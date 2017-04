Dijital nesil için haftanın gündemi.

Pixar'ın yeni filmi Cars 3'ün Amerika fragmanı yayınlandı. Alien: Covenant ile Prometheus arasında geçen zamana değinen yeni bir kısa film yayınlandı. Video oyunu Call of Duty, 2. Dünya Savaşı temasına geri dönen yeni oyunun ilk videosunu; Wes Anderson ise yeni stop-motion filmi Isle of Dogs'un posteri ve yayın tarihi paylaştı. James Cameron'ın Avatar'ının devam filmi ise 2020'de vizyona girecek. YouTube, yeni yıldızı keşfetmek için bir cover yarışması başlatıyor.



Gorillaz 7 yıl aradan sonra, Humanz albümünü yayınladı. Shepard Fairey ve Ai Weiwei, Trump'ın 100 gününe özel kaykay tahtaları tasarladı. Doritos, Guardians of the Galaxy Vol. 2 için kaset çalarlı cips ambalajı üretti. Heineken ise politik mesaj içeren reklam konusunda örnek olacak bir film yayınladı. Öyle ki Kendall Jenner'lı Pepsi filmiyle kıyaslandı. Balenciaga'nın IKEA'dan kopyaladığı ikonik FRAKTA mavi çantaya karşılık İsveçli markadan bir ilanla yanıt geldi.



Bluetooth hoparlör Beoplay P2, buton yerine jestlerle kontrol ediliyor. Amazon, Echo ailesine Echo Look'u ekledi. Sesli komutla fotoğrafınızı çekerek her gün ne giydiğinizi arşivleyebiliyor. Facebook, sayfaların kapak görsellerine video desteği ekliyor. DJI, sanal gerçeklik gözlüğüne benzeyen ve drone'un gözünden görmeyi sağlayan DJI Googles'ı tanıttı.



Kahvenizi alın ve geçtiğimiz haftanın gündemini yakalayın. İyi Pazarlar!



Popüler - Kültür

Haftanın Fragmanları

Cars 3'nin resmi ABD fragmanı

Alien: Covenant ile Prometheus'u birbirine bağlayan fragman

Kingsman: The Golden Circle'ın uzun fragmanı yayınlandı

Alicia Vikander'ın başrolündeki Tulip Fever'dan yeni fragman

2. Dünya Savaşı döneminden bir casus filmi

Call of Duty serisi 2. Dünya Savaşı kurgusuna geri dönüyor

Wes Anderson yeni stop-motion filmi Isle of Dogs'un posterini yayınladı

Yarattığı dünyalarla ve filmlerinin içindeki öğelerle, detaylarla ve simetriyle beğeni toplayan Wes Anderson, geçtiğimiz Aralık ayında yeni film projesi Isle of Dogs'u kitlesel fonlamak platformu Crowdrise'da başlattığı kampanya ile duyurmuştu. Aradan geçen 5 ay içinde filmin çekimleri ve prodüksiyon sürecinde ilerleme kaydederken iş artık izleyicileri biraz daha heyecanlandırmaya geldi.



Görsel: Wes Anderson

Avatar'ın devam filmleri 2020'de yayınlanmaya başlayacak

James Cameron'ın 2009'da izleyicilerle buluşturduğu bilim kurgu filmi Avatar'ın devam filmleri hazırlanıyor. Aradan geçen 8 yılın ardından devam filmlerinin çekilmesi kararı alınmıştı. İlk etapta 2018'de tamamlanması planlanan 2. devam filminin geçtiğimiz aylarda bu tarihte hazır olmayacağı açıklandı. Bu hafta ise Avatar'ın Facebook sayfasında yapılan açıklamayla çekilmekte olan 4 devam filminin yayın tarihleri açıklandı. Açıklamaya göre 2. film 18 Aralık 2020'de, 3. film 17 Aralık 2021'de, 3. film 20 Aralık 2024'te ve 5. film de 19 Aralık 2025'te vizyona girecek.

Gelişimin sembolü, DC'nin arka planda kalmış karakteri Wonder Woman'a övgü

YouTube'un düzenli içerik üreticilerinden kaptainkristian, bu hafta yayınladığı videoda Wonder Woman'ın geçmişine ve günümüze kadar yaşadığı değişime odaklanıyor. Hazırladığı video analiz, Batman ve Superman'le birlikte DC'nin 3 büyük kahramanı olan Wonder Woman'ın nasıl bu iki karakterin gölgesinde kaldığı ve ana akımdan sönük bir ilgi gördüğünü inceliyor. Bu bağlamdaysa üretilen yapımlara ve karakterin taşıdığı değerlere odaklanıyor.

Guardians of the Galaxy, DC filmi olsa nasıl görünürdü?

DC Comics ile Marvel Studios arasındaki çekişme çizgi romandan sinemaya kadar her alanda sürüyor. Ve bu çekişmeyi doğuran ve yükselten de her iki tarafa da tutkuyla bağlanan hayranları. Marvel'ın bu hafta sonu vizyona giren Guardians of the Galaxy gündemi meşgul ederken, YouTube yüklenen bir video ilk filmi DC'nin elinden çıkmışcasına montajlıyor.

<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker" data-verified="redactor"></span>

Avrupa Bisiklet Yarışması'nda İzmir ve Mersin birbiriyle yarışacak

2012'den bu yana her yıl Mayıs ayında düzenlenen European Cycling Challenge (ECC), şehir içi ulaşımda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için belediyeleri ve bireyleri cesaretlendirmek amacıyla kurulmuş dostane bir uluslararası yarışma. Türkiye'den ilk olarak 2015 yılında Ankara'nın Çankaya Belediyesi katılıyor. 2016'da İzmir de yarışmaya katılıyor. Bu yıl ise Türkiye'de yarışmaya sadece İzmir ve Mersin katılıyor.

Görsel: ECC Mersin

YouTube, yeni yıldızı keşfetmek için bir cover yarışması başlatıyor

The Biggest Loser ile MasterChef gibi yapımlara imza atan prodüksiyon şirketi EndemolShine ve YouTube ortaklığıyla yaratılan Best.Cover.Ever isimli yarışma, YouTube'da hobi olarak şarkı söyleyen ve ünlü parçaları yorumlayan (cover) müzisyenler arasından yetenek keşfetmeyi hedefliyor. Başvurular internet sitesi üzerinden gerçekleşiyor.