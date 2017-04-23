Dijital nesil için haftanın gündemi.

Popüler - Kültür



Haftanın Fragmanları

Batman'in yaratıcısı Bob Kane üzerine bir belgesel

Sophia Copolla imzasıyla yeniden yapılan The Beguiled



Sundance'da gösterilen kilisedeki rahibelerin başrolünde absürt komedi: The Little Hours



Kingsman: The Golden Circle'ın her karesinde farklı anlam taşıyan 15 saniyelik fragmanı



Kingsman: The Golden Circle'ın yavaşlatılmış hali ise;



Yanlışlıkla alınan bir çantanın hikayesini anlatan Netflix orijinali Tramps

CBS Films'ten kitaptan uyarlama anti terörizm filmi American Assassin



Marvel'ın yeni dizisi Cloak & Dagger'ın ilk fragmanı

Game of Thrones'un 7. sezonundan 15 yeni fotoğraf yayınlandı

16 Temmuz'da başlayacak olan Game of Thrones'un 7. sezonu öncesi Westeros'un güncel durumuna ışık tutacak 15 yeni fotoğraf yayınlandı. Cersei ile Jaime'den Tyrion'a, Arya'dan Sansa ve Bran'e 7 sezon boyunca hayatta kalmayı başarmış karakterleri kendi zorluklarıyla başa çıkarken görüyoruz.

Görsel: HBO

Guardians of the Galaxy Vol. 2'nin toplama albümü duyuruldu



Guardians of the Galaxy, ilk filmdeki müzikleriyle büyük beğeni toplamıştı. Eğlenceli dünyasındaki bu dokuyu ikinci filmde de sürecek olan seri, yeni filmin toplama albümünün parça listesini yayınladı ve Cuma günü iTunes, Google Play gibi servislerden satışa çıkardı.

Turn it up. The official setlist for #AwesomeMixVol2 has arrived. Download this Friday https://t.co/Nazp2oAbpS #GotGVol2 pic.twitter.com/aZoOr9vIAy

— Marvel UK & Ireland (@MarvelUK) 19 April 2017

Guardians of the Galaxy Vol. 2 jenerik sonrası 5 sahne olacağı açıklandı



Screenrant, bu hafta başı yayınladığı bir yazıyla Guardians of the Galaxy Vol. 2'nun sonunda 4 jenerik sonrası sahne yer alacağını duyurmuştu. Serinin senaristi James Gunn ise Twitter'dan yanıt vererek aslında 5 sahne olacağını söyledi.

Rick and Morty sayesinde McDonald's'ın Mulan Szechuan sosu 15 bin dolara satıldı

Rick and Morty'nin 1 Nisan'da yayınlanan 3. sezon 1. bölümünde Rick'in 1998'de Mulan filmine özel olarak hazırlanan McDonald's Szechuan soslarına olan aşkı ürünü bir anda popülerleştirdi. Durum böyle olunca da imza kampanyaları dahi başlatılan Szechuan sosu, bir kişi satın aldığı ikinci el otomobilin arka cebinde buluyor. 20 yıldır orada olan sos, eBay'de 14.700 dolara satıldı.

Görsel: eBay

18 milyon RT için uğraşan Carter Wilkerson ve RT rekoru sahibi Ellen bir araya geldi

2 hafta önce Wendy's restoran zincirine attığı bir tweetle bir senelik ücretsiz nugget isteyen Carter Wilkerson, 3,4 milyon ile en çok RT'lenen tweet'lenen tweet'in sahibi Ellen DeGeneres'in dikkatini çekmişti. Bu hafta Ellen, Wilkerson'ı programına davet ederken aralarındaki fark da azalıyor. Ellen'ın 3,4 milyonuna karşılık Wilkerson 3,2 milyon retweet'te şu anda.

Sallama filtre kahve

kahvegibikahve.com, kahve hazırlama sürecini kat be kat kolaylaştırarak kağıt filtreler içinde servis ediyor. Ve böylece sadece demleyerek istenilen bir bardak kahveye ulaştırıyor. Kaliteli ve taze kahveleri öğüterek hazırlanan bu kağıt filtredeki tek kullanımlık kahveler, tüm işlenme sürecini aradan çıkarıyor.

Üniversite öğrencisi hoşlandığı erkeğe PowerPoint sunumu hazırladı

Üniversite öğrencisi Lizzy Fenton, hoşlandığı erkeğe sevgisini dile getirmek için bir PowerPoint sunumu hazırladı ve Twitter'dan paylaştı. Ancak tweet bir anda viral olunca Fenton büyük destek topladı ve reddedilmesinin üzerine Fenton'u cesaretlendiren ve erkeğin neler kaçırdığını dile getiren tweetler atıldı.

I just emailed this powerpoint to my crush Carter do you think it'll work :// pic.twitter.com/xHN1bYSdL6

— Lizzy Fenton (@LizzyFenton) 27 March 2017

@LizzyFenton @3DBAE if that doesnt get his attention he aint worth it

— c (@starrycem) 28 March 2017

Penguen basılı yayını sonlandırıyor

Türkiye'nin köklü mizah dergilerinden Penguen, önümüzdeki ay sonunda yayın hayatını bitireceğini duyurdu. Son 4 sayıyı yayınlayacağını söyleyen ekip detayları ise önümüzdeki sayıda paylaşacak.