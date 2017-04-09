Dijital nesil için haftanın gündemi.

Popüler - Kültür

Rick and Morty'nin 3. sezon prömiyeri 1 Nisan'da yapıldı

Adult Swim'in ana akım yapımlarından Rick and Morty'nin 3. sezonu uzun süredir bekleniyordu ancak bir türlü kesin tarih paylaşılmıyordu. 1 Nisan günü 3. sezonun ilk bölümü kendi siteleri ve Facebook üzerinden yayınlandı. Öyle bir durum ki, serinin birçok hayranı 1 Nisan şakası sanarak durumu 2 veya 3 Nisan'da fark etti. Adult Swim ise Rick and Morty sayfasında maratonla bu gelişmeyi kutladı. Sezonun devamı ise bu yaz yayınlanacak.

Haftanın Fragmanları

Fullmetal Alchemist beyazperde uyarlamasının ilk uzun fragmanı

The Defenders 18 Ağustos'ta başlıyor





Game of Thrones karakterlerinin 7. sezon kıyafetleri

New promo video released by HBO featuring the #GameOfThrones cast with their Season 7 outfits! pic.twitter.com/EYyuz88Gcx

— Jon Snow (@LordSnow) 7 April 2017

Master of None'ın 2. sezonu 12 Mayıs'da yayınlanacak

Tupac Shakur'un hayat hikayesini işleyen All Eyez On Me

Charlie Hunnam'ın başrolde olduğu King Arthur'un son fragmanı

Sophia Amoruso'nun aynı isimli romanından uyarlanan Girlboss, 21 Nisan'da Netflix'te

Netflix'in yeni dramalarından Anne, 12 Mayıs'ta yayınlanacak

The Mummy'nin 2. fragmanı yayınlandı

The Conjuring'le aynı evreni paylaşan Annabelle'in devam filmi

Evet, My Little Pony beyazperdeye geliyor

İkonik film müziklerine beatbox performansı

Avustralyalı beatbox sanatçısı Tom Thum, Roadshow ile birlikte çalışarak ikonik televizyon şovları ve filmlerin jenerik müziklerini beatbox yaparak birbirine bağladı. Knight Rider, Spider-Man ve Ghostbusters bu performansta yer alan yapımlardan sadece birkaçı.





Bu tweet 18 milyon retweet alırsa, yıl boyunca ücretsiz tavuk nugget kazanacak

6 Nisan'da Carter Wilkerson‏, ABD'deki restoran zincirlerinden Wendy's'e bir tweet atarak bir yıl boyunca ücretsiz nugget yiyebilmesi için kaç retweet alması gerektiğini sordu; Wendy's ise 18 milyon olarak yanıtladı. Ve böylece oyun başladı. Şu anda 1,5 milyonda olan tweet'i RT'leyenler arasında Microsoft, Apple, Amazon, Breaking Bad'in Jesse Pinkman'ı Aaron Paul, PewDiePie gibi farklı dünyalardan bilindik isimler yer alıyor.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3

— Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 April 2017

Picasso'nun eserlerini 3 boyutlu objelerle yaratmak

Pakistanlı sanatçı Omar Aquil, MIMIC isimli yeni projesinde rastgele seçtiği Pablo Picasso'nun 6 eserini modern 3B objelerle baştan yarattı. Picasso'nun eserlerindeki 2 boyutlu düzlem üzerine yerleşen objeler Aquil'in yorumlamasıyla derinlik de kazanıyor. Bir diğer yandan kübizm, gerçeküstücülük ve modern sanat gibi akımların mihenk taşı olan ve modern sanata yön vermiş isimlerden olan Picasso'nun işlerinin günümüze ilham verecek güçte olduğuna da bir ışık tutuyor MIMIC projesi.

Didim Vegan Festivali, Apollon Tapınağı'nın karşısında tarih ve doğa eşliğinde gerçekleşecek



Türkiye Vegan ve Vejetaryenler Derneği (TVD) öncülüğünde başlayan bir hareket ise bu akımı bir festivale dönüştürerek her kesimden insanın kendinden bir şeyler bulabileceği Didim Vegan Festivali'ne hazırlanıyor. 29 - 30 Nisan'da Didim'deki Apollon Tapınağı'nın hemen yanında düzenlenecek olan Didim VegFest, Didim Belediyesi ve TVD iş birliği ile düzenlenecek.

Festival veganlığın üç temel etkisi olan etik, ekolojik ve sağlık üzerine kurgulanarak karbon ayak izini asgari seviyeye indiren bu yaşamın özündeki değerler paylaşılacak. Festival kapsamında sivil toplum kuruluşları ve dernekler ekoloji, çevre konularında paneller düzenleyecek, söyleşiler gerçekleştirecek.