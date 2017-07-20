Bekata Özdikmen Yeni Barış Logosunu Tasarladı

Avrupa'nın önemli sanat galerilerinden Schirn Kunsthalle'in açtığı tasarım yarışmasıyla yeni barış logosu için tasarım yarıştı. Kazanan ise birbirlerinden bağımsız tasarladıkları çalışmalarıyla Bekata Özdikmen ve Paul Müller oldu.

Frankfurt'ta bulunan Schirn Kunsthalle, geçtiğimiz aylarda başlattığı uluslararası yeni barış logosu tasarımı yarışmasının kazananları açıklandı. 1 Temmuz'da açılan ve 24 Eylül'e kadar devam edecek olan sergi kapsamında düzenlenen yarışmaya 600'den fazla başvuru gerçekleşmişti. Yarışmanın kazananı ise Bekata Özdikmen ve Paul Müller oldu.

Marina Abramović, Konstantin Grcic, Eike König, Tilmann Röder, Britta Thie'den oluşan jüri 600'den fazla başvuruyu değerlendirerek Bekata Özdikmen ve Paul Müller tarafından birbirlerinden bağımsız olarak hazırlanan logo tasarımını birinci seçti. İki tasarımcının da farklı yollar izleyerek benzer bir tasarıma ulaştığına ikna olan jüri üyeleri çalışmanın sadeliği, kendini anlatabilmesi ve kolay üretilebilmesinin temel faktörler olduğunu dile getirdi.

Özdikmen; mavinin temiz bir dünyayı, dairenin ise bütünlüğü sembolize ettiğini belirtti. Bütünlüğün içine tüm diller, tüm dinler, tüm alt kimlikler kısaca insanlığı biz olarak tanımlamamızı sağlayan her şey giriyor. Müller ise Voyager 1'in 1990'da uzaya çıkışıyla çekilen Dünya fotoğrafı tasarımının özünü oluşturmuş. İki zihnin de farklı yollarla benzer sonuca ulaşması tasarımın evrenselliğine işaret ederken dereceye giren tüm işleri de sayfanın aşağısından inceleyebilirsiniz.

1- Bekata Ozdikmen (Türkiye) ve Paul Müller (Almanya)

2- Sandra Praun ve Oscar Guermouche (İsveç)

3- Manuela Schirra (İtalya)

4- Nadja-Janina Isabella Büttner (Almanya)

5- Laura Saramok (Almanya)

6- Jose Osto (Almanya)

7- Andreas Wurm (Avusturya)

8- Büro Schramm für Gestaltung (Almanya)

9- Petra Diefenbach (Almanya)

9- Andreas Karl (Avusturya)

Görsel: Schirn Kunsthalle