Benim Dünyama Hoş Geldiniz

Youth Ambassadors için yaratılan kampanya, çocuk kitabı çizimleriyle zor koşullar altında yaşayan gençlerin sert gerçekliğini anlatıyor.

Dünyaya kendi penceremizden bakıp her yeri kendi yaşadığımız yer gibi zannetmeye meyilliyiz insanlar olarak. İnsanlar başka insanlar neler yaşadığını, nasıl koşullardan geldiğini görmüyor, bilmiyor, dolayısıyla da birbirlerini anlamaktan giderek uzaklaşıyorlar. Bu Türkiye'de de böyle, Amerika'da da. Bu duruma bir çözüm getirilebilir mi, karşısındakinin gerçekliğinden çok farklı bir dünyada yaşayan gençlere, akıllarının alamayacağı sorunlar nasıl anlatılabilir? İşte bu sorularla yola çıkan çok sarsıcı bir kampanya, "Welcome to my Neighborhood" (Mahalleme hoş geldin.)

Kampanya, zor koşullar altında yaşayan gençler konusunda çalışan Youth Ambassadors için VML Kansas City tarafından gerçekleştirilmiş. Amacı, orta sınıf gençlerin şehrin gelir düzeyi düşük kesimlerinde yaşayan çocuk ve gençlerin neler yaşadığını anlamasını sağlamak. Kampanya bu kadar çetrefilli bir konuda beklenmeyen bir mecrayı kullanıyor: Çocuk kitaplarını. Uyuşturucu, cinayet, tecavüz, açlıkla bezeli hayatlar; çocuk kitaplarının çizimleri ve diliyle anlatılıyor. O kitapların masumiyeti; suç, şiddet ve fakirlik içerisinde yaşayan gençlerin sert gerçekliğiyle birleştiğindeyse ortaya çok sarsıcı ama çok etkili bir kampanya çıkıyor.

Kitaplar, sıradan birer çocuk kitabı görünümünde. Kapaklarında el ele tutuşmuş tavşan ya da kedi gibi figürler var. Kapak boyları, renkleri ve tasarım öğeleri çocuksu. Ancak kitabın ilk sayfasını açtığınızda ters giden bir şeyler olduğunu görüyorsunuz. Çünkü o tatlış, minnoş karakterler birden kabusvari hikayelerin kahramanlarına dönüşüveriyor. "The Good Man" adlı hikaye, annenin evlendiği adamın bir uyuşturucu bağımlısı olmasını ve kardeşleriyle beraber karakterimizi dövmesini anlatıyor. "My Big Brothers" ise kahramanın üçü de hapiste olan abilerinden bahsediyor. "Dinner Time" hikayesi ise yiyecek yemek bulamayan bir anne ve çocuklarının öyküsü.

Hikayelerin tümü sert ve üzücü. Ancak daha da sarsıcı olan yanı, hikayelerin hepsinin gerçek bir çocuğun öyküsü olması. Reklam ajansının ifade ettiği gibi çocuklar tarafından yazılmış ama çocuklara uygun olmayan hikayeler bunlar. Hikayenin sonunda o çocukların hikayeleri hakkında yazdıkları ufak notları okuyabiliyorsunuz.

Kitaplar dijital ortamda yayına girmenin yanı sıra politikacılara, bağışçılara ve medyaya dağıtılmış. Kampanya büyük ilgi çekmiş, 30 medya organı aracılığıyla 50 milyon izlenime ulaşılmış. Ayrıca proje; Cannes Lions'da "Design" kategorisinde bir altın, bir de gümüş; "Print § Publishing" kategorisinde ise gümüş kazandı.



Kitapları indirebildiğiniz gibi kısa videoları da izlenebiliyor:



