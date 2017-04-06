Bebekler Uyusun Diye Otomobil Ortamı Yaratan Beşik

Ford Max'i tanıtmak için yaratılan Max Motor Dreams; otomobilin hareket ve seslerini, şehir ışıklarını andıran bir aydınlatmayla beşiğin içine taşıyan bir beşik.

Uyku tutmayan bebişleri uyutmada en etkili yollardan biri de otomobildir. Evde ortalığı ayağa kaldıran bebekler nedense otomobil koltuğuna yatırıldıklarında, otomobilin hareketi ve seslerinin de yardımıyla hemen uykuya dalarlar. Anne-babalar arasında en iyi bilinen taktiklerdendir otomobil taktiği. Ford İspanya da bu hayat kurtaran yöntemi almış, Ford Max'ın hareketlerini yansıtan "Max Motor Dreams" isimli bir beşiğe dönüştürmüş.

Ford Max'i tanıtmak için yaratılan Max Motor Dreams, sıradan bir beşiğe benziyor. Ancak, en önemli farkı beşiğin bir otomobilin hareketlerini taklit etmesi. Sadece hareket de değil, yumuşak seslerle motorun sesini de beşik ortamına taşıyor. Kenardan geçen LED aydınlatma ise şehrin gece ışıklarının etkisini yapıyor. Yani bebeğinizi otomobile bindirmeden otomobile bindirmiş gibi oluyorsunuz. Böylece uykuya daldıktan sonra otomobilden eve uyandırmadan nasıl götüreceğiz derdi de kalmamış oluyor.

Beşiğin bir başka özelliğiyse bir uygulama aracılığıyla otomobilinizden elde ettiğiniz veriyi yansıtabilmesi. Yani Ford Max'ınızla farklı yol ve trafik koşullarında yaptığınız yolculuğu uygulamaya kaydedebiliyor, sonra buradaki hareket ve sesleri beşikte yaratabiliyorsunuz. Uzun yol, kısa yol, dur kalk, dolambaç, otoban... Her bebeğin yol beğenisine ve zevkine göre bir ayar yapmak yapmak mümkün yani. Üstelik uygulama sayesinde ayarları koltuğunuzdan kalkmadan değiştirebiliyorsunuz da.



Şahane bir ürün olmakla birlikte Ford'un asıl amacı bu beşiği satmak değil tabii. Beşik Ford Max Motor Dreams adresi üzerinden kaydolup, Ford Max test sürüşüne katılanlar arasında yapılan çekilişle hediye ediliyor. Buradan feyiz alan bebek mobilyacılarının tez zamanda bu beşiği üretmelerini öneririm. Yeni anne-babalar için eşsiz ve yeri doldurulamaz bir ürün olabilir!





Görsel: Ford Max Motor Dreams