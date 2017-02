Dijital nesil için haftanın gündemi.

Yerin 70 metre altında günler geçiren bir köpeğin kurtarılma hikayesi

13 Şubat'ta İstanbul'un Beykoz ilçesindeki bir artezyen kuyusuna düşen ve günlerdir orada olduğu tahmin edilen bir köpek başta Beykoz İtfaiyesi ve HAYKONFED olmak üzere gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları sonucunda 70 metre derinden çıkarıldı. 13 Şubat'tan bu yana #direnkuyu etiketiyle yaratılan kamuoyunun büyük etkisi olurken, olay duyuldukça yardım edenlerin de sayısı arttı.

Kuyu ismi verilen köpek, Beykoz İtfaiyesi tarafından sahiplenildi. Kurtarılma sürecinde lise öğrencileri de geliştirdikleri robot kolla destek oldu. Ancak köpeğin kuyudan çıkarılmasını sağlayan teknoloji Türkiye Taş Kömürü (TTK) madencilerinin yaptığı pnömatik piston sayesinde 13 gün sonra tekrar gün ışığıyla karşılaştı. Sürecin başından beri orada olan Barış Şengün'ün tweetleri kurtarma operasyonunun her detayına ışık tutuyor.

Medyaya yanlış yansıyan bilgiler arasında Kuyu'nun robot tarafından kurtarıldığı ve Kuyu çıkarıldığında İBB hekimlerinin olay yerinde olduğu yer alıyor. 16 Şubat'ta artezyen kuyusu kapatılırken ilk müdahalenin de gönüllüler tarafından yapıldığı üzerine basılarak vurgulanıyor.

11. günün sonunda Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri duruma özel geliştirdikleri aparat ile yavru köpeği kuyudan kurtarmayı başardı pic.twitter.com/4NAaykjucy

Kuyu bir anda böylesine bir üne kavuşup televizyon programlarına çıkınca da, olay yerine uzak birçok kişi Kuyu'yu sahiplenmek istedi. Birçok hayvansever de haklı olarak Türkiye'de tek bir Kuyu olmadığını ve barınaklarda onun gibi yüzlerce köpeğin sıcak ve sevgi dolu bir yuvaya muhtaç olduğunu dile getiriyor. Kuyu'ya benzeyen, benzemeyen yüzlerce köpeği barınaklarda bulabilirsiniz. Belki hepsini her gün 70 metrelik kuyulardan çıkarmıyoruz ancak onların da dilediği hayat Kuyu'nunkinden çok da farklı değil.

Bos konusmuyorum. Gercek bu. Fotograflar bana ait. Kuyu'yu keske ben alsaydim diyenler barinaklara gitsinler. Kuyu cok. Fark var mi? pic.twitter.com/XmL3JwFeyu

Bir şey için heyecanlanmak istiyorsanız, işte o Ghost in the Shell!

Birçok Pixar filminin yazarı ve yönetmeni Andrew Stanton, Stranger Things'in 2 bölümünü yönetecek

Pixar çatısı altında WALL·E, Finding Dory filmlerinin yazar ve yönetmenliğini, ek olarak da Toy Story ve Monsters, Inc. filmlerinin yazarlığını yapan Andrew Stanton, Stranger Things'in ikinci sezon 5. ve 6. bölümlerinin yönetmenliği yapacağı açılandı. EW'nun haberine göre dizinin yapımcısı Shawn Levy ile iletişime geçen Stanton, projenin bir parçası olmaktan onur duyacağını söyledi. Serinin 2. sezonuna dair şu anda yayınlanan tek görüntü ise Super Bowl'da yayınlanan mini fragmanları.

Apple'dan uygulama fikri olanları ekrana taşıyan yetenek yarışması

Bu baharda Apple Music üzerinden yayınlanacak olan Planet of the Apps, gerçekten bir etki yaratacak uygulama fikri olanların jüriye yaptığı sunumlar sonucunda bir jüri üyesinin ekibine katılması ve program boyunca kendini ve fikrini geliştirmesi ilkesine dayanıyor. American Idol, Benimle Dans Eder Misin? gibi formatlara yakınlık gösteren program Zane Lowe tarafından sunuluyor ve jüri olarak görev alan isimler ise; Jessica Alba, Gwyneth Paltrow, Gary Vaynerchuk ve will.i.am olarak belirlenmiş.



The Golden Compass evrenine yeni kitaplar ekleniyor



2007 yılında sinemaya uyarlanan The Golden Compass, Philip Pullman'ın His Dark Materials üçlemesi romanlarını temel alıyor. Bu üçleme Harry Potter ile aynı dönemde, 2000'ler başında yazılmıştı ancak Harry Potter'ın hegemonyası altında istenilen başarıya ulaşamamıştı. Pullman, bu hafta yaptığı açıklamayla da ilk üçlemesini destekleyecek parelel bir üçleme yayınlayacağını açıkladı. The Book of Dust üçlemesinin ilk kitabı 19 Ekim'de piyasaya çıkacak.

Prince'in tüm albümleri tüm müzik akış servislerinde

21 Nisan 2016'da aramızdan ayrılan Prince, 2015'te albümlerini tüm akış servislerinden çekerek sadece TIDAL üzerinden yayınlama kararı almıştı. Ölümünden sonra ise Prince'in mirasında söz sahibi olanlar TIDAL'ın bu konuda bir ayrıcalığı olmadığına kanaat getirdi ve Jay-Z'ye dava açtı. Bunun sonucunda ise sanatçının tüm albümlerini Spotify, Apple Music, Google Play, Amazon Music Unlimited, Pandora, iHeartRadio gibi aklınıza gelebilecek tüm akış servislerinde bulabiliyorsunuz.

Pokémon GO'ya nihayet 2. nesilden 80 yeni Pokémon eklendi

Pokémon GO ilk çıktığı günlerde adeta bir salgın gibi pek çoğumuzun hayatına girmişti. Günlük rutinlerimizi değiştirmiş ve bize pek çok açıdan yeni deneyimler yaşatmıştı. Ancak birkaç ay içinde yarattığı heyecan sönmüş ve birçok oyuncu oyunu çoktan silmişti. Bu heyecanı diri tutmak için Cadılar Bayramı, yeni yıl ve Sevgililer Günü'ne özel etkinlikler düzenlemişlerdi. Bu Çarşamba ise oyuna bir dizi yenilik eklendiği açıklandı. Buradaki en büyük yenilik Johto bölgesinden 80 Pokémon eklenmesi olurken, pokémon yakalarken yeni davranış biçimleri ve yeni meyveler eklenmesi de diğer dikkat çeken özellikler oldu. Ancak bu hamlelerin oyundan kopan oyuncuları geri çekmek için yeterli olup olmadığı hala tartışmaya açık.

Instagram'ın mazlum erkek arkadaşları



Instagram'ın birçok fenomen konsepti var. Instagram'ın zengin çocukları, Türkiye'nin zengin çocukları, Romanya'nın mütevazi çocukları, kitap okuyan yakışıklı erkekler, kızlar ve gluten diye liste uzayarak gidiyor. Boyfriends of Instagram hesabı ise her zaman görmeye alıştığımız havalı fotoğrafların kamera arkasına odaklanıyor ve kadınların havalı fotoğrafları arkasında adeta acı çeken erkek arkadaşları hicvediyor.

Cassandra De Pecol, 27 yaşında dünyanın tüm ülkelerini gezdi

27 yaşındaki gezgin Cassandra De Pecol, dünya üzerindeki 193 bağımsız devlet ve bunlara ek olarak Kosava, Filistin ve Tayvan'a ayak basarak tam anlamıyla dünya turu yapmış ilk kadın oldu. Expedition196 isimli projesi dahilinde gerçekleşen yolculuk başta International Institute for Peace Through Tourism'in desteğiyle gerçekleştir ve yerel birçok kuruluş desteğiyle mümkün hale geldi. Bu yolculuk ortalama 200.000 dolara mal olmuş

Playboy nü fotoğraflara geri dönüyor

Playboy, geçtiğimiz yıl derginin içeriğinden nü fotoğrafları çıkardığını açıklamıştı. Bu hafta ise şirketin CCO'su Cooper Hefner attığı bir tweetle bu kararın bir hata olduğunu ve çıplaklığın normal olduğunu söyledi. Mart/Nisan 2017 sayısıyla birlikte Playboy eski politikasına dönüş yapıyor.

Brexit sonrası İngiltere'de Microsoft, Surface serisinin fiyatlarını yükseltiyor

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı (Brexit) sonrasında pek çok belirsizlik yer alıyor. Ve karar hayata geçme sürecindeyken kimi teknoloji devleri de bu durum sağlamak için çeşitli değişiklikler yapıyor. Microsoft Ekim ayında Windows ve bulut servislerinin fiyatlarını düzenlemişti. Bu kez ise sıra donanımlarda. Surface serisinden Surface Book'un fiyatı 150 Sterlin artarak 1.499 Sterlin oldu. Son sınıf dizüstü bilgisayarlarda da 400 Sterlin artış var. Surface Pro serisinin son seviye modellerindeyse 160 Sterlin'lik bir artış yaşandı.

