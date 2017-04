Dijital nesil için haftanın gündemi.

Game of Thrones hayranlarını 7. sezona kadar meşgul edecek teori kombinasyonları

Theories Are Coming isimli internet sitesi, teorilerle Westeros'un detaylarına inmeyi seven Game of Thrones hayranları için biçilmiş kaftan bir teori üretici. Siteye girdiğinizde bir karakter ve bir senaryo seçiyorsunuz. Ardından bu kişi ve durum eşliğinde karşınıza evrenin geleceği hakkında bir teori sunuyor. Dizi için sabırsızlanıyor ve oyalanacak bir kaynak arıyorsanız bu site sizler için.

Görsel: Theories Are Coming

PewDiePie, Twitch'e göz kırpıyor

YouTube'da bir süredir sorun yaşayan ve son olarak reklamverenlerin platform üzerinden desteğini çekmesiyle birçok YouTuber gibi gelir elde edemeyen PewDiePie, Twitch üzerinde haftalık program yapmaya başladı. Bir göçün de öncüsü olabilecek bu hamle ile Pazar günleri Netglow üzerinden Best Club isimli bir programda yer alacak. İlk program geçtiğimiz Pazar yayınlandı ve buradan ulaşabilirsiniz.

Carter Wilkerson'ın 18 milyon RT hedefine Ellen'dan yanıt geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Carter Wilkerson geçtiğimiz hafta restoran zinciri Wendy's'e bir tweet atarak bir yıl boyunca sınırsız nugget için ne kadar retweet alması gerektiğini sormuştu. Yanıt olarak 18 milyon değeriyle karşılaştıktan sonra birçok marka ve kişiden de RT'lenerek destek alan Wilkerson'ın karşısına Ellen DeGeneres çıktı. Ellen, 2014 Oscar ödül töreninde çektiği selfie ile şu anda Twitter'ın en çok retweet'lenen tweet'ine sahip. Ellen'ın rekoru 3,3 milyonda iken Wilkerson şu anda 2,9 milyonda ve artmaya devam ediyor.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 3 March 2014

Hayata Sarıl Lokantası, evsizlere ücretsiz yemek ve iş imkanı sunacak

Evsiz, sokakta yaşayan, toplumda yok sayılan insanların topluma geri kazandırılmasını; hayatlarına tekrar sarılmalarını amaçlayan Hayata Sarıl Derneği, Hayata Sarıl Lokantası’nı mayıs açında açıyor. Lokantanın evsizlere iş imkanı sağlaması hedefleniyor. Sabah ve öğlen herkesin ücretli olarak yemek yiyebileceği bir mekan olacak, akşamları ise evsizlere ücretsiz yemek dağıtma misyonunu yerine getirecek. Aynı zamanda evsizlerin destek ve eğitim alacağı bir merkez olarak işleyecek. Elbette yalnızca evsizleri değil; ötekileştirilmiş insanları, toplumda yok sayılanları, örneğin genelevi bırakmak isteyen hayat kadınlarını da kucaklayacak ve iş imkanı sunacak.



Sanat öğrencisi kırık tablet kalemini çubuk makarnayla tamir etti

Dallas'ta yaşayan Brittany Botelho, 8 Nisan'da attığı bir tweet ile kırılan Wacom kalem ucunu nasıl tamir ettiğini paylaşarak internetin şöhretinden nasibini aldı. Çizim tabletinin ucuna çubuk makarna sokarak aynı işlevi görmesini sağlayan Botelho'ya başta birçok kişi inanmadı ve gerçekten çalışıyor mu diye sordu. Botelho ise bu soruyu bir video ile yanıtladı.

when you too broke for Wacom nibs pic.twitter.com/idUrtCWbQ4

— Dare ttirb (@herrobrit) 7 April 2017

@ChrisCDesign Sorry if you can hear my breathing I have a stuffie nose pic.twitter.com/MyBLmH95d6

— Dare ttirb (@herrobrit) 7 April 2017

Kedilere en maliyetsiz oyuncak; yerdeki dörtgen

Danielle Matheson'ın annesi Pinterest'te yere bir dörtgen çizilirse kedilerin içinde duracağını söylüyor ve oğlu da bunu deniyor. Ve yeni bir fenomen doğdu. Bunu deneyen birçok kişi başta inanmasa da kedilerin dörtgen içine girmesiyle tweet atılması da bir olmuş.

Nobody has had a more productive day than my mother pic.twitter.com/LK6KX9KM1x

— Danielle Matheson (@prograpslady) 10 April 2017

New York City'nin yüksek çözünürlüklü görüntülerle 1993'teki hali

Youtube kullanıcısı Youtube Pedant, 1993'ten kalma stok bir VHS kaseti HD olarak işleyerek kanalına yükledi. Yazdığı açıklamada ise yüksek çözünürlük teknolojisinin 1993'te varolduğunu ancak bunu destekleyen kamera ve kaset sayısının az olduğunu belirtti. Video 24 yıl geriye giderken o anın teknolojisi ve şehir yaşamı çok daha geçmişe dayanıyor hissi veriyor.

İnternette kaybolmasını istemediğiniz linkleri teyit.link ile arşivleyin

İnternette dolaşırken sizin için önemli kaynağa, olaya veya yoruma denk geldiğinizi düşünün. Bu linki saklamak için ilk etapta yapılabilecekler yer imlerinize eklemek veya ekran görüntüsü almak. Ancak internet siteleri değişebilir, ekran görüntüleri ise sonradan düzenlenebilir, değiştirilebilir. Buna karşılık internetteki şüpheli bilgileri inceleyen doğrulama platformu teyit.org tarafından geliştirilen teyit.link, internette zamanı durdurmak için yayınlandı. teyit.link kullanarak herhangi bir tweet, internet sitesi veya herhangi bir linki anonim olarak arşivleyebilirsiniz.