya çapında 130 ülkede basın özgürlüğünü savunan ve bunun için çalışmalar yapan Reporters Without Borders (Sınır Tanımayan Gazeteciler) için BETC Paris tarafından hazırlanan film 20 Aralık'ta televizyonlarda ve internet üzerinde yayına girdi. Film, kuruluşun yıllık bağış kampanyasına insanların katılımını sağlamak için hazırlanmış.



Fransız süpermarket zinciri Monoprix, yeni kampanyasında Amazon Go parodisi yapıyor

Amazon'un bu ay başında duyurduğu kasiyersiz ödemesiz mağaza deneyimi sunduğu Amazon Go'yu tanıtmıştı. Fransız süpermarket markası Monoprix, 10 yıldır vermekte olduğu ürünleri adrese teslimat servisin tanıtımı için Amazon'un videosunu tiye alan bir video yayınladı.

Tuvalete gitmenin otomobille ilişkisi

Volkswagen'in Cross Up modelini tanıtmak için DDB Arjantin farklı bir yol izliyor ve herkesin öyle ya da böyle tanıdığı bir durumdan bahsedip yol arasında verilen tuvalet molalarını gösteriyor. DDB Arjantin ile Central Films için Rodrigo Garcia Saiz tarafından çekilen film; ağır çekim görüntülerle oldukça stilize bir görsellik sunuyor. Filmde farklı farklı yolcuların çok sıkışıp koştura koştura tuvalete gittikleri ve rahatladıkları anlar anlatılıyor. Pis tuvaletler, dolu tuvaletler, beklenen kuyruklar, o panik hali... Hepsi oldukça tanıdık hisler.

Bu bakteriler telefonunuzda yaşıyor olabilir

Antibakteriyel sabun markası Lifebuoy için The Electric Factory ile birlikte, el yıkamanın önemini anlatan çarpıcı bir işe imza attı. Uruguay için hazırlanan çalışmada posterler ve raketler içlerinde bakteri kültürlerinin yeşerdiği deney tüplerine dönüşüyor. Böylece insanlar el yıkamanın önemini birebir görme imkanı buluyor.



Uçuş aramayı basitleştiren banner

Avrupa içi uçak biletlerinin fiyatları düştükçe, pek çok insan daha çok seyahat eder oldu. İnsanlar sadece iş ya da tatil amaçlı için değil; artık sevdikleri grubun konserine gitmek ya da tuttukları takımın maçını yerinde izlemek gibi sebeplerle de uçuyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre konser dinleyicilerinin %45'i dışarıdan geliyor. Bu içgörü ışığında bir uçuş arama motoru olan Cheapflights da bu tip turistler için aramaları kolaylaştırmanın bir yolunu buldu. Uncle Grey tarafından hazırlanan bannerlarda "sürükle bırak" kullanılarak zaman zaman karmaşık ve sıkıcı olabilen uygun uçuş arama işi, olabildiğince basit hale getirilmiş.



Bu yıl teknoloji dünyasına veda edenler

Yıl boyunca teknoloji dünyasındaki onlarca yenililk kadar bazı girişimler, uygulamalar ve özellikler aramızdan ayrıldı. Bunların başlıcaları;

- 3.5 mm kulaklık girişi. Apple cesurca iPhone 7'den kaldırdı.

- Vine. Twitter kapatma kararı aldı.

- Meerkat. Twitter, Facebook ve mahallenin diğer tüm büyük abileri canlı yayına başladı.

- Google'ın Nexus serisi. Pixel telefonlarla ile birlikte Nexus'un sonu geldi.

- GoPro Karma Drone. Havada birden yere düşmeye başlayan Karma'lar geri çağırıldı.

- Yahoo'nun bağımsızlığı. Verizon satın aldı.

Nintendo yılda 2 - 3 mobil oyun yayınlayacak

İndirildikten sonra satın alınma oranlarında bazı tartışmalar yaratan Super Mario Run'ın yakaladığı popülerlikle birlikte Nintendo'nun yılda ortalama 2 - 3 mobil oyun yayınlamayı planladığını duyurdu. Nintendo başkanı Tatsumi Kimishima ile Kyoto NP arasında gerçekleşen röportajdan çıkan açıklamayla birlikte Nintendo'nun gelecek yıllarda kendinden daha çok söz ettireceğini varsayabiliriz.

Tesla'dan Autopilot'a yeni sürüm

Elon Musk, 23 Aralık'ta attığı tweet'lerle Tesla'ların otonom sürüş özelliği kazandığı Autopilot özelliğine yeni bir güncellemenin önümüzdeki hafta eklenebileceğini söyledi. Böylece yapay sinirler de Autopilot ile çalışmaya başlayacak.

Mark Zuckerberg, yapay zekalı asistanı Jarvis'i tanıttı

Mark Zuckerberg, yaklaşık 1 yıl kadar önce çalışmalarına başladığı çok işlevli ev asistanı Jarvis'le ilgili bir dizi video ve bir makale yayınladı. Sesle ve Messenger botuyla kontrol edilebilen Jarvis ışıkları, müziği, randevuları kontrol etme gibi temel işlevlerin yanı sıra gelen misafirleri tanıyabiliyor ve yabancı değilse kapıyı otomatik olarak açıyor.

Video sırasında Jarvis, Nickelback hakkında "Onların hiç iyi parçası yok, en iyi parçalarını açamam" minvalinde bir şaka yapıyor. Avril Lavigne'in bu zorbalığa karşı Twitter'dan yayınladığı açık mektup da hafta boyunca ses getirdi.

Facebook'ta canlı olarak sadece ses yayını yapmak

Facebook, canlı yayın özelliğine görüntüden bağımsız olarak sadece ses yayını yapabileceğimiz bir özellik ekledi. Böylece radyo misali yayınları dinlemek ve takip edebilmek mümkün olacak.

Görsel: Facebook

Messenger'da ise grup video konuşmaları devri

Facebook, adeta bağımsız bir uygulama gibi konumlandırmaya çalıştığı Messenger'a çok kişili video konuşma özelliği ekledi. Böylece bir sohbet grubunda olan herkesi tek konuşma içinden arayabiliyor ve toplu görüşmeler yapabiliyoruz.

Instagram Stories'deki yenilikler

Instagram son güncellemesiyle bir dizi yeni özelliğe kavuştu. Bu özellikler, açıklanmaya ihtiyaç duymayan aşina olduğumuz özellikler olduğu için hepsini arka arkaya müjdelemek mümkün.

- Çıkartmalar

- Yılbaşına özel detaylar

- Video fotoğraflara saat ve konum eklemek

- Eller-Serbest özelliğiyle video çekerken kayıta basmama özgürlüğü

- Sınırsız metin ekleme desteği

- Son 24 saat içindeki tüm videoları tek video olarak kaydetmek

Editör: Mert Serim

Katkıda bulunanlar: Aygül Pembecioğlu, Yalçın Pembecioğlu

Manşet görseli: Karim Bouchetata

