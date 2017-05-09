Beko Bulaşık Makinesi Sadece Burada Gördüğünüz Kadar Su Harcar

McCann Istanbul'un hazırladığı açıkhava reklamı, Beko bulaşık makinesinin düşük su tüketimine dikkat çekmek için jel kıvamındaki suyla tipografiyi buluşturdu.

Gün içerisinde tükettiğimiz ve boşa harcadığımız su, yarattığımız çöp ve atık aslında fark etmeden önemsemeden birikiyor ve ciddi değerlere ulaşıyor. Hatta öyle ki basit alışkanlık değişiklikleriyle tüm bu israfı önlemek mümkün. Bir kişinin fark yaratamayacağını düşünsek de yalnız olmadığımızı bilirsek bu değişimin önemli bir aktörü haline geliriz.

Yapılan sokak röportajlarında ise sivil halkın günde kaç litre su harcadığı konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı ortaya çıkıyor. Kimisi ayda 40 litre diyor kimisi günde 9 kimisi ise temizlik yapmadığı takdirde 20 - 30 litre harcadığını belirtiyor. Ancak aslında her hane temizlik, yıkama, yemek yapma, içme gibi amaçlarla günde 300 litre su tüketiyor. İnsanların tepkisi ise büyük bir şaşkınlık oluyor haliyle. Ve tabii ki 300 litre suyun neye benzediğini görselleştirmeye çalışarak varil, havuz, oda gibi benzetmeler yapıyorlar.

Beko, yeni nesil bulaşık makinelerinin su tasarrufunu tanıtmak için görselleştirmekte zorlanılan bu su miktarından yola çıkıyor. McCann İstanbul tarafından hazırlanan açıkhava kampanyasında Beko bulaşık makinesinin kullandığı su miktarı önce jel kıvamına getiriliyor ve ardından tüm suyu tipografik bir raket hazırlanıyor. İstanbul'un Levent Çarşı bölgesine yerleştirilen raketle birlikte de bir Beko bulaşık makinesinin harcadığı su kolayca görselleştirilmiş oluyor.

Görsel: Bigumigu