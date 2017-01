Dijital nesil için haftanın gündemi.

Popüler-Kültür

Golden Globes

1944'ten bu yana düzenlenen film ve dizileri ödüllendiren Altın Küre Ödülleri 8 Ocak'ta düzenlendi. Yılın öne çıkan isimleri arasında Moonlight, La La Land, Donald Glover ve akış servisleri oldu. La La Land toplamda 7 ödül aldı. Müzikal ve komedi ile drama kategorilerinde en iyi dizi ve film ödülü alan yapımların fragmanlarını aşağıda bulabilirsiniz. Kazananların tamamına ise buradan bakabilirsiniz.



Best Motion Picture - Drama

Best Motion Picture - Musical or Comedy

Best Television Series - Drama

Best Television Series - Musical or Comedy

Gus Fring geri döndü!

Better Call Saul'un 2. sezonundaki bölüm isimlerinin anagram olarak "Fring geri döndü" olduğu keşfedildiğinden beri dizide bu efsanevi karakteri yeniden görmeye dair umutlar yeşerdi. Ancak Gus Fring, yayınladığı yeni Los Pollos Hermanos reklam filmiyle karşımıza çıktı. Serinin hayranları için Gus Fring'i canlandıran Giancarlo Esposito'nun tweet'i de yeni sezona dair ipuçları içeriyor olabilir.

The Defenders ilk kez bir arada

Netflix'in Marvel evreninin üyeleri Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist bu hafta Entertainment Weekly için bir araya geldi ve derginin kapağı için bir arada fotoğraf çektiler. Böylece 17 Mart'ta yayınlanacak olan Iron Fist öncesi bir de gündem yaratılmış oldu.

Genç Han Solo filminden gelişmeler

2018'de vizyona gireceği bilinen ancak hakkında bunlar dışında pek fazla bir şey bilinmeyen Han Solo'nun gençliğini işleyecek filmin kadrosuna bir oyuncu daha katıldı. True Detective, No Country for Old Men gibi yapımlarda rol alan Woody Harrelson da genç Han Solo filminde rol alacak. Filmin şu anda bilinen kadrosu, Han Solo olarak Alden Ehrenreich, Lando Calrissian olarak Donald Glover ve son olarak da Emilia Clarke.

Donald Glover'ın imzasını taşıyan ve senenin en iyi dizilerinden olan Atlanta'nın da 2. sezonunun 2018'in belirsiz bir tarihe ötelendiği söyleniyor. Han Solo filminde rol alacak olan Glover'ın hem diziyi hem filmi bir arada götürebilmesi pek mümkün durmuyor.

Haftanın Fragmanları

Maisie Williams'ın başrolünde olduğu Netflix orijinali: iBoy



Beauty and the Beast'ten Golden Globes'a özel fragman ve yeni afiş

New poster for Beauty and the Beast! @beourguest 🌹 pic.twitter.com/iE6YzVCKus

— Emma Watson (@EmmaWatson) 8 January 2017

Cars 3

Ice Cube'un rolünü afişe eden xXx: Return of Xander Cage fragmanı

Genç yamyamların hikayesi: Raw

Julia Ducournau'nun ilk uzun metraj filmi olan Raw, Toronto Film Festivali ve Cannes Film Festivali gibi festivallerden ödülle ayrıldı.



Şu an aramızda olmayan birçok ünlü isim Urban Myths'te kara mizahla geri dönüyor

2017 içerisinde vizyona girecek olan Urban Myths isimli 8 bölümlük mini seri, Çarşamba günü yayınladığı fragmanla büyük ses getirdi. Michael Jackson'dan Elizabeth Taylor'a, Adolf Hitler'den Bob Dylan'a uzanan kadrosuyla alternatif bir gerçekliği komediyle buluşturacak. Bu fragmandan ses getiren iki büyük öğe vardı. Birincisi Hitler'i canlandıracak kişinin Iwan Rheon, yani Game of Thrones'un Ramsey Bolton'ı olmasıydı. "Çünkü Bolton'dan daha kötüsü Hitler olabilirdi" şeklinde yorumlar yapıldı.

19 Ocak'ta Sky Arts'ta yayınlanacak olan diziye ikinci tepki ise Michael Jackson'ın kızı bölümü "utanç verici" olarak yorumlaması oldu. Sky bunun üzerine Michael Jackson bölümü kaldırma kararı aldı ve fragmanı da kanalından sildi. Aşağıda bir başka kullanıcı tarafından yüklenmiş hali bulunuyor.

Nusr-Et artık #SaltBae

Nusr-Et Steakhouse'un sahibi Nusret Gökçe, internetin 15 dakikalık şanına kavuştu. Önceleri Instagram'da "..... dedi" kalıbıyla içerik paylaşan Nusret Gökçe, 8 gün önce paylaştığı bir video ile hem küresel bilinirliğe hem de yeni bir unvana kavuştu; #SaltBae. Twitter ve Instagram'da virüs gibi yayılırken -yerli medya bir kenara- aklınıza gelebilecek hemen her yerde hakkında içerik üretildi. BuzzFeed, The Verge, Telegraph DailyMail, Huffington Post ve James Corden daha niceleri hakkında yazdı çizdi. #SaltBae Know Your Meme'de yerini aldı ve artık bir meme olarak kopyalanma fazına geçti.

Ottoman steak 🔪

A video posted by nusr_et (@nusr_et) on Jan 7, 2017 at 2:44am PST

Hayvanların doğasını incelemek için kullanılan sahte figürler

BBC'nin Spy in the Wild isimli vahşi yaşam belgeseli için doğadaki canlıların kamera takılmış modellerini kullandı. Bu sayede hayvanlara daha önce olmadığı kadar yaklaşma şansı bulan yapım ekibi, aynı zamanda hayvanların empati duygularına ve yaşamlarına dair de yeni şeyler öğrendi.

Dünyanın dört bir yanında 1980'lerin saç modası

Video içerik üreticisi Watch Cut, yaklaşık 2 yıldır dünyadaki güzellik trendlerine odaklanan ve kültürlerdeki güzellik algısının 100 yıllık değişimini inceleyen videolar üretiyor. Serinin 29. videosunda ise belirli bir tarihe odaklandılar ve 1980'lerde dünyanın farklı yerlerindeki güzellik anlayışını birleştirdi.

Tasarım-Sanat

Rick and Morty'den 16-bit açılış jeneriği

Rick and Morty, son yıllarda animasyon dünyasının başına gelen en iyi şeylerden birisi. Uçuk yaratıcılığı, zengin dünyası ve bir anda sizi içine çeken hikayesi. Veya hiçbiri. Özgün formülünün yanı sıra 4 Ekim 2015'te yaptığı 2. sezon finalinden sonra merakla beklenen yeni sezonu da Rick and Morty'nin yarattığı heyecanı yeterince açıklıyor. Gün geçtikçe yeni sezonu izleme ihtimalimizin arttığı Rick and Morty için dün 16-bit platform oyunu tadında bir açılış jeneriği yayınlandı. Birçok detayı da içinde barındıran bu video "böyle bir oyun olsa oynarım" dedirtiyor.

Bilime meraklı iki kardeşten OK Go'yu Aratmayan Müzik Videosu

Kendilerini OK Go Kids olarak anan Charlie ve Ruby, tıpkı abileri gibi videolar üretiyor. Işık, ses, basit düzenekler yardımıyla hazırlanan sahnelerde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanında sahip oldukları bilgiyi sergiliyorlar. OK Go'nun iki kıza bu derece ilham verip kendi videolarını çekmeleri için motive etmiş olması büyük bir zincirleme tepkiyi de başlatıyor. Çünkü eğer Charlie ve Ruby yapabiliyorsa, bu konuda meraklı olan her çocuk ebeveynlerinin de desteğiyle kendi OK Go tarzı videosunu hazırlayabilir.

80'lere dönen Rihanna

Glitch ve vaporwave işler üreten Saint-Laurent, Calvin Harris ile Rihanna'nın This Is What You Came For isimli parçasını düzenleyerek 80'lere geri döndürdü.



Refik Anadol'dan dijital tuval üzerine hareketli rüzgar resimleri

Refik Anadol Stüdyosu, Wind of Boston: Data Paintings başlıklı yerleştirme projesiyle Boston ve çevresindeki rüzgarların görünmez motiflerini görselleştiriyor. Veri 1,8 x 4 m ölçülerinde dev bir dijital tuval üzerinde izleniyor.

Modern toplumun renksiz dünyasındaki bir çocuğun umudu

Daniel Martínez Lara ve Rafa Cano Méndez ikilisinin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği 8 dakikalık kısa film Alike, metropol yaşamı içinde oğlunu doğru şekilde yetiştirmeye çalışan bir babanın hikayesini işliyor. Fakat, çocuk için hangi yol doğru yol anlamına geliyor? Onun için belirlenmiş "doğru" yolu mu takip etmeli yoksa kendi yüzünü güldüren yolu mu?

Klasik eserlerin dijital sanatlara izdüşümü

Bilgehan Güneş, The Way I See isimli klasik eserleri soyut bir yolla dijital sanatlarla buluşturuyor. Sanki, geçmişten günümüze gelirken form değiştirmeye mahkum kalmışlar gibi hem geçmiş hem de günümüze ait öğeler taşıyor. İnci Küpeli Kız'dan Yıldızlı Gece'ye, The Son of Man'den Atina Okulu'na kadar tarihin farklı noktalarında hayatımıza girmiş eserler Bilgehan Güneş'in perspektifinden modernleşerek topluma karışıyor.



Görsel: Bilgehan Güneş

Masalları temsil eden mimari illüstrasyonlar

İtalyan illüstratör Federico Babina, Architale adlı projesinde fantezi ile gerçekliği harmanlayarak peri masalı karakterlerinin mimarisini çiziyor. Binaları anlatı nesneleri haline getiriyor; hikayenin temel özelliklerini taşımak için yapıları, şekillerini ve doğuştan gelen geometrilerini kullanıyor. Örneğin Pinokyo’nun uzun burnu, uzatılmış ahşap bir pencereye dönüşüyor. Hansel ve Gretel’in aklını çelen şekerler ise zencefilli bir bina cephesi olarak karşılık buluyor.

Görsel: Federico Babina

3 boyutlu muzip illüstrasyonlar

Danimarkalı sanatçı HuskMitNavn, siyah beyaz oyuncu illüstrasyonlarında 3 boyutlu hileler kullanarak insanı gülümseten işlere imza atıyor. Bu açıdan çalışamalarını hem kağıt sanatı kapsamında hem de 3 boyutlu karikatür olarak değerlendirebiliriz.

Görsel: HuskMitNavn

Superflex'in güçlendirilmiş kıyafetlerinde Yves Béhar imzası

Askeri teknolojilerden beslenerek yola çıkan Superflex, geliştirdiği dış iskeletle daha kolay hareket etmek ve ağırlık kaldırmak gibi yaşlıların özünde zorlanacağı gündelik eylemleri kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu hafta Londra'daki Design Museum'da yapılan bir açıklamayla Superflex'in Yves Béhar ve endüstriyel tasarım ekibi Fuseproject ile ortaklık anlaşması yaptığını duyuruldu. Böylece Superflex, ürünün geliştirilmesi ve en etkili şekilde insanlara ulaşmasına odaklanırken Fuseproject ise estetik ve kullanılabilirliğini üzerine çalışacak.

İlk iPhone 10 yaşında

Orijinal iPhone'un Steve Jobs tarafından tanıtılıp teknoloji dünyasında bir anlamda yeni bir vizyon getirmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Apple, 9 Ocak'ta iPhone'un 10 yılını kutluyor ve bizlere Steve Jobs'ın etkili sunumuyla orijinal iPhone lansmanını hatırlatıyor.

Reklam-Pazarlama

FKA Twigs Nike Women'ın yeni kampanyasını yönetti

Müzisyen ve sanatçı FKA twigs, Nike Women'ın Spring Zonal Strength Tights kampanyasının yaratıcı yönetmeni oldu. Hafta içinde yayınlanan video ise FKA twigs'in hem yaratıcı yönetmenliğini hem de yönetmenliğini üstlendi. Videoda sanatçının yeni parçası Trust in Me'yi sergilenirken birçok ünlü atlet ve sporcu da FKA twigs'e eşlik ediyor.

iPhone 7 Plus'a Poz Veren Köy Halkı

Apple'ın iPhone 7 Plus için hazırladığı reklam filmi, 8 Ocak'taki Golden Globe Ödül Töreni'nde ilk kez yayına girdi. iPhone 7 Plus'a iOS 10.1 ile eklenen portre fotoğraf modu özelliklerini tanıtan film; "Take Mine" adını taşıyor. Filmde, Yunanistan'ın bir köyüne büyük annesini ziyarete gelen genç bir kızın iPhone'un köy halkı tarafından heyecanla karşılanması anlatılıyor.

Instagram Stories'de ansızın çıkan reklamlar

Instagram'ın Snapchat kopyası Stories bölümüne son eklenen özellik, reklamlar oldu. Artık kurumsal hesaplar Stories'e dair istatistiklere ulaşabilecek ve kullanıcıların videoları arasında reklam gösterebilecek.

Aile hayatından tanıdık anlar

Tuvalet kağıdı markası Angel Soft; bir süredir iletişiminde duygusal bir rota çiziyor. Bu yaklaşımın bir yansıması da marka için reklam ajansı Deutsch tarafından hazırlanan ve geleneksel aile algısının dışındaki aileleri ve ebeveynlere rol veren "Be soft, be strong" (Yumuşak ol, güçlü ol) kampanyası. İnsanların da Angel soft ürünleri gibi hem yumuşak hem güçlü olduğu paralelinden hareket eden kampanya; reklamlarda görmeye çok alışık olmadığımız ama aslında herkese çok tanıdık gelebilecek günlük anları izleyicilerle buluşturuyor.



Halep'ten havai fişekler

Dünyanın dört yanında insan hakları için çalışan Amnesty International; dünyanın en refah içindeki ülkelerinden biri olan Danimarka'da yaşayanlara oradan bambaşka bir yerde, Halep'te, insanların çok farklı bir gerçeklik içinde yaşadığını vurgulayan amacıyla "Fireworks from Aleppo" isimli bir radyo spotu yayınladı. Danimarka ile Suriye arasındaki tezatı çarpıcı bir şekilde ortaya koyan bu çalışma, Uncle Grey Danimarka tarafından hazırlandı.

Mavi Audi'yi pembe at arabasına tercih eden bebek

Audi İspanya için Proximity Barcelona tarafından hazırlanan yeni reklam filmi "The doll that chose to drive" (Otomobil kullanmayı seçen oyuncak bebek); işte bu cinsiyet rollerine ve kalıplaşmış algılara eğilen eğlenceli bir film...



Tatlı ufaklık ve gözlüğünün duygusal hikayesi

Gözlük ve göz doktorları kategorisi reklamcılık anlamında oldukça sıkıcı denebilecek işlerle doludur. Genelde daha düz anlatımı seçen bu kategoride, sıcacık hikayesiyle sıyrılan bir iş Energy BBDO tarafından Pearle Vision için yaratılan ve geçtiğimiz günlerde yayına giren "Ben's Glasses" (Ben'in gözlükleri) filmi... Hikaye odaklı bir reklam anlayışını benimseyen"Small Moments" kampanyası çerçevesinde hazırlanan film; çok sevimli bir çocuğun gözlükleri üzerinden duygusal ve tatlı bir öykü anlatıyor.

Yanında sigara içilince öksüren reklam panosu

İsveç eczane zinciri Apotek Hjärtat insanların daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini kendine görev edinmiş. Bu nedenle de pek çok kararın alındığı yeni yıl döneminde, sigara içenlere "2017'de sigarayı bırakacağım!" dedirtecek bir işle ortaya çıkmış. Başta Stockholm olmak üzere İsveç'in belli başlı şehirlerine yerleştirilen raket ve panolar için insanların çok sigara içtiği noktalar seçilmiş. Panonun içerisine duman algılayan sensörler yerleştirilmiş. Bu sayede panonun çevresinden sigara içen biri geçtiğinde panodaki adamın öksürmesi sağlanmış.

Bu çocuklar neye bakıyor?

Mercedes-Benz için BBDO Paris tarafından yaratılan yeni reklam filmi "The Encounter" (Karşılaşma), Mercedes Me uygulamasının özelliklerini anlatıyor. Oldukça sade bir fikre sahip olan film; hem ürün özelliğini vermeyi başarıyor, hem de sinematografik bir hava yaratıyor.



Teknoloji-Dijital

Nintendo Switch'in lansman etkinliği

Nintendo, 13 Ocak'ta Tokyo'da düzenlediği bir saatlik lansman etkinliğiyle yeni konsolunun çıkış tarihini ve fiyatını açıklamakla kalmadı aynı zamanda yeni kontrol kumandası Joy Con'u ve yeni oyunlarından birkaçını tanıttı. Nintendo Switch 3 Mart'ta tüm dünyada 299 dolar etiketiyle satışa çıkacak. 6,2 inçlik ekranıyla büyük ekrandaki oyunu mobile taşıyan tablet -oyuna göre değişiklik göstermekle birlikte- 2,5 ile 6 saat arasında şarj ömrü sunuyor.

Nintendo Switch'in önemli özelliklerinden birisi ise satın alınan bölgelerle sınırlanmamış olması. Yani ABD'de aldığınız bir oyunu Japonya'da aldığınız konsolda kullanabileceksiniz.

#NintendoSwitch arrives on March 3. Here’s what’s in the box. pic.twitter.com/ZGiz0y5QKd

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 13 January 2017

Joy Con, lansmanda sunulan gri renginin yanı sıra Neon Red ve Neon Blue renk seçenekleri de sunacak. Sol Joy Con üzerindeki analog fotoğraf ve video çekebiliyor. Joy Con'ların her biri birbirinden bağımsız çalışabiliyor. Böylece çok oyunculu oyunlara uyum sağlıyor. Sağ Joy Con'da ise kızılötesi kamera yer alıyor. Böylece çevresindeki objeleri algılayabiliyor. Ve her Joy Con üzerindeki Wiimote'daki gibi jiroskop bulunuyor.

Lansmanda tanıtılan oyunlar arasında The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe gibi oyunlar yer alıyor. Bunun dışında Switch'in ve Joy Con'un özelliklerini kullanan 1-2 Switch ve ARMS gibi oyunlar da Nintendo Switch'le birlikte yayınlanacak oyunlar arasında yer alıyor.

Tesla, Apple'ın önemli yazılımcılarından birini transfer etti

Salı günü Tesla'nın blogunda yayınlanan bir yazıyla Chris Lattner'ın artık Tesla'da çalıştığı müdelendi. Autopilot yazılımını geliştiren ekibin baştan yardımcısı olarak görev alacak olan Lattner, 11 yıldır Apple'da çalışıyordu ve Apple'ın programlama dili Swift'i geliştiren ekibin başkan yardımcısıydı. Chris Lattner, koltuğu Jinnah Hosein'dan devralacak. Hosein ise bu haftaya kadar hem Autopilot yazılım ekibinin hem de SpaceX'te yazılım bölümünün başkan yardımcısı olarak çalışıyordu. Şu andan itibaren ise tüm enerjisini SpaceX'e verebilecek.

Volt ve Here'dan Türkiye için özel ortaklık

Şehir içi ulaşımda otomobil sürücüleriyle yolcuları buluşturan paylaşım ekonomisi uygulaması Volt, harita ve sesli navigasyon şirketi HERE ile ortaklık anlaşması yaptı. Böylece İstanbul'daki Volt kullanıcıları HERE ile uygulama içi sesli yol tarifi ve trafik bilgisine ulaşabilcek. Nokia'nın sahibi olduğu HERE'ın Temmuz 2015'te BMW, Audi ve Daimler tarafından satın alınacağı söylentileri başlamıştı. Haziran 2016'da ise 3 milyar dolar karşılığında bu üç marka HERE'ı satın aldı.

Facebook'taki içerik üreticilere bir dizi canlı yayın özelliği

Facebook, canlı yayın özelliğini mobilin tekelinden çıkararak tarayıcı üzerinden yayın yapma imkanı da sunmaya başlıyor. Şimdilik sayfaların faydalanabileceği bu özellik yakında bireylerin de erişimine sunulacak. Sayfaların yayın yapmasını kolaylaştırmak adına önceden sadece admin yetkisine sahip kişiler yayın yapabilirken artık Live Contributor (Canlı Yayın Destekçisi) sıfatıyla istenilen herkes yayın yapabilecek. Böylece sayfalar daha fazla kişiyi yayın yapması için yetkilendirebilecek.

Bunlar dışında yapılan değişiklikler ise profillerin canlı yayın istatistiklerine erişebilmesi, canlı yayındaki yorumları sabitleyebilme, sayfalar için sabit video linkleri ve önceden yapılmış canlı yayınları başka sayfalarla çapraz paylaşım yapabilme desteği olarak yer aldı.

Görsel: Facebook

Facebook bir Instant Articles içinde birden fazla içerik gösterecek

Facebook'un bir yılı aşkın süredir verdiği Instant Articles hizmetinde yeni özellikler eklenerek kapsamının genişletilmesi amaçlanıyor. Aralarında BuzzFeed, El Pais, Fox News ve The Washington Post gibi yayıncıların ilk olarak uygulayacağı bu özellikle tek bir bağlantı üzerinden yayıncıların daha fazla içeriğine ulaşma prensibi yatıyor.

Görsel: Facebook

Snapchat'te yeni reklam modeli ve arama özelliği



Snapchat, reklamverenlerle daha geniş hizmet bandı kurmak adına iki yeni özellik eklemeye hazırlanıyor. Snap Ads isimli servis, reklamverenlerin işlerinin Discover ve Stories alanında yer almasını kolaylaştırıyor. Ayrıca telefonunuzda yüklü olan diğer uygulamalarla birlikte çalışarak entegre çözümler sunacak. Buna örnek olarak Uber ile birlikte kurgulanmış bir senaryo verilebilir.

Aynı zamanda Snapchat kullanıcıların birbirini daha kolay bulması ve konuşmalar arasında daha rahat hareket edebilmesi için uygulamanın tamamına arama özelliği ekledi. Şimdilik belirli bir Android kullanıcısı için aktif olan özellik çok yakında tüm iOS ve Android kullanıcılarına açılacak.

İndirme veya yükleme ihtiyacı olmayan uygulamalarda WeChat, Google'dan bir adım önde

Google, geçtiğimiz Mayıs ayındaki I/O etkinliğinde Android için geliştirilen Instant Apps isimli özelliğini tanıtmıştı. Bu özellikle bazı küçük uygulamalar indirilmeye ve yüklenmeye ihtiyaç duymadan kullanılabiliyordu. Google, bu tanıtımdan sonra son kullanıcıya ulaşan bir adım atamadı. Fakat Çin'in anlık mesajlaşma devi WeChat, mini programs ismiyle bu alanda ürün çıkardı. Yemek tarifi bakmak, uçuş takip etmek, Prisma benzeri görsel düzenleme yapmak veya Pomodoro kullanmak bu mini programların yapabildiklerinden sadece birkaçı.

LEGO'nun yeni setiyle yapılan oyuncaklar canlanıyor



LEGO'nun CES 2017'de tanıttığı Boost isimli setiyle birlikte çocuklara kendi yaptıkları LEGO'larla etkileşime girme şansı sunuyor. LEGO Boost setinde Move Hub isimli ana gövde bulunuyor. Bu parça eğim gibi düzlemsel hareketleri algılayan sensörlere sahip. İkinci parça kombinasyon, renk ve mesafe sensörüyken üçüncü parça da etkileşimli motor olarak belirtiliyor. LEGO aynı zamanda bu kitle yapılabilecek 5 farklı model sunuyor; Robot Vernie, Kedi Frankie, Guitar 4000, Multi-Tool Rover 4 ve Autobuilder. Ancak bu modeller özünde fikir verme amaçlı. Çünkü hayal gücü sonsuz.

HTC'nin yeni amiral gemisinde ikinci ekran var kulaklık girişi yok

HTC yeni akıllı telefonu U Ultra'yı tanıttı. 5.7 inçlik telefon yapay zeka sahibi asistanı ve ön kameranın yanında ikinci ekranı ile dikkat çekiyor. Ancak en radikal adımlarından birisi Apple ve Lenovo'nun izinden giderek kulaklık girişini çıkarmış olmaları. 160 x 1040 piksel genişliğindeki ikinci ekran, ön kameranın yan kısmını kaplıyor ve müzik, favori kişileri arama gibi el altında olduğunda zaman kazandıran özellikleri sunuyor.

Adobe, sesli komut ile fotoğraf düzenleme üzerinde çalışıyor

Adobe Research, Interactive Agent for Photo Editing isimli sesli komuta dayalı bir fotoğraf düzenleme sistemi üzerinde çalışıyor ve Adobe 10 Ocak’ta bununla ilgili 30 saniyelik bir demo videosu yayınladı. Demo videosu, bir iPad kullanıcısının “Bu fotoğrafı çerçevelemek istiyorum.” komutuyla başlıyor. Program dikdörtgen bir çerçeveyle fotoğrafı kırparak karşılık veriyor. Ardından kullanıcı “Çerçeveyi kare yap” komutunu veriyor ve bunu fotoğrafı yatay olarak çevirme ve yatay çevirme işlemini geri alma komutları izliyor. Kullanıcının “Bunu sevdim, Facebook’ta yayınla” komutuyla ve karşılıklı vedalaşmayla video sona eriyor.

Elveda Lily Camera

İlk olarak Mayıs 2015'te yazdığımız ve bir bileklikle kullanıcısını otomatik olarak takip etme özelliği olan drone Lily Camera bu hafta yapılan açıklamayla birlikte kepenkleri kapattığını duyurdu. 3 yıllık bir girişim olan Lily Camera, CES 2016'nın yıldızı olmuştu. Şubat 2016'da ise teslimata başlayan şirket, ilk parti gönderimlerini yazılım sorunu nedeniyle geri çağırmıştı. Tüm bu aksiliklerin üzerine yayınlanan bir blog yazısıyla macera son buldu. Satın alınan kameralar içinse iade protokolü bulunuyor.

Sanal gerçeklikte uçuran spor aleti

İlk kez 2015'te duyurulan ve satışı geçen sene başlayan Icaros, CES 2017 kapsamında tanıtılarak bu sene kendini iyice duyurma şansı buldu. Pek çok blog ve yayında konu olan Icaros, bir spor aletiyle sanal gerçeklik oyun cihazını bir arada sunmak iddiasında. Bir çeşit çerçeve gibi görünen Icaros'ta el ve ayakları çubuklu bölümlere yerleştiriyorsunuz, dizler ve dirsekleri ise özel yastıklara dayıyorsunuz. Rahat edeceğiniz şekilde ayarlamaları yaptıktan sonra sanal gözlüğünüzü takıyorsunuz ve uçuş (ya da dalış) başlıyor.

Volkswagen'ın efsane minibüsü I.D. Buzz konseptiyle dönüyor

Volkswagen'ın en az Beetle kadar efsane minibüsünü günümüze getirmek için bir süredir farklı konseptler geliştiriyor. Özünde her biri farklı olsa da bir noktada hepsi efsane minibüse selam çakıyor. VW'ın Detroit Otomobil Fuarında tanıttığı yeni konsepti I.D. Buzz, markanın Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttığı I.D. modelinin izinden gidiyor. Böylece VW'ın gelecek vizyonuyla paralellik gösteren I.D. Buzz'ın ikonik özellikleri arasında tamamen elektrikli olması ve otonom sürüş deneyimini sunması yer alıyor.





Editör: Mert Serim

Katkıda bulunanlar: Aygül Pembecioğlu, Yalçın Pembecioğlu

Manşet görseli: Adult Swim