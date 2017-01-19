Bebeğinizin Hayatı Boyunca Yüzleşeceği Genetik Bir Sorunla Doğacağını Duysanız...

Portekizli kadın kuruluşu AMCV için hazırlanan reklam filmi, bebek bekleyen bir ailenin aldıkları kötü haberle yıkılışı üzerinden çarpıcı bir mesaj veriyor.

Bebek bekliyorsunuz, siz heyecanla çocuğunuzun doğumunun hayalini kurarken doktorunuzdan bebeğinizin hayatı boyunca zorluklarla karşılaşmasına sebep olabilecek genetik bir "sorun"u olduğunu duyuyorsunuz ve doğal olarak, yıkılıyorsunuz. Portekizli kadın kuruluşu AMCV için reklam ajansı Fuel Lisboa tarafından çekilen film de tam da bu kötü haber anı üzerinden çarpıcı bir mesaj veriyor.

Genç bir ailenin doktorun ofisinde doktorun sözlerini dinlemesiyle açılan filmin tonu karamsar, karanlık. Kötü bir haber alacakları daha baştan belli gibi. Doktorun, bebeğin genetik olarak bir sorunla doğacağını ve bunun onu hayat boyu çok çeşitli zorluklara maruz bırakabileceğini söylemesi üzerine aile yıkılıyor.

Fuel Lisboa, dikkat çekici reklam filmleriyle tanınan bir ajans. Burada da film boyunca kurdukları yapıyla vermek istenen mesajı en güçlü şekilde vermeyi başarıyor. Oyunculuklar, kurgu, müzik, görsel dil... Hepsi karamsar bir hava yaratarak filmin mesajına hizmet ediyor. (Mesajın etkisini bozmamak için burada bir duraklayıp filmi seyretmenizi, yazıya öyle devam etmenizi öneririz.)

Filmde bahsedilen genetik sorun aslında yalnızca "kadın" olmak ve film çarpıcı bir istatistiğe dayanıyor: Dünya çapından istatistiklere göre aile içi şiddet 16-44 yaş arası kadınlar için kanserden daha öldürücü bir şey. Aile, doğacak bebeğin kız olduğu haberini alıyor aslında sadece ama kız olarak doğmak; fiziksel, ruhsal ve psikolojik istismara, ayrımcılığa, tecavüze, insan ticaretine maruz kalma olasılığının da artması demek. Kim çocuğunun bunları yaşamasını ister ki? Film de tam olarak bu yaklaşım üzerinden,doğacak bebeklerinin ölümcül olabilecek bir hastalığa yatkın olduğunu duyan bir aileyle paralellik kurarak, bu dünyada sadece ve sadece kadın olmanın daha ölümcül bir genetik miras anlamına gelebileceğini güçlü bir şekilde anlatıyor.

Künye:

Reklam Ajansı: Fuel Lisboa

Reklamveren: AMCV – Associação De Mulheres Contra A Violência

Yaratıcı Yönetmen: Marcelo Lourenco, Pedro Bexiga

Sanat Yönetmeni: Pedro Bexiga

Reklam Yazarı: Marcelo Lourenco

Yapım Sorumlusu: Pedro Silva

TV Yapımcı: Vasco Pamplona

Yapım Şirketi: Krypton

Yönetmen: Fred Oliveira

Yardımcı Yönetmen: Andre Rodrigues

Görüntü Yönetmeni: Pablo Hernandez

Yapım Yönetmeni: Alexandra Ribeiro

Set Sanat Yönetmeni: Carla Brazao

Styling: Kali

Ses: Digital Mix

Müzik: Pedro Macedo Camacho

Post Prodüksiyon: Light Film

Montaj: Ze Barreiros





Görsel: YouTube