Biberlere Gönderilen Ateşli Mesajlar

Ense için hazırlanan kampanya, biberlerin büyümesine yardım etmek için kullanıcılardan onlara ateşli mesajlar göndermelerini istiyor.

Ense, sesinizi kaydedip mesajlarınızı arkadaşlarınız ve dünyayla paylaşmanızı sağlayan bir uygulama. Ense için JWT NY tarafından yaratılan "Speak Saucy" isimli kampanya ise olaya çok başka bir yerden yaklaşıyor: Biberler üzerinden!

Araştırmalara göre bitkiler, haliyle biberler, kendileriyle konuşulmasına tepki veriyormuş. Tatlı tatlı bitkilerinizle konuşursanız büyümelerine yardım ediyormuşsunuz. Ense de konuşma odaklı bir uygulama olarak bunu almış ve kendi reklamı için kullanmış. Böylece süper saçma ama tatlı bir kampanya yaratmış. Kampanya diyor ki: "Gel Ense'yi indir, biberlere "ateşli" ("hot" kelimesi hem sıcak, hem acı anlamına geliyor biliyorsunuz) bir mesaj gönder. Biber bahçemize yerleştirdiğimiz özel hoparlörlerle biz bu mesajları biberlerimize dinletelim, büyümelerine yardım edelim. Sonra sizlerin desteği ve sözleriyle büyümüş bu biberlerle sos yapalım." Daha ne desin?

Görsel ağırlıklı dünyamızda sesin etkisini ve gücünü hatırlatan kampanya, #SpeakSaucy etiketiyle sosyal medyada destekleniyor. "Saucy" kelimesinin soslu anlamına geldiği gibi, aynı zamanda "seksi" anlamı da içermesine dair bir laf oyunu üzerinden "biberlere sesinin gücünü göster" mesajını veriyor. Dolambaçlı da olsa ses temelli bir uygulama için oldukça sağlam bir fikir.

Kampanya ilgi çekmeyi başarmış. İnsanlar Ense üzerinden biberlere ateşli mesajlar göndermiş. Şarkılar söyleyenler, komiklikler yapanlar, biberlerle adeta flört edenler, "Hey biberler, ağzımı sizin kadar yakan olmadı!" gibi mesajlarla oldukça eğlenceli bir içerik ortaya çıkmış.

Bırakılan mesajlar ense.nyc üzerinden canlı olarak dinlenebiliyor, insanlar biberlerin büyümesini izleyebiliyor. Biberlerden yapılacak "Speak Saucy" isimli sos ise çeşitli etkinliklerde uygulamayı tanıtmak için kullanılacak. Ayrıca kampanyaya katılanlar sosu kazanma şansı yakalayabilecek.

Künye:

Reklamveren: Ense

Reklam Ajansı: JWT NY

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Brent Choi

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Leslie Ali

Sanat Yönetmeni: Jessica Toye, Taejun Park, Reto Otterli

Reklam Yazarı: Devon Wood, Julien Sens, Daniel Del Toro & Adam Marzec

Yapımcı: Angela Buck

Video: Tom Mishra & Justin Snow

Görsel: YouTube- Ense.nyc