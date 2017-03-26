Dijital nesil için haftanın gündemi.

Popüler-Kültür

Haftanın Fragmanları

Çocuk kitabından uyarlanan Dreamworks animasyonu: Captain Underpants

Ünlü anime Death Note'un Netflix uyarlamasının ilk fragmanı

Ana karakter Yagami Light'ın Asyalı bir aktör yerine beyaz bir aktörün oynaması da sinemanın beyazlaştırılması olarak -Ghost in the Shell'den sonra- yakın zamanda tepki toplayan ikinci film oldu.

Hulu'nun distopik romandan uyarlanan orijinal yapımı: Handmaid's Tale

Justice League'in ilk fragmanı yayınlandı

Guardians of the Galaxy Vol. 2 IMAX posteri yayınlandı



Logan'ın jeneriğinden sonra Deadpool çıksa neler olurdu?

Marvel filmlerinde bitiş jeneriğinin sonrasında yer alan ek sahne klasiği Logan'da yer almıyor. Yapım ekibinin tamamının ismi aktıktan sonra ekran siyaha bürünüyordu. JoBlo Movie Trailers ekibi de buna alternatif bir son çekmiş ve Deadpool'u Wolverine ile bir kez daha selamlaşma şansı veriyor.

Dizilerin açılış jeneriği yıllar içinde nasıl evrildi?

Wired, dizilerdeki açılış jeneriklerinin ilk dönemlerinden günümüze nasıl şekillendiğini ve tasarım dilinin değiştiğini inceleyen bir video hazırladı. Özetle; 1980'li yıllarda jeneriklerde hakim dilim oyuncuların kare kare görünmesi ve ilk kez izleyecek kişilere bile temel bilgileri vermesi temeline dayanıyordu. Günümüzde ise bölümler birbirine bağlı senaryolarla örüldüğü ve diziler devamlılık arz eden yapımlar olduğu için jenerikler de farklı sanat formlarına dönüşebildi.

Doğayı ağaçlarla yeniden şarj etmek

Güney İtalya’da, Sapri'de bulunan Olivella Dağı'nda yüzyıllar önce yapılan büyük orman tahribatı, bugün bölgede hidrojeolojik istikrarsızlığa neden oluyor. İspanyol sanatçı Escif, Breath – Time to Recharge (Nefes al - yeniden şarj olma zamanı) adlı ekolojik sanat projesiyle bu dağı yeniden ağaçlandırmayı hedefliyor.



Dünyanın en yetersiz, en hayal kırıklığı dolu videosu

Luksan Wunder tarafından hazırlanan kısa film, günlük hayatın içine gizlenmiş simetrik ve uyumlu detayları yerle bir ediyor. Dünyanın en yetersiz videosu, rutinin uyumuyla büyüleyecekken adeta kabak tadı veren detaylarla dolu.



Bilgisayar kasasında kahvaltılık sandviç hazırlamak

Çin kültürüne dair ilginç içerikler üreten YouTube kanalı 办公室小野, 7. videosunda bilgisayar kasasını tamamen boşaltarak ocağa dönüştürüyor. Sıradan bir ofis kahvaltısına bir anda bambaşka bir anlam katıyor. Ve kahvaltıdan sonra da bilgisayarı eski haline getiriyor.

ABD ve İngiltere 9 şehirden belirli havayollarıyla uçuşlarda elektronik cihazları yasakladı

Önce ABD'nin ardından da İngiltere'nin takip ettiği bu kararla birlikte varış noktası bu iki ülke olan direkt uçuşlarda, cep telefonundan büyük elektronik cihazların kabine alınmasını yasakladı. Bu karara dahil olan şehirlerin listesi ise, THY uçuşlarıyla İstanbul, ve diğer şehirlerin yerel havayolu şirketleriyle Kahire (Mısır), Amman (Ürdün), Kuveyt (Kuveyt), Kazablanka (Fas), Doha (Katar), Riyad ve Cidde (Suudi Arabistan), Abu Dabi ve Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri).

Ürdün Havayolları ve Emirates ise konuyla ilgili ilk espriyi yalan şirketler oldu.

Jordanian Airlines response to the US electronics ban 😂 pic.twitter.com/bp9souIBI6

— نون (@NermeenEdrees) 23 March 2017