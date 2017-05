Bentley Araç İçi Kaplamalarına Vegan Alternatif Sunacak

İngiliz otomotiv markası Bentley, veganları da kendine çekmek için deri dışında plastik, mantar ve denizanasından kaplamalar yapmayı planlıyor.

Lüks ve gösterişi temsil eden İngiliz otomobil markası Bentley, yakın gelecekte araçlarındaki deri kaplamalar yerine vegan müşterilerini de kendilerine çekecek alternatif kaplamalar sunacağını açıkladı.

Bentley'in tasarım bölümü yöneticisi Stefan Sielaff'ın Financial Times Future of the Car Summit (Financial Times Otomobilin Geleceği Zirvesi) etkinliğinde yaptığı konuşmada bu düşünce dile getirildi. Bir Bentley'in iç kaplamaları hazırlanırken 20'ye yakın hayvan postunun kullanılıp derileri farklı amaçlarla işleniyor.

Stefan Sielaff, konuşmasında vegan ürünlere geniş konusunda şu sözleri açıkladı, "Bentley gibi hayvansal madde içeren, araç başına 20 hayvan derisi, ürünleri vegan yaşamı benimsemiş insanlara satamazsınız. Biz de özellikle Kaliforniya'daki müşterilerimizle dialog halindeyiz. Onlar bize neler yapabileceğimizi soruyor. Şu anda dahi Mulliner'le birlikteliğimiz sayesinde pek çok kişiselleştirilmiş koltuk ve kaplama çözümleri sunuyoruz. Ve bunun da üzerine çıkarak vegan müşterilerimizi tatmin etmek istiyoruz çünkü onlar bu trendin en tepesinde yer alıyor."

Bu yeni uygulamanın ne zaman hayata geçeceği konusunda net bir zaman paylaşılmazken kısa zaman içinde plastik, mantar ve denizanasından yapılmış deri alternatifleri sunulacağını söyledi.

Bentley'in sunduğu lükse, ihtişama ve gösterişe kimler sahip diye düşününce aklıma sadece Ali Ağaoğlu geliyor. Ve vegan yaşamı özümseyen insanların da denizanasının vegan olup olmadığını tartışması veya deri yerine plastik kullanımını desteklemesi biraz gerçek dışı geliyor. Ayrıca Sielaff'ın trendi yakalama isteği de bu adımın gerçekten canlılar arasında eşitliği savunmadığı ve sadece daha fazla kişiye ulaşmak ve kapitalist sistem içinde büyümek için sahiplenmeye çalıştıkları -eğreti duran- yeni bir dil izlenimi veriyor.

Görsel: Bentley