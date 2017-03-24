Beymen Club 2017 İlkbahar / Yaz Filmi iPhone 7 Plus ile Çekildi

Beymen Club, yeni sezon için hazırladığı tanıtım filmini iPhone 7 Plus ve FiLMiC Pro ile çekti.

Beymen Club, 2017 İlkbahar / Yaz koleksiyonu için hazırladığı reklam filmini iPhone 7 Plus ve FiLMiC Pro kullanarak çekti. Filmin yönetmenliğini fotoğrafçı Koray Birand üstlenmiş. 30 saniyelik filmde İngiliz model Sam Rollinson ve Edward Wilding'e Brezilyalı Alexandre Cunha eşlik ediyor.

Film, şehrin sokaklarında gezen modellerimiz, birkaç saniyelik sekanslarla görece hızlı kesilmiş karelerle dolaşıyor. Kimi zamanlar ekranı ikiye bölerek anlatımını zenginleştiren Birand, akıllı telefonların kameralarının çerçeve hızını (frame rate) yükselten, odak, enstantane, ISO gibi tüm ayarları adeta dijital kamera üzerinde ayarlıyormuşçasına kişiselleştirme imkanı sunan FiLMiC Pro da bu filmin hayata geçmesindeki en büyük faktör olmuş. Çekimlerde aksesuar olarak da sadece DJI Osmo Mobile ve DJI Osmo kullanılmış.

Görsel: Beymen