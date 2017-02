Dijital nesil için haftanın gündemi.

Popüler-Kültür



Haftanın Fragmanları

Stranger Things önümüzdeki Cadılar Bayramı'nda geri dönüyor

The Defenders'ın son üyesi Iron Fist'ten ilk fragman

Guardians of the Galaxy Vol. 2'nun Super Bowl'da yayınladığı yeni fragmanı

Logan'ın geçmişinden bir kesit

LEGO evreninin üçüncü filminden ilk görüntüler

• Sofia Coppola'nın yeni filmi The Beguiled'in kısa fragmanı yayınlandı. Başrollerde ise Colin Farrell ve Nichole Kidman var.

• Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales de Super Bowl'a özel bir fragman yayınladı.

• A Cure for Wellness da Super Bowl'da fragman yayınlayan reklamlar arasındaydı.



• The OA'in sürpriz bir şekilde 2. sezonunun geleceği açıklandı.



• 2014 yapımı Dear White People isimli filmi, Netflix diziye dönüştüreceğini açıklamıştı. Yayın tarihi duyurusu yayınlanan dizi 28 Nisan'da Netflix'te yer alacak.

• Sophia Amoruso'nun çok satan kitabından uyarlanan, 13 bölümlük bir Netflix komedisi olan Girlboss'un kısa fragmanı yayınlandı.



• Bill Nye dünyayı kurtarmaya Netflix'teki "Bill Nye Saves the World" isimli programıyla devam edecek. Yapımın ilk fragmanı da yayınlandı.



•Samurai Jack'in 5. sezonunun fragmanı yayınlandı. Bu sırada da Adult Swim tüm sezonlarıyla herkese açık Samurai Jack maratonu yapıyor.

John Wick: Chapter 2'nun vizyona girdiği bu hafta, Keanu Reeves'e ve filmografisine saygı kuşağı

Oscar Ödülleri'nde en iyi sinematografi ve en iyi görsel efekt ödüllerini kazanan filmleri derleyen Burger Fiction'dan John Wick: Chapter 2 öncesi Keanu Reeves'e ve gelişimine filmleri üzerinden bakma şansı bulduğumuz bir video geldi.

E3 bu yıl oyun tutkunlarını da ağırlayacak

Kuzey Amerika'nın en büyük oyun fuarı olan E3 her yıl basın ve oyun geliştiricilerinin bir araya geldiği, bir jenerasyonun o havalı soluyanlara öykünerek baktığı bir atmosfere sahip. Yılın büyük oyunlarını açıklamak için oyun geliştiriciler için de büyük bir etkinlik olan E3, bu yıl sivil katılımcıları da kabul edeceğini açıkladı. Kamuya açık biletler 13 Şubat'ta satışa çıkacak. E3 ise 13 - 15 Haziran'da gerçekleşecek. E3'ün bu kararını tetikleyen yegane faktörler arasındaysa Almanya'da düzenlenen ve E3 kadar büyük olan Gamescom'un senelerdir sivil katılımcı kabul etmesi ve son yıllarda yakaladığı ivme yer alıyor.

HoloLens ile gerçeğe dönüşen Portal

Artırılmış gerçeklik üzerine oyunlar geliştiren Kenny W, bu hafta YouTube hesabına HoloLens'i kullanarak Valve'ın efsanevi oyunlarından Portal'ı gerçek hayata taşıdı.

LEGO hamburgerler

Yemekle ilgili son zamanların en ilginç manzaralarından biri Filipinler’de faaliyet gösteren Brick Burger’de yaşanıyor. Bu restoran kırmızı, sarı ve siyah olmak üzere 3 farklı renkte tasarlanmış LEGO şeklindeki hamburgerleriyle ünlendi. Daha doğrusu hamburgerlerin ekmeği LEGO şeklinde.