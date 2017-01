Dijital nesil için haftanın gündemi.

Popüler-Kültür

Stranger Things çocukları Star Wars posterini süslüyor

Stranger Things'in kadrosunda yer alan çocuk oyuncular diziden sonra da kendi hayran kitlelerini yarattı. Bu sayede de dizinin üzerinden aylar geçmesine rağmen Stranger Things dünyasına karşı heyecanımızı dinç tutabiliyoruz. Reddit kullanıcısı Downtown_Emmet_Brown tarafından paylaşılan ve Michael Maher Jr'ın hazırladığı bu poster de Stranger Things çocuklarını Star Wars evrenine taşıyor.

Görsel: Reddit

Tüm Pixar filmleri aynı evrende geçiyor

Toy Story'den bu yana Pixar çatısı altında üretilmiş tüm uzun metraj filmlerin aynı evrende geçtiğine dair bir teoriyi temel alan birçok analiz var. Jonne Negroni tarafından ortaya atılan bir blog yazısıyla kıvılcımlanan bu konu, kısaca Brave filmiyle tarihin eski dönemlerinde başlıyor ve insanlığın dünyayı yok edip uzaya gitmesini konu alıyor. Finding Dory'den Toy Story'ye, Monsters, Inc.'ten Cars'a kadar tüm filmlerin adeta yapımlarından önce düşünülmüş evrenlerini ve üzerine kurulan teorilerini Toy Story'nin resmi Facebook sayfasında yayınlanan bir video ile adeta doğrulandı.

Görsel: Pixar

Siyah Spider-Man Miles Morales'in hikayesi uzun metraj animasyon oluyor

Marvel evreninin demirbaşlarından Spider-Man'in güncel serisinde süper kahramanı canlandıran Miles Morales'in hikayesi uzun metraj sinema filmine dönüşüyor. Sony Pictures'ın yaptığı açıklamayla kesinleşen animasyon filmi, Marvel'ın sinematik evrenine bağlı olmayacak.

.@PhilipLord and @ChrizMillr are bringing the Miles Morales story to the big screen in all-new animated stand-alone SPIDER-MAN feature.

— Sony Pictures (@SonyPictures) 18 January 2017

Haftanın fragmanları

Logan'dan ikinci fragman

• House of Cards, Donald Trump'ın başkanlık yeminini ettiği 20 Ocak'ta yayınladığı video ile 30 Mayıs 2017'de yeni sezonunun yayınlanacağını duyurdu. Twitter'da ise duyuruyu geçtiğimiz sezondan kilit bir alıntıyla paylaşmayı tercih ettiler; We make the terror.

• Bir adam ve bir köpeğin aksiyon dolu hikayesi John Wick'in ikinci filmine dair bir dakikalık yeni bir kesit yayınlandı. 10 Şubat'ta vizyona girecek olan John Wick: Chapter 2 öncesi biraz daha heyecanlanmak isteyenler için bir dakika ziyadesiyle uzun hissediliyor.

• İlk yerel yapım profesyonel internet dizisi Masum, BluTV iç yapımı olarak hazırlandı. Haluk Bilginer, Ali Atay, Serkan Keskin, Okan Yalabık ve Tülin Özen gibi oyuncuların yer aldığı dizi 8 bölüm olacak ve 27 Ocak'ta yayınlanacak.

• Zoey Deutch'un başrolünde oynadığı Before I Fall, gençlik filmi temasıyla aynı güne sıkışan bir kadının hikayesini işliyor. 19 - 29 Ocak tarihlerinde düzenlenen Sundance Film Festivali'nde prömiyeri yapılan film 3 Mart'ta sinemalarda.

• Kaiju denince de King Kong'u işleyen son film olan Kong: Skull Island'a ait özel bir kısa fragman Collider tarafından yayınlandı. Videoda John Goodman'ın ekibinin dev gorille yüz yüze geldiğini görüyoruz.

• Anne Hathaway'in başrolünde yer aldığı Colossal, dev yaratıkların (kaiju) dünyaya geldiği bir bilimkurgu yapımı. Anne Hathaway, bu canlıyı kontrol edebildiğini fark etmesiyle kaiju mitlerine sadık kalarak yenilikçi bir dinamik bir anlatım sunuyor.

• Sundance Film Festivali'nde merak uyandıran ve galasını bu festivalde yapacak olan Netflix filmi The Discovery, 31 Mart'ta Netflix'teki yerini alacak.

A Series of Unfortunate Events hayranlarına kamera arkası görüntüler

Netflix'in 13 Ocak Cuma günü yayınladığı Lemony Snicket'in aynı isimli romanından uyarlanan A Series of Unfortunate Events'in kamera arkası görüntülerin ve yapım sürecinden röportajların yer aldığı 4 dakikalık bir video yayınlandı. Yönetmen Barry Sonnenfeld'in, Kont Olaf'ı canlandıran Neil Patrick Harris'in ve hikayenin talihsiz çocuklarından Malina Weissman'ın yer aldığı video, dizinin ihtişamlı dünyasının iç yüzünü gösteriyor.

Netflix'ten tasarım odaklı bir belgesel: Abstract: The Art of Design

Netflix'ten tasarımı ana akım kavramlar arasına taşıyan bir belgesel geliyor. Belgeselde seçilen isimler tartışmaya açık olsa da Abstract: The Art of Design tasarım kavramını ve tasarımın hangi alanlarda nasıl vuku bulabileceğini kitlelere göstermek açısından değer taşıyor. Belgesel tüm bölümleriyle 10 Şubat'ta yayınlanacak.

IKSV, kültür sanata meraklı 1.000 üniversiteli arıyor

Bu yıl 45. yılını kutlayan İstanbul Kültür Sanat Vakfı, üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir adım atıyor. 18 - 25 yaş aralığındaki 1.000 öğrenciye tüm IKSV etkinliklerinde kullanabilecekleri 250 TL değerinde IKSV Kültür Sanat Kartı armağan edilecek. IKSV Kültür Sanat Kart başvuruları ise 23 Ocak - 11 Şubat arasında 1.000 Üniversiteli Aranıyor internet sitesi üzerinden gerçekleşecek. Başvurular sırasında sorulacak soruya doğru yanıt verenler arasından yapılacak çekilişle ise kartların kazananları belirlenecek.

Görsel İKSV

Amazon anime izleme servisi yayınladı

Netflix'in 200 ülkeye birden açılması ve küresel ölçekte büyümeye devam etmesi diğer yayıncıları da yeni pazar arayışlarına sevk etti. Anime dünyasının Netflix'i olarak görebileceğimiz Crunchyroll'a rakip olarak Amazon, Anime Strike servisini yayınladı. Aylık 5 dolar olan abonelik ücretiyle Anime Strike, Akira ve Paprika gibi klasiklerin yanından bazı animeleri Japonya ile aynı anda yayınlayacak.

Görsel: Amazon Anime Strike

Ağır çekimde patlayan mısırlar

Warped Perception tarafından hazırlanan videoda mısır taneleri 30.000 fps'de büyüleyici ve dinlendirici bir tempoyla patlıyor. Aynı anda ve birkaç saniyede patlamasına alışık olduğumuz mısırlara bu açıdan bakınca zihnimizde sıcaklık ve fiziğe dair birkaç kıvılcımın da çakması an meselesi.

Twitter'a nefret ettiğiniz bir ideolojinin penceresinden bakın

MIT Media Lab bünyesinde bulunan ve insan ağlarının doğasını anlamaya yönelik çalışmalar yapan Social Machines Laboratuvarının yarattığı FlipFeed, bir Chrome eklentisi. FlipFeed'i kurduğunuzda, derin öğrenme ve sosyal ağ analizi içeren alt yapısı sayesinde Twitter kullanıcılarının kendi ana akışlarını başka bir Twitter kullanıcısınınkiyle değiştirmelerini sağlıyor. Bu yeni Twitter kullanıcısı da politik ideolojiye göre seçiliyor. Dolayısıyla, sağ görüşlü biri Twitter'daki profil fotoğrafının altındaki FlipFeed düğmesine tıkladığında sol düşünceden birinin akışını görüyor, orada yazan haber ve yorumları izleyebiliyor.



Görsel: FlipFeed

Tasarım-Sanat

Gorillaz'dan 6 yıl sonra yeni parça

Gorillaz'ın yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığını bildiğimiz yeni albümüne dair henüz pek bir bilgi bulunmasa da Hallelujah Money isimli bir parça yayınladılar. 6 yıl aradan sonra gelen bu parça modern toplumumuzun ilahı para ve güç konularını ele alıyor. İngiliz şair Benjamin Clementine ise parçaya eşlik ederek değer yaratıyor.

3B baskı hareketli heykel serisi Blooms 2 ile devam ediyor

Blooms projesindeki ilk 3B baskı hareketli heykelleri Blooms'un ardından John Edmark, Blooms 2 ile bu seriyi sürdürüyor. Yeni seride de öncekiler gibi 3B baskı ile ürettiği heykeller üzerinde, elektronik flaş ışıklarla optik yanılsamalar yarattığı zoetrop işleri olduğu görülüyor. Blooms 2’nin tamamlanması 1 yıl sürmüş.

Görsel tanıma algoritmanı The Wolf of Wall Street'i nasıl görüyor?

Kopenhag merkezli yaratıcı stüdyo Støj çatısı altındaki Lasse Korsgaard ve Andreas Refsgaard tarafından geliştirilen bir görsel tanıma algoritmasının 2013 yapımı The Wolf of Wall Street'i izlemesi sağlandı. Filmin sadece fragmanını izleyen algoritma, video boyunca gördüklerini anlamlandırmaya çalıştı ve yapay ile insan zekasının müsabakasını izleme şansı doğdu.

Kadın illüstratörlerin bilinirliğini artırmayı hedefleyen dijital katalog

Women Who Draw farklı tarzlardan pek çok kadın çizeri, sanatçıyı ve karikatüristi bir araya getiren yepyeni bir küresel veritabanı. Bir grup kadın çizer tarafından kurulan site; ABD yayınlarında kadın çizerlere erkeklere oranla çok daha az iş verilmesi nedeniyle kadın çizerlerin işlerini sanat yönetmenleri, editör ve çizer işe alım sürecinde söz sahibi olan diğerlerinin beğenisine sunmayı amaçlıyor. Böylece kadın çizerlerin işlerinin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.



Görsel: Women Who Draw

Konsere eşlik eden görkemli ışık gösterisi

Hamburg'un yeni simgesel binası olmaya aday Elbphilharmonie konser salonunun açılışını duyurmak için düzenlenen konsere binanın dış cephesine yansıtılan ışıklar eşlik etti. 11 Ocakta kapılarını açan bina, mimarideki iddiasını açılış etkinlikleri de kaçınılmaz olarak taşıdı. Thomas Hengelbrock yönetimindeki, dünyaca ünlü solo müzisyenlerin yer aldığı NDR Elbphilharmonie Orkestrasının verdiği konser; binanın akustik yetilerini tamamıyla sergiledi.

Yalnız Evler

Manuel Pita; yapay zeka, bilişsel bilim, karmaşık sistemler ve ağlar üzerinde çalışan bir bilim insanı. 2012’de kendi kendini fotoğraf sanatçısı olarak eğitmeye ve fotoğraflarını Sejkko rumuzuyla sosyal platformlarda paylaşmaya başlamış. Sejkko, Japonca'da "samimi çocuk" anlamına geliyor. Sejkko fotoğraf çalışmalarında zıt kavramlar arasındaki bağlantıları belgelemeye çalışıyor. Örneğin; mantıksal ve sezgisel, yaşayan doğa ve gelişen teknoloji, bilinçli yalnızlık ve kimsesizlik gibi birbirine zıt görünen karmaşık durumları irdeliyor.



Görsel: Sejkko

İnsanlar için kuş yuvaları

Güney Afrikalı tasarımcı Porky Hefer, New York’taki kişisel sergisinde bitki saplarıyla dokunmuş kuş yuvasına benzeyen mobilya tasarımlarını sergiledi. Yuvalar, rahatlama veya uyku amacıyla insanı ortamdan izole edecek şekilde tasarlanmış ve rahatlık açısından minderlerle desteklenmiş.



Görsel: Rudi Geyser

Kübist ve gerçekçi dünyaları buluşturan duvar resimleri

İspanyol sanatçı Miguel Ángel Belinchón Bujes namıdiğer Belin, kübizm ve gerçekçilik gibi birbirine zıt iki akımı birleştirerek duvar resimleri yapıyor. Sokak ve bina duvarlarına genellikle insan portrelerini resimleyen Belin, insan yüzünü oluşturan parçaları gerçekçi -hatta hiper gerçekçi- bir yaklaşımla boyuyor. Ancak her bir parça, başka bir noktadan bakan bir gözle çizilmiş ve her bir parçanın sınırı, onlara müdahale eden geometrik çizgilerle belirlenmiş.

Mozilla'nın interneti sahiplenen yeni logosu



Mozilla, özgür yazılım ve açık kaynaklı internet kültürü üzerindeki önemli aktörlerden birisi. Ve Mozilla, Ağustos ayında yaptığı duyuruyla yeni logosunu açık kaynakla tasarlamaya başlamıştı. 5 farklı dille hazırlanan 5 tasarım sonucundaysa Mozilla'nın yeni logosu ve kurumsal kimliği moz://a oldu. Mozilla, gelişmeyi açık tasarım blogundan yaptığı duyuruyla müjdeledi. Yeni logo ve kurumsal kimlik özünde interneti kucakladığı ilk bakışta anlaşılıyor.

Reklam-Pazarlama

Morgan Freeman, THY'nin Super Bowl reklamında yer alacak

Türk Hava Yolları, geçtiğimiz yıl Super Bowl reklamları sırasında Batman v Superman temalı reklamlarıyla büyük ses getirmişti. Geçtiğimiz yıl sonunda ise THY'nin yıllardır çalıştığı ve birçok kampanyaya birlikte imza attığı ajansı CP+B London'ın markayla yollarını ayırdığını açıklamıştı. THY, bu yılki Super Bowl'da yayınlayacağı reklamı için Morgan Freeman ile anlaştığını duyurdu. Milliyet Gazetesi'nden Ali Eyüboğlu'nun haberine göre Morgan Freeman reklam filminde 10 kelime söyleyerek ve son sahnede Business Class'ta yatarken görünecek.

Dünyanın en ünlü pandasına yeni alternatif

Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF, kurulduğu 1961 yılından beri herkesin görür görmez tanıyacağı siyah-beyaz panda logosunu kullanır. Artık ikonlaşmış olan bu panda; o yıllarda pandaların nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında olması nedeniyle simge olarak seçilmiş ve kuruluşun amacını ilk bakışta anlatmayı başarabilmişti. Ancak günümüzde türünün devamı tehlike altında olan başka canlılar da var ve pandaların nesli görece daha az tehlike altında. Bu gerçekten hareketle reklam ajansı Grey London; Medium üzerinden yazdığı bir yazıyla WWF'e seslenerek kurumun 55 yıllık logosunu bugünün koşullarını daha iyi anlatan bir logoyla değiştirmesi çağrısında bulundu.



Görsel: Grey London

Bebeğinizin hayatı boyunca yüzleşeceği genetik bir sorunla doğacağını duysanız...

Portekizli kadın kuruluşu AMCV için reklam ajansı Fuel Lisboa tarafından çekilen film doğum öncesi gebelik döneminde alınan kötü haber anı üzerinden çarpıcı bir mesaj veriyor. Genç bir ailenin doktorun ofisinde doktorun sözlerini dinlemesiyle açılan filmin tonu karamsar, karanlık. Kötü bir haber alacakları daha baştan belli gibi. Doktorun, bebeğin genetik olarak bir sorunla doğacağını ve bunun onu hayat boyu çok çeşitli zorluklara maruz bırakabileceğini söylemesi üzerine aile yıkılıyor.

Reebok'dan bir el sıkışmaya ücretsiz antrenman

Reebok, 2017 kampanyası "Be More Human" dahilinde yayınladığı HANDS filmiyle, sporun ve insan olmanın doğasının temelinde yatan aracı, ellerimizi öne çıkarıyor. 17 Ocak'ta duyurdukları yeni uygulamalarıyla da ABD çapında birçok büyük şehirde yetkin antrenörler eşliğinde antrenman yapılabilecek. Ve bu egzersizler karşılığında ödemeler sadece tokalaşmayla yapılacak.

Görsel: Reebok

Adidas'tan bireyselliği öne çıkaran yeni film

Adidas China'nın yayınladığı One in a Billion isimli reklam filmi, milyarlar içerisindeki bireylerin yarattığı değeri ve farkı öne çıkarıyor. Under Armour'un Rule Yourself filmine de gönderme yapan adidas, etkili bir kurgu sunuyor.

Can yeleklerindeki hayat hikayeleri

Mültecilerle birebir görüşülerek hazırlanan Project Life Jacket, yaşanan dönüşümün ve gelgitler arasında savrulan mültecilerin hayatına ışık tutuyor. Projenin yürütücülüğünü bir sivil toplum örgütü olan The Voice of Thousands üstleniyor. Yunanistan'a gelen mültecilerin bulunduğu kampı ziyarete gelen STK üyeleri mültecilerle konuştu. Sanatçılar 9 Suriyeli mülteci ile görüşmeler yaptı ve onlara savaştan önceki hayatlarını sordu.

Görsel: Project Life Jacket

Pokémon GO'dan Davos çevresine Küresel Hedefler temalı PokéStop'lar ekledi.

Pokémon GO'nun yaratıcısı Niantic, The Pokémon Company ve Küresel Hedefler'in arkasındaki isim Project Everyone bir araya gelerek Davos çevresine 17 PokéStop eklendi. Dünya Ekonomik Forumu'na özel olarak yapılan bu PokéStop'lar, Dünya Liderlerinin üzerinde anlaştığı ve önümüzdeki 15 yıl içinde çözmeyi hedeflediği Küresel Hedeflere dair mesajlar içeriyor.

Daha az hız, daha az zarar

New Zeland Transport Agency NZTA, dikkat çekici kamu spotlarıyla tanınıyor. Daha önce seyir halinde mesajlaşmanın tehlikelerini çarpıcı bir kampanyayla anlatan kuruluş, bu defa hız konusuna farklı bir bakış açısıyla yaklaşan bir filmle gündemde. Clemenger BBDO Wellington tarafından hazırlanan ve The Sweet Shop'tan Noah Marshall'ın yönettiği film, daha önceki "Mistakes" (Hatalar) kampanyasında olduğu üzere yine başka birinin trafikte yaptıklarının etkilerini vurguluyor.

Audi, e-spor dünyasına adım attı

Audi, ABD'nin büyük Counter-Strike: Global Offensive takımlarından Astralis'in sponsoru oldu. Atlanta'da düzenlenen ve ülke çapındaki prestijli turnuvalardan ELEAGUE Major öncesi Astralis'in Twitter hesabından atılan bir tweet ile lanse edilen gelişme, resmi duyuruyu da beraberinde getirdi. Bu gelişme hem e-spor dünyasının büyüdüğüne hem de yeni sektörden aktörlerin de oyuna dahil olduğuna dair bir örnek teşkil ediyor.

Görsel: Astralis

Volvo Car'da büyük bir pozisyon değişikliği

Volvo Car Turkey'de Pazarlama ve PR Direktörü ünvanıyla görev alan Ebru Ekşi, Volvo Car Asya Pasifik bölgesinde Pazarlamadan Sorumlu Bölge Direktörü olarak görev alacak. Ebru Ekşi'nin yönetim bölgesi içinde Çin, Hong Kong, Japonya, Hindistan, Yeni Zelanda, Tayvan gibi ülkelerin yer aldığı coğrafya yer alıyor.

Teknoloji-Dijital



Slack'teki önemli konulara ayrı başlıklar açın

Slack, basit bir iletişim aracından kurumsal iletişim uygulamasına dönüşmeye devam ediyor. Bu hafta eklenen başlık açma özelliğiyle kanallar içinde konuşulan konuları derinlemesine konuşmak için farklı bir alana taşıyabiliyorsunuz. Böylece kanal içindeki bir konuyu kanalın mesaj yığınına boğmadan farklı bir başlık altında değerlendirme şansı tanınıyor.

Microsoft, Cortana'yı Android kilit ekranına taşıyor

Microsoft'un sesli asistanı Cortana'ya Android'in kilit ekranında çalışmasını sağlayan bir güncelleme geldi. Böylece tıpkı iOS üzerinde Siri'yi her an kontrol edebildiğimiz gibi, Android'in kilit ekranında da hiçbir şeyi değiştirmeden Cortana'yı entegre edebileceğiz.

Facebook, Paris'e kuluçka merkezi açıyor

Facebook, ilk kuluçka merkezini Paris'te açmaya hazırlanıyor. Silikon Vadisi'nin dışında olmasıyla dikkat çeken merkez, Paris'teki Station F bünyesinde açılıyor. Önceden tren yolu olan Station F, bin girişimi ağırlayabilecek kapasitede. Ayrıca içinde restoran, 3B üretim alanı ve oditoryum bulunuyor.

Facebook'un yalan haber algoritması Almanya'da devreye girdi

Facebook'un geçtiğimiz ay yayınladığı sahne haber engelleme mekanizması, ABD'den sonra Almanya'da da devreye girdi. Sahte haberleri engellemede veya doğru haberi ayıklamada, özellikle post-turth döneminde, ne kadar doğru bir metodoloji olduğu tartışılsa Facebook bu sistemine sadık kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

Amazon sanal Dash Button'lar geliştiriyor

Amazon'un sık sipariş ettiğiniz ürünleri internet sitelerine dahi girmeden tek tuşla sipariş vermeyi sağlayan ürünü Dash Button yakaladığı başarı ve kolaylıktan sonra dijital dünyaya da aktarılıyor. Sanal Dash Button'lar ana sayfanızda veya Amazon uygulaması içinde yer alabilecek ve böylece dijital olarak da tek tuşla sık sipariş verilen ürünler kolayca yeniden istenilebilecek.

Görsel: Amazon

Google, Fabric'i satın aldı

Google, Twitter'ın 2014'te yayınladığı mobil uygulama geliştirici platformu Fabric'i satın aldı. Gelişme, Fabric tarafından yayınlanan blog yazısıyla duyuruldu. Platform üzerinde şu anda 580 bin geliştiricinin yayınladığı uygulamaları kullanan 2.5 miyar kullanıcı yer alıyor.

Google Tilt Brush artık açık kaynaklı

Google'ın sanal gerçeklik içinde çizim yapmayı sağlayan yazılımı Tilt Brush, bu hafta yapılan duyuruyla açık kaynağa dönüştü. Artık Unity kullanarak Tilt Brush ile yapılabilecek çizimleri isteyen herkes istediği gibi kurgulayabilecek, hatta Tilt Brush'ın müzikle senkronize olma gibi özelliklerinden de faydalanabilecek.

Showcase your art in new places, on new platforms, and in new ways with the #TiltBrush Toolkit. https://t.co/EeyW57v9qy pic.twitter.com/LHgog6947n — Google VR (@googlevr) 19 January 2017

Emojilere kızıl bireyler de eklensin!

Unicode Konsorsiyum'u 2015'te farklı ten rengine ve cinsel tercihe sahip bireyleri emoji sözlüğüne eklemişti. Konsorsiyum, geçtiğimiz yıl ise farklı meslek kollarında görev alan bireyleri ekleyerek sözlüğü genişletmeye devam etmişti. Bu hafta yapılan bir öneri ise bu ırk ve renk çeşitliliğine kızıl bireyleri de eklemeyi öneriyor. Önümüzdeki hafta yapılacak görüşmeyle birlikte bu eklentinin standartlara sadık kalarak uygulanabilirliği değerlendirilecek.

Görsel: Emojipedia

Editör: Mert Serim

Katkıda bulunanlar: Aygül Pembecioğlu, Yalçın Pembecioğlu

Manşet görseli: Belin