Belkıs Aksu'dan Sulu Boya Kent İllüstrasyonları

Belkıs Aksu, seyahatleri sırasında gördüğü şehir manzaralarını konu alan illüstrasyonlar üretiyor.

Belkıs Aksu, seyahatleri sırasında gezip gördüğü şehirleri fotoğraflıyor ve bu karelere illüstrasyonlarıyla kendi yorumunu katıyor. Aksu’nun Urban Sketches adı altında halen devam etmekte olan bu illüstrasyon serisi, sulu boya ağırlıklı çalışmalardan oluşuyor.

Ege Üniversitesi Felsefe bölümü mezunu olan Aksu, Reklamcılık Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamlamış. Grafik tasarımcı olarak İzmir'de bir reklam ajansında kariyerini sürdürüyor. İş dışında ise seyahat ve sanat tutkusunu birleştirdiği Urban Sketches projesine odaklanarak yaratıcılığını ortaya koyuyor. İzmir'de düzenlediği sulu boya illüstrasyon atölyesiyle bu alandaki birikimlerini meraklılarıyla paylaşıyor.

Belkıs Aksu’nun illüstrasyonlarının baskılarını; internette Zet, Etsy gibi platformlar aracılığıyla ve İstanbul'da Lunapark Shop'tan edinmek mümkün. Zaman zaman İzmir ve Londra'da yerel tasarım pazarlarına katılarak da çalışmalarını izleyiciyle buluşturuyor. Aksu'nun çalışmalarını, Instagram, Facebook ve Behance üzerinden takip edebilirsiniz.

Venedik illüstrasyonları:

Londra illüstrasyonları:

Viyana illüstrasyonları:

İzmir illüstrasyonları:

ve İstanbul:

Görsel: Belkıs Aksu